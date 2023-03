Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (23/3)

Escorpião

Hoje Plutão entra em Aquário, trazendo muitas revoluções, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. Plutão vai passar 20 anos em Aquário, o que indica um momento de muitos avanços tecnológicos, reconstruções e busca por riquezas. Além disso, a Lua está na fase nova, te direcionando ser agente das suas transformações, buscando maior autoconhecimento e reinventando a forma de lidar com certos temas em sua vida. Pela manhã, a Lua ainda estará em Áries, proporcionando mais animação para colocar as tarefas em dia e também para ter trocas importantes. Na parte da tarde, a Lua ficará fora de curso e entrará em Touro, pedindo um pouco mais de paciência e leveza. A dica é deixar as coisas fluírem sem tanta autocobrança ao longo do dia.A entrada de Plutão, seu planeta regente, em Aquário traz uma energia muito forte em relação ao seu poder pessoal. É um momento para dar mais atenção aos seus desejos e buscar autoconhecimento. Tenha cuidado para não acabar sendo muito controlador.A entrada da Lua em Touro pode trazer à tona questões emocionais profundas, levando a um momento de grande introspecção. É importante acolher os seus sentimentos e trabalhar suas questões emocionais, sem deixar de lado suas relações afetivas.A entrada de Plutão em Aquário faz com que você resgate seu poder, melhorando seus hábitos, rotina e tarefas. É preciso se movimentar para que seja um agente de transformação, cura e autoconhecimento em sua vida. Aproveite para reencontrar suas motivações.A quadratura entre a Lua e Plutão pode fazer com que algumas situações do seu dia acabem afetando sua liberdade e independência. É preciso identificar seus limites de forma clara, mesmo que isso entre em desacordo com outras pessoas.A quadratura entre a Lua e Plutão pode fazer com que se sinta preso entre suas necessidades pessoais e a pressão social. É importante buscar um equilíbrio saudável entre suas demandas pessoais e suas relações para evitar ressentimentos e conflitos. Seja sincero e cuidadoso com suas palavras.A entrada de Plutão em um signo de ar pode trazer uma maior leveza e liberdade para suas relações com os outros e consigo mesmo. Busque desenvolver novas ideias e focos para sua vida. É um ótimo dia para se organizar e estabelecer metas diferentes, sejam pessoais ou profissionais.A Lua em Touro forma sextil com Saturno em seu signo, sendo um bom momento para estar ao lado de quem ama, fazer planos para o futuro e buscar evoluir dentro dos seus relacionamentos. Permita-se olhar com mais leveza para as suas vontades, sem tantos julgamentos.Aproveite o começo do dia, em que a Lua se encontra em seu signo, para potencializar suas ações, buscando novos objetivos e reinventando sua forma de ver as situações à sua volta. Seja um agente de transformação, focando em sua comunicação e definindo melhor suas prioridades.A entrada de Plutão em Aquário traz um movimento de cura e transformação para suas relações. Esse movimento pode gerar muitas ideias e sentimentos que precisam da sua atenção. Aproveite as ideias autênticas para buscar um domínio e controle sobre seus objetivos.A entrada da Lua em Touro pode afetar suas relações pessoais e profissionais, fazendo com que você sinta a necessidade de mudar dinâmicas desequilibradas, que estão dificultando sua organização. Além disso, a tendência ao ciúmes fica maior hoje. Lembre-se de dialogar abertamente sobre seus sentimentos.Os trânsitos de hoje trazem uma força de ação para se movimentar em função dos seus desejos e também da sua saúde, sendo um ótimo momento para começar atividades físicas ou até mesmo para colocar em dia os seus projetos profissionais. Use e abuse da sua comunicação, com clareza e determinação.A entrada da Lua em seu signo traz a necessidade de pegar mais leve com você mesmo e suas obrigações. A quadratura com Plutão pode despertar alguns conflitos em suas relações pessoais, sendo importante se comunicar claramente e estabelecer limites saudáveis.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.