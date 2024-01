Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (25/1)

E a Lua chega majestosa, iluminando e aquecendo os corações. É Lua Cheia no signo de Leão! Ela vem quente, cheia de vontade - a vontade que nunca se esgota, a chama que nunca se apaga. Em alguma área da sua vida tem um Leão que não abre mão do seu posto, neste local existe uma chama que precisa permanecer acesa e eternamente viva. A Lua vira palco, mostra tua grandeza. Estamos no ápice da Lunação de Capricórnio, se permita ser coroado pelos seus esforços. O trabalho é árduo, mas também tem aplausos. E em meio às cruéis provações deste mundo, busque o que inspira seu coração. Sobe no palco e assuma seu papel, pois ninguém mais pode fazer isso por você. Não vai ter ensaio, você só precisa ser você. Talvez você esteja sufocando algumas partes suas, talvez você esteja seguindo caminhos que não estão alinhados com o seu coração. Imagina que o palco é teu e você está contando a história de outra pessoa, ou seja, uma história que não te pertence. Se você não sente verdade no que está fazendo e não sente paixão, como você vai convencer o outro? Se você quer subir no palco ou chegar no topo, não tente convencer ninguém, apenas seja você. Seja o fogo do Sol, da vontade, da vida e do SER.

Áries

Toma o teu posto, ariano. Expresse seus sentimentos, suas paixões e suas ideias. Tente buscar equilíbrio entre razão e emoção. Cadê o seu desejo de conquista? O momento pede que você tente viver uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. Chegou a hora de partir inteiro e chegar primeiro. Abra novos caminhos.

Touro

Na Lua cheia em Leão o palco é o seu lar. Os holofotes estão sob tua vida íntima e doméstica. Sua casa ou qualquer assunto relacionado a imóveis pode ser muito favorável. Nos próximos dias, esteja aberto(a) a

surpresas e novidades.

Gêmeos

A Lua cheia em Leão vai iluminar suas habilidades de comunicação e negociação. Aguarde, pois surpresas se aproximam. Vejo um novo contrato ou uma negociação que pode te surpreender positivamente. Você só precisa deixar de lado o que esmaga teu coração.

Câncer

A lua cheia em Leão vai colocar sua vida financeira no palco. Põe o teu orgulho de lado, pois se você encontrar dificuldades, um parceiro(a) pode aparecer para ajudar. E qualquer tensão será aliviada, tudo vai ser resolver da melhor forma. Nos próximos dias, Urano chega com uma solução inesperada.

Leão

Chegou a hora de brilhar, leonino(a)! A Lua cheia vai iluminar seus desejos. Fique atento(a), pois nos próximos dias você vai ter motivos para celebrar. Honra teu reinado, pois o reconhecimento é teu. O segredo é sair da performance. Chega de representar papéis, mostre ao mundo sua verdade.

Virgem

O seu grande aprendizado da Lua cheia em Leão é que o teu Reinado começa dentro, nos silêncios, nos bastidores ou nos escuros da tua alma. Sair de cena pode te ajudar a encontrar tua Luz. Pode ser que nos próximos dias você descubra alguns segredos ou acesse informações importantes. E depois será mais fácil tomar uma decisão. "Seja iluminado por dentro hoje, lembrando, que suas origens são cósmicas..." (Clarissa Pinkola Estés )

Libra

A Lua cheia em Leão vai acender a chama da sua vida social. É festa, celebração com amigos e você no centro, fortalecendo laços e fazendo novas conexões. Sinta-se único(a).

Escorpião

Suba no palco da vida profissional, escorpiano(a). Não adianta tenta ser esconder, sinto que será a hora da recompensa pelos seus esforços. Se o seu trabalho foi bem feito, você pode ser surpreendido(a) positivamente. Sinto que novas oportunidades podem surgir.

Sagitário

Que tal expandir sua mente, seus horizontes e romper com os limites? Uma viagem pode lhe cair muito bem nos próximos dias. Aproveite essa energia para focar nos estudos ou viajar o importante é expandir seus horizontes. Se abra para o novo.

Capricórnio

Atenção especial para as finanças, A Lua Cheia em Leão pode chegar com algumas cobranças, capricorniano(a). Sinto que chegou a hora de pagar alguns pedágios. mas você vai encontrar a melhor solução. Se tiver escuro, coloca tua cor, teu amor e tua verdade.

Aquário

Sinto que você vai receber boas notícias, aquariano(a). Pode ser nos relacionamentos ou no campo profissional. este é um período em que

parcerias significativas podem se destacar. Se estiver em um relacionamento, prepare-se para receber notícias positivas. Se estiver solteiro(a), pode ser um momento propício para fortalecer laços com alguém especial.

Peixes

A Lua Cheia em Leão vai trazer um pouco de tensão ou pressão no trabalho.

Tente ficar calmo(a) e permaneça focado(a). Muito cuidado, pois por mais que você possua voz própria, autoridade e autoria, alguém vai tentar se apropriar das suas ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.