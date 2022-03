Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (24/3)

Câncer

Hoje o dia começa de forma um pouco conturbada, porque a Lua está fora de curso até as 19 horas. Porém, a Lua entra em Capricórnio em seguida e, após dias intensos em que a impulsividade pode ter nos causado problemas, esse posicionamento incita uma postura mais cautelosa. As energias capricornianas despertam o anseio por controle emocional, o que nos influencia a validar apenas as emoções que são fundamentadas na realidade em que nos encontramos. Apesar de isso ser benéfico neste momento em que as energias arianas estão nos conduzindo ‘do céu ao inferno’ em questão de horas, devemos ter cuidado com esse movimento de racionalização dos sentimentos, porque reprimi-los também não é uma boa opção. Ao calar aquilo que estamos sentindo, esses afetos ‘caminham’ em direção ao campo inconsciente da mente, onde acabam ganhando mais força e, por isso, podem nos surpreender de forma desagradável nos piores momentos. É a clássica situação em que, quando percebemos, já falamos ou fizemos algo ‘inapropriado’ (segundo seu próprio ponto de vista). Esse é um cuidado que precisamos tomar nesse momento.A Lua é o planeta regente de Câncer e quando ela se encontra em Capricórnio você consegue lidar com suas emoções de forma menos dramática. Por outro lado, a natureza das energias capricornianas é oposta à sua, o que causa incômodo, mas te direciona a encontrar um ponto de apoio em si mesmo, te ajudando a lidar com a dependência emocional.Os nativos de Aquário são regidos por Urano, que está fazendo um trígono com a Lua hoje. Esse aspecto é positivo para sua vida profissional, te fazendo sentir mais determinado a enfrentar os obstáculos necessários para atingir seus objetivos. A sua intuição é uma grande aliada que impulsiona ideias inovadoras, mas, para ouvi-la, você precisa estar conectado a si mesmo.O posicionamento da Lua em seu signo é tranquilizante para você, que estava sofrendo com a instabilidade emocional incitada pelos últimos trânsitos astrológicos. Porém, você deve ter muito cuidado para não adotar uma postura arrogante e para não se direcionar às outras pessoas com um tom de superioridade. Esses comportamentos podem gerar sérios conflitos.A paciência e a racionalidade não costumam ser traços marcantes da dos leoninos, que são facilmente movidos por seus afetos. O posicionamento da Lua em Capricórnio facilita seu controle emocional e é interessante para você integrar essa habilidade à sua personalidade, buscando equilíbrio entre razão e emoção. Apenas tome cuidado para não adotar uma postura crítica e hostil.O posicionamento da Lua em Capricórnio te auxilia a ter mais clareza mental para refletir sobre o que você está sentindo, mas, simultaneamente, você tende a bloquear as emoções mais desafiadoras. É importante se esforçar para não ceder a essa tendência e buscar formas de se expressar, como escrever uma carta para si mesmo ou até dar espaço às suas predisposições artísticas.Como a Lua saiu do seu signo hoje, é possível que você se sinta um pouco desanimado, mas, ao mesmo tempo, você tem mais segurança para lidar com seus impulsos. Por isso, quando estes vierem à tona, procure acolhê-los conscientemente (sabendo que também são partes importantes de você) para, assim, retirar o poder que eles têm de te dominar.O bem-estar que é propiciado pela Lua em Capricórnio - que é um signo regido pelo elemento Terra, assim como o seu - configura um bom momento para que você acenda sua autoconfiança e reflita sobre o que tem sentido nos últimos dias. Esse posicionamento traz clareza mental e, por isso, você deve estar atento à sua intuição, que te guia para conhecer melhor a si mesmo.Hoje é um dia propício para que você analise as ações impulsivas que você cometeu, para identificar o que as motivou. Na maioria das vezes, quando reagimos de forma abrupta, é porque nos sentimos vulneráveis e, inconscientemente, reproduzimos comportamentos agressivos para nos proteger. Percebendo e tratando suas inseguranças você consegue ter mais controle emocional.Assim como Virgem, Capricórnio é regido pelo elemento Terra. A presença da Lua nesse signo evidencia os traços mais responsáveis e analíticos da sua personalidade, o que é positivo para refletir sobre as últimas situações problemáticas nas quais se envolveu, para analisar como você poderia ter agido melhor. Tome cuidado para não magoar o outro com críticas desnecessárias.Ontem foi um dia especialmente desafiador para os escorpianos, em que suas emoções se expressaram de forma enérgica. Por isso, a presença da Lua em Capricórnio é aliviante e te ajuda a ponderar sobre as discussões que você pode ter se envolvido, ou mesmo sobre conflitos internos que incitaram questionamentos importantes. Tenha cautela para não ceder à arrogância capricorniana.As tendências despertadas pelo posicionamento da Lua em Capricórnio são incômodas para você e podem te levar a sentir certo desânimo ou carência, porque as pessoas à sua volta podem não estar emocionalmente disponíveis. As tendências despertadas pelo posicionamento da Lua em Capricórnio são incômodas para você e podem te levar a sentir certo desânimo ou carência, porque as pessoas à sua volta podem não estar emocionalmente disponíveis. Por isso, é interessante para você aproveitar esse momento para aprender a lidar consigo mesmo, sem precisar se apoiar em outra pessoa.O bem-estar que é propiciado pela Lua em Capricórnio - que é um signo regido pelo elemento Terra, assim como o seu - configura um bom momento para que você acenda sua autoconfiança e reflita sobre o que tem sentido nos últimos dias. Esse posicionamento traz clareza mental e, por isso, você deve estar atento à sua intuição, que te guia para conhecer melhor a si mesmo.