Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (23/6)

Aquário

Capricórnio

Gêmeos

Leão

Escorpião

Libra

Peixes

Sagitário

Touro

Câncer

Virgem

Áries

Hoje a Lua ingressa em Touro, acalmando nossos sentimentos que podem ter gerado atitudes impulsivas nos últimos dias. Por isso, aproveite para fazer um balanço das coisas boas e ruins que aconteceram, percebendo o efeito das suas tentativas. Nas situações em que você não obteve sucesso e ficou insatisfeito com os resultados, tente analisar quais atitudes suas desencadearam esses acontecimentos, para aprender com eles e tentar prevenir essas consequências no futuro. Apesar de serem relacionadas com a estabilidade e harmonia, as energias taurinas também evidenciam o orgulho e as inseguranças, o que pode gerar brigas desnecessárias, como por ciúmes. O orgulho pode fazer com que você não admita seus erros para si mesmo e magoe pessoas amadas. Além disso, o Sol começou a transitar por Câncer na última segunda-feira (20), o que nos deixa mais sensíveis e carinhosos, mas também representa um perigo por trazer à tona as nossas vulnerabilidades. Pode ser difícil discutir racionalmente sobre assuntos delicados, sem permitir que a emoção tome conta.O posicionamento do Sol em Câncer representa um convite para que você se permita acolher suas emoções sem julgamentos. Os nativos de Aquário tendem a reprimir os sentimentos que são desafiadores. Como eles estão amplificados nesse momento, você precisa encontrar uma forma mais saudável para lidar com isso.O posicionamento do Sol em Câncer pode te deixar mais irritado, o que impacta principalmente seus relacionamentos afetivos. Com a entrada da Lua em Touro hoje, você deve refletir sobre a forma que tem se sentido, para decidir racionalmente o que vai fazer, pensando também nas outras pessoas envolvidas.O aspecto que Mercúrio (seu planeta regente) está formando com Netuno há alguns dias pode trazer decepções ou mesmo o reaparecimento de pessoas ou sentimentos do passado. A influência de Câncer ‘exige’ que você olhe para as questões pendentes em sua vida, para se livrar dessa bagagem emocional.Os nativos de Leão podem se sentir incomodados com os sentimentos ou até mesmo as pessoas que podem reaparecer em sua vida nesse momento. A presença do Sol em Câncer neste momento te convida a encarar os assuntos mal resolvidos da sua vida com mais maturidade.Com a Lua transitando por Touro, você consegue respirar fundo e organizar seus pensamentos com mais facilidade. Assim você tende a se sentir menos ansioso e deve lembrar-se de cuidar de você para desestressar, porque os últimos dias foram desafiadores. Permita-se fazer nada (de verdade!) por alguns minutos.O ingresso do Sol em Câncer faz com que você fique mais sensível e idealista, o que pode configurar um bom momento em seus relacionamentos afetivos. Porém, como seus sentimentos estão amplificados, você pode tomar decisões no calor do momento que lhe trarão prejuízos - seja por falar uma coisa indevida ou investir mal.A entrada da Lua em Touro te ajuda a equilibrar melhor seus sentimentos, mas ainda não é um bom momento para ter conversas importantes e tomar decisões. Agora é mais indicado que você se direcione a si mesmo, para entender seus sentimentos e, então, decidir o que precisa fazer com mais consciência.Os nativos de Sagitários podem ter dificuldade para desacelerar. Quando estiver sentindo-se sobrecarregado, respeite o seu limite físico e psicológico e reconheça suas necessidades. Aproveite o clima fraternal despertado pelo posicionamento do Sol e procure conciliar o clima em casa.Durante as próximas semanas, você estará mais sensível e poderá encontrar conforto no contato com as pessoas amadas e estando em casa (o lugar que você realmente considera como seu lar). Porém, tenha cuidado para que essa sensibilidade não gere discussões.Durante as próximas semanas em que o Sol estará transitando pelo seu signo, você sentirá uma maior necessidade de se conectar com as pessoas que ama. Porém, seja para ajudar alguém ou dar um próximo passo em seu relacionamento, lembre-se de esclarecer muito bem com a outra pessoa quais são as suas intenções.Você conta com a sua racionalidade para tomar decisões e calcular seus benefícios, mas às vezes pode esquecer de contar os sentimentos (seus e das outras pessoas envolvidas) como um dos fatores mais importantes. O movimento do Sol por Câncer te convida a acolher suas emoções, ao invés de reprimi-las.Como os nativos de Áries são regidos por Marte, você deve ter cuidado para não reagir de maneira desmedida quando for contrariado ou se sentir inseguro. Quando a Lua se encontra em Touro, você tende a ficar mais preocupado com tudo. Consequentemente, você fica irritado com mais facilidade e pode reagir mal.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.