Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (24/11)

Ontem a Lua entrou na fase nova em Sagitário no fim do dia, despertando uma sensação de esperança e a possibilidade de se reconectar com a sua sabedoria interior. Esse é um momento importante para se aproximar das práticas, pessoas e ambientes que te fazem lembrar que a vida vale muito a pena. É preciso dar ouvidos ao seu coração, para abraçar as causas que realmente fazem sentido para você. Algumas mudanças necessárias podem parecer difíceis demais. Nesses momentos, olhe para o próximo degrau e não para o fim da escada, para perceber que o próximo passo é, sim, possível. Uma dica para hoje, e também para começar a nos preparar para a virada de ano, é fazer uma lista de objetivos para os próximos meses. Visualize o que você deseja e faça o exercício de ser grato antecipadamente. A gratidão é uma das maiores ferramentas de manifestação. Acesse sua força interior e lembre-se que você merece ser feliz. Crie novas estratégias a partir de cada obstáculo que surgir.Após dias em que você foi incomodado por sentimentos intensos, a semana está chegando ao fim de uma mais leve, com a presença da Lua no seu signo. Esse posicionamento é benéfico para sua carreira, gerando iniciativas inovadoras. Porém, como tudo em excesso é perigoso, você deve se atentar para não ficar impaciente. Encontre equilíbrio nos momentos de lazer.Os aquarianos devem tomar cuidado com as tendências impulsivas de hoje, porque a conjunção que a Lua está formando com Vênus em Sagitário faz com que suas vontades se tornem mais potentes, e você pode acabar agindo sem pensar. Por outro lado, esse aspecto também configura um ótimo momento para demonstrar a importância das pessoas na sua vida.Para os escorpianos, a energia despertada pela Lua nova em Sagitário faz com que hoje seja um ótimo dia para que você se dedique a algo que se sente apaixonado, seja um projeto profissional ou um hobby. Além disso, aproxime-se também de pessoas que despertam sua sua paixão, e tente compartilhar pequenos momentos de lazer com elas.A influência da Lua nova em Sagitário te convida a se comprometer com seu processo de expansão e amadurecimento. Não duvide tanto da sua intuição. É preciso ter coragem para confiar nos chamados do seu coração.A presença da Lua em Sagitário pode te deixar temperamental e apressado. Sabendo disso, tome cuidado para não magoar pessoas importantes para você, já que a conjunção que está acontecendo entre a Lua e Vênus também nos deixa mais sensíveis. É interessante partilhar momentos descontraídos com quem você ama.As energias arianas te deixam mais disposto, mas também te desafiam a se arriscar um pouco. Além disso, a conjunção que está acontecendo entre o seu planeta regente e a Lua, faz com que você fique mais focado em sua vida pessoal agora. Tenha calma e seja compreensivo, afinal, não é possível ser produtivo o tempo todo. Respeite a si mesmo se precisar tomar um momento para cuidar do seu bem estar emocional.Não tenha medo de parecer egoísta, quando tomar uma decisão em prol da sua evolução e amadurecimento. É preciso ter consideração com as pessoas ao seu redor, mas também é importante se lembrar que cada um é responsável por seus próprios sentimentos e perspectivas. Não se esqueça da importância do diálogo.A Lua se encontra com Vênus em Sagitário hoje pela manhã, fazendo com que seja mais fácil para você expressar seus sentimentos com empatia, pensando em como você gostaria de ser tratado. Esteja aberto para ouvir a outra pessoa sem tirar conclusões precipitadas - a comunicação também envolve erros de interpretação, mas o diálogo tem o poder de proporcionar entendimento.O posicionamento da Lua em Sagitário pode gerar certa urgência para mudar aquilo que está te incomodando, mas é importante ter cuidado para não se precipitar. A conjunção que envolve a Lua e Vênus desperta uma imaginação rica e você pode usufruir disso. Anote suas ideias e busque se expressar e se compreender de formas não convencionais, como o desenhando ou escrevendo com foco em seus sentimentos.Hoje a Lua forma uma conjunção com Vênus em Sagitário. Como Vênus é o seu planeta regente, a vontade de se conectar com os outros será evidenciada. Aproveite a criatividade e a leveza sagitarianas para se expressar de forma diferente. Falar eu te amo e comprar presentes é algo lindo, mas surpreender quem você ama com atitudes pode ser ainda mais especial.A influência da Lua nova em Sagitário te convida a se perguntar sobre como você tem escolhido as coisas para as quais você está se dedicando. Que sementinha pode ser plantada na sua vida a partir de agora? O conhecimento liberta e sempre abre novas portas e perspectivas.A personalidade disciplinada e controladora dos capricornianos é desafiada pelo encontro entre a Lua e Vênus hoje. A personalidade disciplinada e controladora dos capricornianos é desafiada pelo encontro entre a Lua e Vênus hoje. A proximidade entre esses dois astros faz com que seus desejos mais profundos se aflorem, e você pode acabar agindo de forma precipitada. Por isso, tome cuidado para não não acabar reagindo mal quando algo ou alguém te incomodar.