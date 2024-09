Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (26/9)

Hoje, Mercúrio conversa com Plutão, e isso pode trazer à tona uma certa intolerância em relação ao que não está funcionando. Uma porta pode se fechar, uma ideia pode morrer, mas isso não precisa ser visto como o fim, e sim como uma oportunidade para reavaliar e tomar decisões estratégicas. Use sua inteligência com responsabilidade, sendo estratégico em suas ações e decisões.



Este é um momento em que a mente precisa estar afiada e prática, focada em resolver ou finalizar o que está pendente. Depois, Mercúrio chega em Libra, trazendo a necessidade de equilíbrio, mas também exigindo que você seja claro e assertivo em suas escolhas. Cabe a você agir com sabedoria, usar sua mente e resolver o que precisa ser resolvido, colocando um ponto final, se necessário, em situações que já não têm mais espaço para crescer.

Áries

Mercúrio conversa com Plutão, trazendo à tona questões de trabalho e carreira que precisam ser resolvidas com firmeza. Pode ser que você precise finalizar um acordo ou encerrar uma situação que não está mais alinhada com seus objetivos profissionais. Mas a temporada de Mercúrio em Libra abrirá novas possibilidades de parcerias e acordos. Não tenha medo de fechar uma porta para abrir outra mais promissora.

Touro

Mercúrio pede uma revisão profunda sobre crenças, estudos ou projetos criativos que você deseja expandir. Pode ser necessário abandonar uma ideia antiga ou ajustar planos de viagem e aprendizado para seguir em frente de forma mais alinhada com seus valores. Com Mercúrio chegando em Libra vai movimentar sua rotina. Você precisa se reorganizar e trazer mais equilíbrio ao dia a dia. Talvez seja hora de encerrar um capítulo e começar a construir uma nova base com mais estratégia e foco no que realmente importa.

Gêmeos

O céu está revelando a necessidade de revisitar questões familiares, emocionais ou ligadas a heranças e recursos compartilhados. Pode ser um momento de encerrar padrões antigos ou finalizar uma situação que envolve seu lar ou laços profundos. Com a entrada de Mercúrio em Libra, você ganha uma nova energia para explorar a criatividade, os romances e novas formas de se expressar. Finalize o que precisa ser resolvido para abrir espaço para um ciclo mais leve e divertido.

Câncer

Mercúrio e Plutão trazem à tona conversas intensas e transformadoras nas parcerias e relacionamentos. Pode ser um momento decisivo para resolver desentendimentos ou encerrar acordos que já não fazem sentido. À medida que Mercúrio entra Libra, o foco se volta para questões do lar e da família, incentivando diálogos que tragam mais harmonia e equilíbrio ao ambiente doméstico. Use sua inteligência emocional para finalizar o que precisa ser resolvido e criar um espaço mais acolhedor para si e para os seus.

Leão

Você está passando por um momento de ajustes e decisões importantes sobre finanças, valores pessoais e sua rotina de trabalho. Pode ser necessário finalizar um compromisso financeiro ou reavaliar como você lida com suas responsabilidades diárias. Nessa temporada de Mercúrio em Libra, as comunicações ganham destaque, favorecendo novos acordos e trocas de ideias. Use sua criatividade e inteligência para encerrar o que precisa ser resolvido, preparando-se para um período de negociações mais harmoniosas e estratégicas.

Virgem

O céu pede um momento intenso de autoconhecimento e transformação pessoal. Pode ser necessário reavaliar como você se expressa e como suas escolhas impactam seus projetos criativos ou relacionamentos. Talvez seja hora de finalizar algo que já não reflete quem você é agora. Na temporada de Mercúrio em Libra, o foco se volta para questões financeiras e o valor que você dá a si mesmo. Use sua mente estratégica para resolver o que precisa ser finalizado e abrir espaço para construir uma base mais sólida e equilibrada.

Libra

O universo está trazendo à tona questões emocionais e familiares que precisam ser enfrentadas. Pode ser um momento de finalizações internas, onde algo do passado precisa ser resolvido para que você possa avançar. Mercúrio, ao entrar no seu signo, traz uma nova energia para se expressar com clareza e equilíbrio. Talvez seja necessário encerrar um ciclo ou lidar com uma situação oculta antes de iniciar novas conversas e conexões durante a temporada de Mercúrio em Libra.

Escorpião

Mercúrio conversa com Plutão, trazendo à tona conversas intensas e decisões sobre amizades, grupos ou redes de apoio. Pode ser um momento de ajustar expectativas ou finalizar uma conexão que já não faz sentido para você. À medida que Mercúrio se aproxima de Libra, você será convidado a refletir internamente antes de iniciar novas conversas ou parcerias. Use sua percepção afiada para encerrar o que precisa ser finalizado, permitindo-se limpar o caminho para novas possibilidades mais alinhadas ao seu crescimento espiritual e emocional.

Sagitário

Mercúrio traz à tona questões ligadas à sua carreira e finanças. É hora de rever estratégias profissionais e avaliar se o que você está construindo está realmente alinhado com seu valor pessoal. Pode ser necessário finalizar um projeto ou reestruturar sua abordagem para ganhos financeiros. A temporada de Mercúrio em Libra abre novas oportunidades para se conectar com grupos e redes que possam apoiar suas ambições. Seja estratégico, finalize o que não funciona mais e prepare-se para explorar novas parcerias.

Capricórnio

O dia pede uma profunda reflexão sobre seus objetivos de vida, crenças e a forma como você se posiciona no mundo. Esse é um momento poderoso para reavaliar e, se necessário, finalizar uma jornada ou ideia que não reflete mais quem você está se tornando. A entrada de Mercúrio em Libra destaca o planejamento e a comunicação na sua carreira. Encerre o que não faz mais sentido para abrir espaço para novas estratégias profissionais que reflitam sua maturidade e propósito.

Aquário

Alguns assuntos precisam ser resolvidos internamente. Pode ser um momento de confrontar medos, finalizar ciclos emocionais ou lidar com assuntos financeiros que envolvem outras pessoas. Quando Mercúrio voar mais alto no signo Libra, você será chamado a expandir sua visão de mundo e buscar novas perspectivas, seja através de estudos, viagens ou reflexões filosóficas. Use sua mente estratégica para finalizar o que precisa ser resolvido e abrir espaço para novas descobertas e aprendizados.

Peixes

Você precisa rever algumas questões relacionadas a parcerias, amizades e redes de apoio. Pode ser um momento de reavaliar suas alianças e possivelmente finalizar uma conexão que já não está mais alinhada com seus valores. Com a entrada de Mercúrio em Libra, você será incentivado a se aprofundar em conversas mais íntimas e transformadoras, resolvendo pendências emocionais ou financeiras.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.