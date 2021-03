Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (25/3)

Hora de amar



Durante estes dias o Sol e Vênus estão conjuntos em Áries. Desse modo, agitam e facilitam os assuntos do coração e nos dão condições de utilizar construtivamente nossas energias para projetos concretos. Nosso senso prático tende a aumentar e podemos nos envolver em atividades fecundas e estimulantes. Estamos com maior disposição para lutar pelos nossos projetos e podemos agir de modo mais coerente com eles. A conjunção do Sol com Vênus torna este período ideal para os amores e encontros. Isso porque as pessoas tendem a se mostrar muito mais românticas e demonstrativas. A Lua está em Leão e forma ótimos aspectos com essa conjunção, por isso faz com que a gente esteja ainda mais quente e aumenta nossa predisposição para grandes paixões. Ao mesmo tempo, essa configuração astral acentua nosso senso estético e faz com que a gente aprecie todas as manifestações artísticas. Além disso, estimula nossa criatividade e entusiasmo e possibilita que a gente dê vazão a todo nosso potencial.



Áries

Os aspectos benéficos que já unem Sol e Vênus à Lua assinalam um período em que seu magnetismo pessoal está em alta e durante o qual você tende a fazer maior sucesso em seu círculo social e profissional. DICA: mesmo assim evite atividades desgastantes e reserve uma parte do seu tempo para descansar.



Touro

Estes dias são muito favoráveis para você se isolar, refletir e colocar as ideias em ordem. Sol e Vênus acentuam sua capacidade de síntese e lhe ajudam a analisar ainda melhor as coisas. DICA: os momentos dedicados ao enriquecimento espiritual e ao autoconhecimento serão especialmente fecundos e restauradores.



Gêmeos

Reserve estes dias principalmente para descansar, organizar suas coisas e cuidar daqueles pequenos detalhes, para os quais em geral não tem tempo. A Lua agita o astral no trabalho, mas mesmo assim pise em ovos ao lidar com os colegas, para não provocar atritos. DICA: o Sol e Vênus facilitam seu diálogo com os amigos.



Câncer

O fato de o Sol e Vênus se harmonizarem com a Lua anuncia um bom momento para você analisar mais profunda e objetivamente seus próprios sentimentos e verificar se anda agindo de acordo com eles. Atue com espontaneidade, para evitar desgastes desnecessários. DICA: a Lua lhe convida a cuidar da saúde e a se desintoxicar.



Leão

Nesta fase o Sol e Vênus aliam-se no sentido de movimentar seu cotidiano. Procure socializar on-line, curta seus amigos e dê vazão ao seu lado dinâmico e extrovertido. Os papos descontraídos estão favorecidos, em especial com a pessoa amada. DICA: o Sol lhe ajuda a ampliar sua visão de mundo e Vênus aumenta sua generosidade.



Virgem

Conjuntos, o Sol e Vênus tornam estes dias ideais para você mergulhar fundo em seu próprio íntimo e tomar consciência de seus próprios sentimentos. Esses planetas reforçam seu desejo de mudança e inovação. DICA: o Sol e Vênus acentuam seu lado perspicaz e favorecem as conversas francas a dois.



Libra

Seu planeta Vênus e o Sol criam um clima de verdadeira lua-de-mel com quem você mais gosta. Vocês podem passar momentos muitíssimo agradáveis e estimulantes juntos. DICA: Júpiter e Saturno favorecem as atividades de lazer e lhe dão condições de usufruir plenamente do lado bom da realidade.



Escorpião

Juntos em Áries, Sol e Vênus fazem com que você se mostre uma pessoa mais cordata, capaz de ouvir os outros e entender seu ponto de vista. Até seu desejo de ajudar e ser útil está em alta. DICA: o fato de a Lua se opor a Júpiter assinala uma fase em que você deve evitar todo tipo de excesso, assim como o extremismo.



Sagitário

O Sol e Vênus vibram em um uníssono harmonioso e fazem com que este período seja bastante divertido e estimulante para você. Os amores continuam sob especial proteção e se seu coração está vago, alguém pode se candidatar a ele, não se sabote. DICA: tudo o que representa lazer está favorecido, portanto divirta-se!



Capricórnio

O astral doméstico está elevado pela linda conjunção do Sol com Vênus. Esses astros favorecem todas suas iniciativas em casa e prometem maior paz, harmonia e entendimento com sua família. DICA: o trânsito do Sol e Vênus pelo seu signo de concepção inclina você a curtir as horas íntimas, meditar e crescer interiormente.



Aquário

Agora a Lua se opõe a Júpiter e Saturno, que estão em seu signo, portanto conserve a estabilidade emocional. Em conjunção, o Sol e Vênus favorecem os momentos a dois e aumentam sua vulnerabilidade às flechadas de Cupido. DICA: você tende a sentir-se transbordante de energia e entusiasmo para tudo.



Peixes

Vênus e o Sol acentuam seu carisma pessoal, colocam você em evidência no trabalho e lhe ajudam a brilhar onde quer que atue. Evite atividades monótonas e procure unir-se a pessoas com as quais sinta-se realmente à vontade. DICA: as horas de isolamento a dois serão gratificantes e lhe aproximarão de quem ama.