Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (25/11)

Durante os últimos estamos sendo influenciados pelas energias do eclipse que aconteceu em Touro na semana passada. A influência desse signo deixa cada vez mais evidente a necessidade de harmonizar nossa vida, em todos os aspectos possíveis. Como esse signo é relacionado aos prazeres, é importante dar uma atenção especial para a casa nesse momento, porque é o lugar que mais temos ficado durante o isolamento social. Porém, nesse momento em que a Lua está transitando por Leão, tendemos a reagir de forma impaciente, o que surtindo o efeito contrário, gerando discussões. Para que você não se sinta frustrado, é necessário fazer um esforço para não perder a razão nos momentos em que os sentimentos estiverem à flor da pele.

Capricórnio

Hoje a Lua está oposta à Saturno (planeta regente de Capricórnio) no céu, o que indica um momento em que você tende à autopunição. Quando focamos muito em nossos erros ou medos, temos mais dificuldade em mudar o comportamento. Portanto, é necessário olhar para suas imperfeições com mais leveza, percebendo que elas são fontes de aprendizado e autoconhecimento.

Câncer

Os cancerianos tendem a se cobrar demais e a se sentir irritados, devido à oposição que a Lua está fazendo com Saturno hoje. A influência de Saturno pode fazer com que você tente esconder seus sentimentos, mas isso faz com que eles se intensifiquem (é o mesmo quando alguém fala para não pensar em algo, apenas gera o efeito contrário).

Escorpião

A presença do Sol e da Lua em signos de fogo testa a sua paciência. Os sentimentos ficam amplificados, falando mais alto que a razão, e a impulsividade leonina pode te levar a falar as coisas sem pensar duas vezes. É preciso ter cuidado para não magoar as pessoas ao seu redor e, principalmente, para não causar uma situação desconfortável no trabalho.

Gêmeos

Hoje é um ótimo dia para se dedicar ao trabalho, porque o posicionamento da Lua e do Sol nesse momento ativa a sua criatividade e te ajuda a ter ideias inovadoras e a encontrar maneiras diferentes de cumprir as suas obrigações. Como a Lua está em Leão, você consegue ter mais confiança em si mesmo, mas deve ter cuidado com atitudes impulsivas.

Leão

Hoje a Lua está posicionada no seu signo e se encontra oposta à Saturno no céu. Por esse motivo, você tende a ser muito crítico consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. É preciso ser consciente sobre o impacto que a sua opinião pode ter para quem vai ouvi-la. Lembre-se de ter sensibilidade para escolher as palavras em um diálogo.

Aquário

Os aquarianos são expansivos e independentes, o que pode fazer com que as pessoas sintam dificuldade para se relacionar com você. Nesse momento em que a Lua está em Leão, você deve ter cuidado com comportamentos egoístas, para conseguir manter um convívio harmonioso em casa e no trabalho.

Peixes

Os piscianos podem ficar ansiosos com a presença da Lua em Leão, já que ela aflora as suas emoções. Por outro lado, você também tende a se sentir mais disposto e enérgico e, por isso, é importante organizar suas tarefas para conseguir cumpri-las sem estresse. Apenas tome cuidado para não se cobrar demais.

Sagitário

O posicionamento da Lua em Leão te auxilia a se comunicar com mais carisma e simpatia (até que algo desafie a sua paciência), o que é interessante para apresentar uma nova ideia ou até mesmo argumentar sobre a possibilidade de ganhar um aumento no trabalho. A presença do Sol no seu signo traz boa sorte e prosperidade.

Touro

Com a Lua em Leão, você tende a se sentir mais inspirado e determinado a fazer aquilo que lhe desperta paixão. Por isso, é normal que você fique irritado caso o seu dia no trabalho não seja compatível com suas expectativas. É preciso manter a racionalidade para compreender que nem tudo sai como o esperado e é importante aprender a lidar com isso com mais leveza.

Libra

A Lua e Saturno estão posicionados de forma oposta no céu, o que faz com que você se sinta dividido entre razão e emoção. Seus sentimentos estão aflorados, mas, ao mesmo tempo, você tende a cobrar mais responsabilidade e foco de si mesmo. Respire fundo quando se sentir ansioso e busque equilibrar essas duas tendências.

Áries

Assim como Áries, Leão é um signo regido pelo fogo. Por isso, o posicionamento atual da Lua faz com que sua autoestima seja elevada. A confiança em si mesmo é algo que tem potencial para ser construtivo e destrutivo. Para aproveitar essas energias da melhor forma, é preciso ter cuidado com o ego inflado, que pode te levar a adotar uma postura arrogante.

Virgem

Os virginianos são conhecidos como os mais críticos do zodíaco, o que pode ser muito evidenciado nesse momento em que a Lua está oposta a Saturno no céu. Esse astro se relaciona com as cobranças e a responsabilidade. Compreender falhas é essencial no processo de evolução, mas focar nelas não leva a lugar nenhum, principalmente quando você está apontando algum problema do outro.



