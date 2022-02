Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (24/2)

Capricórnio

Aquário

Escorpião

Câncer

Gêmeos

Sagitário

Leão

Virgem

Touro

Peixes

Libra

Áries

Nesta quinta-feira a Lua continua transitando por Sagitário, despertando uma visão mais otimista para enxergar os desafios diários como oportunidades para nos desenvolver. Porém, será preciso tomar cuidado com imprevistos envolvendo falhas tecnológicas relacionadas aos meios de comunicação. Essa dificuldade é causada pela quadratura que está se formando entre Urano e Mercúrio, que também dificulta o entendimento no diálogo e, por isso, pode impulsionar desentendimentos. O ponto positivo é que esse aspecto, ainda que seja desafiador, nos ajuda a enxergar as coisas por um outro ponto de vista. Como a Lua está minguando, tendemos a nos sentir mais cansados física e emocionalmente, como se o peso das responsabilidades se tornasse mais denso. Nesse momento, será importante permanecermos mais reservados, porque não teremos muita paciência para o convívio social e qualquer situação inconveniente pode se tornar uma briga.Esta fase lunar em Sagitário te desafia a se desapegar do caminho mais familiarizado por você. Aproveite para refletir sobre os seus preconceitos e crenças que estão limitando a sua evolução pessoal e arrisque-se em jornadas diferentes. Nem tudo na vida pode ser mensurado e organizado nos mínimos detalhes, permita-se viver de forma mais livre.Nesta fase lunar, você pode se sentir um pouco desanimado porque as coisas não estão acontecendo com a velocidade e a assertividade que você gostaria. Porém, é preciso ter persistência em suas metas e perceber que todo o esforço sempre é recompensado, mesmo que não seja exatamente da forma que você imaginava.Aproveite as energias da Lua minguante para encerrar todas as situações e relacionamentos que não nos agregam. Nesse momento, é importante focar no autocuidado de modo geral, tanto de forma física, mental e social. A ambição, o autocontrole e a determinação são características muito presentes nesta fase, embora deva-se ter um zelo maior em relação à saúde física.Aproveite a Lua minguante para limpar suas energias negativas e resolver suas pendências. Além disso, é importante ter coragem para expressar aqui que está te angustiando, lembrando de colocar a sua saúde mental como prioridade.Nesse momento, a Lua minguante instiga a reclusão e reflexão, pois é um ciclo que necessita manter a distância de desentendimentos e bate-bocas. Está fase é propícia para nos distanciar de tudo o que não nos faz melhorar ou crescer. Sendo assim, essa lunação influencia a desatar laços não convenientes, finalizar crenças limitantes, vícios e planejamentos deixados de lado.Essa Lua minguante afeta principalmente os nativos de Sagitário e é propícia para trabalhar o autoconhecimento e a harmonização interior. Por isso, nessa fase é interessante olhar para dentro de si e se permitir a reconhecer suas falhas. Dar o primeiro passo para a reconciliação a fim de se ter harmonia é um ato de coragem e de humildade.As principais reflexões despertadas pela Lua minguante são relacionadas com a necessidade de se ter autoconhecimento. É importante que nesta fase de reconciliações, de transição, de desapegos que a mente esteja mais preparada para o emocional para lidar com as finalizações. Não há necessidade de se ter medo da quebra de ciclos pois todo fim tem um começo.Com a presença do Sol em Peixes, você fica mais sensível e tende a se sentir afetado por tudo o que acontece ao seu redor. O hormônio que está relacionado à Lua minguante é a noradrenalina, que mexe com a parte analítica do nosso cérebro e, por isso, pode ativar o instinto de autodefesa quando nos sentimos vulneráveis. Por isso, é importante ter cuidado com a forma que você reage nesses momentos.A Lua minguante marca uma fase de desapegos e fim de ciclos, que costumam trazer grandes mudanças. Porém, os taurinos prezam por manter segurança e a solidez, característica dos signos de terra. Isso significa que você pode ter dificuldades em se adaptar com as transformações que impactam a sua vida. É importante não lutar contra o seu processo de evolução pessoal.Aproveite a influência das energias sagitarianas evidenciadas por essa fase lunar e se liberte da falta de confiança em si mesmo, prestando mais atenção no seu interior. É tempo de zelar pela sua saúde mental e física. Reflita sobre as vontades e necessidade que você tem negligenciado para agradar outras pessoas.A mente e o corpo precisam estar em sintonia e essa necessidade é evidenciada pela Lua minguante. Por isso, essa fase pede distância de toxicidades, de estresses e de tudo que negativar as energias. Depois de tantas emoções evidenciadas pela grande Lua Cheia, a Minguante vem como uma avaliação de tudo o que lhe aconteceu. Tenha coragem de encerrar ciclos e ganhar preparação psicológica para próxima, que marca o início de um novo ciclo, de novas possibilidades que te levam a construir sua realidade da forma que preferir.