Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (2/6)

O mês de junho será marcado por finalizações - em se tratando dos assuntos, projetos ou relacionamentos que foram impactados pela retrogradação de Mercúrio em maio. Agora que estamos vivendo a reta final de Mercúrio retrógrado, seremos levados a perceber se realmente estamos direcionando nossas energias para aquilo que verdadeiramente importa - sem nos limitar pensando sobre a visão que as outras pessoas terão. Além das opiniões dos outros, também precisamos encarar nossos próprios 'monstros', porque, muitas vezes, somos nós mesmos que estamos nos distraindo com outras coisas. É preciso ter coragem para admitir sua própria verdade e, então, correr atrás dela. Sendo assim, nesse momento somos impulsionados a sair da zona de conforto e nos comprometer com nós mesmos - não espere para ser feliz apenas quando alcançar determinado objetivo.A quadratura que a Lua está formando com Marte, planeta regente de Capricórnio, hoje pode fazer com que você preste mais atenção nos detalhes que estão te incomodando no relacionamento com as pessoas que você convive. É preciso ter cuidado com a forma que você vai expressar isso, ou ainda melhor, refletir por alguns dias sobre isso.O início de julho é marcado pelo trânsito da Lua por Câncer, que é um signo de água. Isso significa que as suas emoções e a sua intuição estão amplificadas, o que pode te aproximar de pessoas amadas. Porém, é preciso ter cuidado para não interpretar as situações apenas considerando o seu ponto de vistaJunho está se iniciando com o trânsito da Lua em Câncer, que é o domicílio deste planeta. Isso significa que nossas emoções estão amplificadas, e é preciso ter cuidado para não fazer tempestade em copo d'água. Para começar o mês com o pé direito, aproveite essa sensibilidade para refletir sobre o que realmente é precioso para você.A necessidade de estabilidade, que é característica dos escorpianos, pode fazer com que você esteja constantemente buscando algo, sem curtir de verdade o momento presente. Perceba que, apesar de tudo que você quer conquistar em sua carreira e vida financeira, são as relações que você constrói que realmente fazem valer a pena.Além da quadratura que está se formando entre a Lua e Marte, o Sol está transitando ao lado de Marte em Libra e te deixa mais impulsivo. É preciso ter cuidado para não fazer e falar tudo que lhe parecer conveniente no momento, sem refletir sobre o que suas atitudes podem ocasionar.A presença da Lua em Câncer neste começo de mês pode fazer com que você se sinta mais emotiva, como se qualquer situação te afetasse mais que o normal. Para lidar um pouco melhor com isso, busque direcionar seus afetos de forma construtiva - como passando um tempo de qualidade com sua família.A quadratura que a Lua está formando com Marte pode despertar o seu lado mais sério e inflexível. Como o Sol está transitando por Gêmeos, você tende a sentir mais vontade de socializar, mas será preciso evitar assuntos delicados principalmente hoje.A influência da Lua em Câncer faz com que o lado dramático e teatral dos piscianos se torne mais evidente, o que pode acabar causando alguma confusão. Lembre-se que nem tudo que sentimos é uma verdade absoluta, e você não deve tomar decisões baseadas em emoções e ideias que não passavam pela sua cabeça antes.Como os leoninas não costumam segurar a língua, é preciso ter cuidado com os momentos estressantes hoje, porque a quadratura que Marte está formando com a Lua hoje faz com que a comunicação seja dificultada, além de nos levar a agir por impulso. Trace metas práticas e evite discussões hoje.Aproveite que Mercúrio retrógrado está chegando ao fim para repensar o seu uso de tecnologias e de que forma você pode aproveitá-las a seu favor. Às vezes, diminuir uma hora do tempo que você passa diariamente nas redes sociais já é o suficiente para incluir um hábito novo na sua rotina, ler um livro ou se dedicar a algo importante para você.A quadratura entre a Lua e Marte faz com que você se sinta mais impaciente. Os assuntos relacionados a cobranças (no trabalho ou na vida pessoal) te deixam muito irritado nesse momento e é preciso ter cuidado com a forma como você reage a isso. É importante ter calma para dialogar ou saber não conversar naquela hora.O trânsito de Mercúrio retrógrado tende a mexer com a autoestima das pessoas de Touro. Durante o mês de maio, algumas complicações podem ter feito com que você duvide de si mesmo, mas verdade é que você tem toda a capacidade para fazer aquilo que se comprometer. Porém, é preciso desenvolver a resiliência - as coisas não vão acontecer apenas do seu jeito, e isso é um fato.