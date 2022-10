Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (27/10)

Leão

Peixes

Touro

Capricórnio

Libra

Áries

Virgem

Câncer

Aquário

Gêmeos

Escorpião

Sagitário

Essa semana se iniciou com a influência do Eclipse Solar em Escorpião, e hoje as energias ficam um pouco mais leves com a entrada da Lua em Sagitário. Apesar da descontração sagitariana, esse período entre Eclipses (já que esse fenômeno ocorrerá novamente no dia 08/11) nos convida a olhar para o nosso processo de evolução com mais profundidade, buscando nos acolher e observar quais feridas internas estão precisando de mais atenção para serem curadas. Além disso, o Sol e Vênus continuam caminhando lado a lado em Escorpião, evidenciando aquilo que está mexendo com a harmonia em nossas vidas, principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos. Todos os aspectos astrológicos que estão se formando neste momento nos convidam a realmente tomar coragem para fazer as mudanças que precisam ser feitas, envolvendo aqueles incômodos que estamos carregando há algum tempo.A entrada da Lua em Sagitário, que é um signo de fogo assim como Leão, pode fazer com que você se sinta um pouco mais animada e disposta. Porém, é preciso ter cuidado para que isso não te leve a acreditar que você pode resolver tudo de uma vez, porque a vontade de abraçar o mundo apenas gera frustrações. Lembre-se que é necessário respeitar os seus limites, assim como o das outras pessoas.A influência da Lua em Sagitário facilita a conexão com a espiritualidade. Principalmente nesse momento entre Eclipses, em que alguns ciclos chegam ao fim e outras portas começam a se abrir, é importante se dedicar ao fortalecimento da sua fé, já que esse é um tópico muito importante para as pessoas de Peixes. Esteja alinhado com suas crenças, para que elas te ajudem a encontrar as direções que você deseja seguir.Perceba qual padrão de comportamento negativo você está mantendo em sua vida, mesmo que de forma inconsciente. Essas situações geralmente acontecem porque você está evitando algum tipo de confronto, seja consigo mesmo, com alguém que se relaciona afetivamente, com um colega de trabalho ou mesmo com o seu chefe.A entrada da Lua em Sagitário, nesse momento entre Eclipses, te convida a perceber a importância de confiar mais na sua força interior para superar os desafios que você está enfrentando agora. Lembre-se que se ficar apenas reclamando dos desafios que está vivendo, você se prende a essa energia negativa.Aproveite esse momento para pensar em novas formas de melhorar a sua renda e a sua qualidade de vida. A criatividade e a coragem sagitarianas podem te ajudar a ir mais longe. Renove o seu currículo pensando em como você pode contribuir para o trabalho que você realmente deseja, e tenha coragem de mostrar para o mundo todo o seu potencial.Os desafios que você está vivendo em suas relações afetivas precisam ser acolhidos, para que você consiga aprender o que é necessário com essas situações e, finalmente, possa seguir em frente. Perceba os rancores que você está carregando, que estão te impedindo de viver relacionamentos saudáveis.Você pode estar se boicotando por medo dos julgamentos. Lembre-se que eles sempre virão, mesmo que você tente seguir todos os padrões para agradar os outros. Portanto, não tenha medo de expressar sua verdadeira essência, e viver de acordo com o que faz sentido para você.A conjuntura astrológica atual te convida a analisar aquilo que você está aceitando em seus relacionamentos, mas que não está te fazendo bem. Perceba que, mesmo que você queira agradar quem ama, é preciso ter honestidade com o outro e consigo mesmo para impor seus limites.A entrada da Lua em Sagitário te ajuda a ativar a sua criatividade, para resolver os problemas no trabalho com mais leveza e também com mais determinação. Além disso, a influência sagitariana te convida a sair um pouco da rotina, fazer uma refeição junto com quem ama ou alguma atividade diferente, para renovar a conexão em seus relacionamentos.Não espere chegar no ápice de incômodo para se expressar, porque isso faz com que você tenha atitudes desmedidas, que não serão compreendidas pela outra pessoa, já que você não tinha comunicado o que estava sentindo. Resgate o seu poder pessoal para lidar com as situações desafiadoras que você está passando.A energia da Lua em Sagitário te convida a manifestar coisas boas, deixando de lado o hábito de ficar apenas reclamando sobre os aspectos negativos dos seus relacionamentos afetivos e profissionais. Expresse seu carinho e procure ter momentos de lazer com quem você ama.Aproveite a entrada da Lua no seu signo hoje para correr atrás daquilo que você quer realizar com determinação. Caso a insegurança esteja sendo um empecilho constante para a evolução da sua carreira, é interessante buscar um curso profissionalizante que te ajude a aprimorar seu conhecimento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.