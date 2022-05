Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (26/5)

Capricórnio

Aquário

Libra

Câncer

Leão

Escorpião

Peixes

Touro

Sagitário

Áries

Virgem

Gêmeos

Hoje a Lua estará transitando pelo signo de Áries durante todo o dia, o que nos faz sentir mais dispostos para resolver o que for preciso. Apesar disso, também ficamos mais ansiosos e impacientes quando o planeta regente das emoções (a Lua) se encontra no primeiro signo do zodíaco. Além disso, esse astro formará um sextil com Saturno em Aquário no fim da tarde, às 18 horas. Esse aspecto te ajuda a enxergar melhor quais são as prioridades que você deve definir neste momento - lembre-se que tudo aquilo que você direciona a sua energia é algo importante. Por outro lado, será preciso ter cuidado para que suas emoções não falem mais alto, principalmente caso alguém ‘pise no seu calo’ hoje. Os gatilhos que te fazem sentir raiva ou chateação precisam ser resolvidos consigo mesmo - as outras pessoas apenas te ajudam a perceber esta necessidade.Os aspectos que Plutão está formando com outros astros hoje podem causar algum tipo de confusão, principalmente se for preciso dialogar sobre algum assunto difícil para você. Sabendo disso, lembre-se que não é sábio querer resolver tudo de uma vez - faça o que está dentro da sua capacidade neste momento.A influência da Lua e de Marte em Áries neste momento pode fazer com que as pessoas de Aquário se precipitem, tanto para tomar alguma decisão, quanto ao falar algo em um momento de estresse. Sabendo disso, lembre-se de respirar fundo quando as coisas saírem dos eixos e perceba que você tem a capacidade de lidar com qualquer situação de forma benéfica para si mesmo.Como Áries é o signo oposto complementar à Libra, a presença da Lua e de Marte neste signo agora pode despertar alguns desafios em sua vida - como a necessidade de estabelecer limites, fazer escolhas mais assertivas e defender suas próprias ideias. Lembre-se que você não precisa se adequar à alguém para viver em harmonia.Neste momento, em que a Lua e Marte estão transitando pelos primeiros graus do signo de Áries, a intensidade emocional pode acabar te levando a agir de forma precipitada. Por isso, direcione sua energia para fazer o que for preciso de forma prática, movimente o corpo e aja com coragem ao longo do dia.Se você sente que algo não está fluindo bem em seus relacionamentos, esse pode ser um momento bacana ter uma conversa madura e sincera agora. É importante dialogar antes que a tensão chegue ao ápice, evitando que toda essa energia seja canalizada em forma de brigas e desentendimentos.A Lua e Marte em Áries despertam a energia sexual das nativas de Escorpião, que podem acabar agindo de forma um pouco irresponsável agora. Por isso, é importante refletir sobre aquela velha frase que com certeza você já ouviu: ‘tudo posso, mas nem tudo me convém’.A temporada de Marte em Peixes serviu para te conectar com a sua espiritualidade, intuição e emoções para que você possa agir com muito mais consciência e direcionamento. Agora, que esse astro entrou em Áries, começam a surgir mais oportunidades, que te ajudam a colocar em prática o que você aprendeu durante as últimas semanas.As pessoas de Touro são regidas por Vênus, que se encontra em Áries e está formando uma quadratura com Plutão em Capricórnio. Esse aspecto tenso pode fazer com que você adote uma postura exigente demais e acabe causando hostilidade no ambiente em que se encontra - seja em sua casa ou no trabalho.A irritabilidade que está mais notável agora pode acabar te levando a afastar pessoas importantes. Apesar de ser necessário dialogar de forma madura, também é preciso respeitar seu próprio tempo - não é sábio tentar conversar quando suas ideias e sentimentos não estiverem organizados.O trânsito da Lua por Áries faz com que você se sinta mais confiante, mas é preciso ter cuidado para não deixar isso ‘subir à cabeça’. O aspecto que se forma entre Vênus em Áries e Plutão em Capricórnio desperta certa tensão, trazendo à tona alguns assuntos delicados para os seus relacionamentos.Caso você não esteja se sentindo preparado para dar algum passo agora, não se cobre tanto. Muita coisa vai clarear nos próximos dias, com o fim de Mercúrio retrógrado. Porém, lembre-se de que as transformações precisam partir de você. Independente do da conjuntura astrológica atual, é preciso haver uma ação concreta sua para que algo seja transformado. Tenha coragem de fazer movimentos, mesmo que internos.As pessoas de Gêmeos são regidas por Mercúrio retrógrado, que está formando um trígono com Plutão em Capricórnio. Apesar da criatividade e da intuição que são ser despertadas por esse aspecto, ele também pode te ajudar a agir de forma teimosa e irredutível. Sendo assim, lembre-se que a função de uma conversa é chegar a um ponto de conciliação, e não definir quem está certo ou errado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.