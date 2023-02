Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (23/2)

Libra

Leão

Escorpião

Áries

Aquário

Virgem

Peixes

Câncer

Sagitário

Capricórnio

Gêmeos

Touro

Ontem a Lua Nova entrou em Áries, o que indica um momento de determinação, atitude e libertação do que precisa ser deixado no passado. Preste atenção nos sinais que o universo está te mandando e tente não se prender a velhos hábitos, porque eles podem estar te impedindo de avançar. Ao resolver as pendências que você estava acumulando (pessoais ou profissionais), torna-se possível seguir em frente de forma mais leve. Se tiver que tomar uma decisão hoje, caso tenha uma reunião importante ou esteja planejando conversar algo delicado com uma pessoa amada, lembre-se da importância de ouvir os outros também. O trígono entre Marte e Gêmeos te ajuda a se comunicar com assertividade e confiança, mas você pode acabar se esquecendo de escutar (e compreender) opiniões diferentes.O trânsito da Lua por Áries hoje te ajuda a se recordar da importância de cuidar das suas próprias necessidades e vontades, antes de doar sua energia para ajudar outras pessoas. Por outro lado, é preciso ter cuidado com a forma que você impõe seus limites, lembrando de escolher bem suas palavras.Aproveite a Lua em Áries para realizar suas obrigações no trabalho de forma inovadora, com mais motivação e dinamismo. A rotina de trabalho pode ser maçante, por isso, é interessante repensar suas tarefas, para encontrar formas mais agradáveis de cumprir o que for preciso.A Lua em Áries te desafia a manter o equilíbrio quando as suas expectativas não forem supridas. Tenha cuidado com a forma que você reage, para não acabar piorando as situações. Converse sobre o que você espera das outras pessoas, e saiba respeitar os limites de cada um.Caso você se perceba impaciente hoje, é indicado ficar mais reservado para acalmar seus sentimentos e não projetá-los nas pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com suas expectativas, porque você pode acabar reagindo mal quando algo sair do esperado.A Lua em Áries te ajuda a começar novos projetos, hábitos e até assuntos. Por isso, aproveite toda essa motivação para colocar em prática aquilo que você estava postergando. Mesmo que as coisas não aconteçam como você espera, há muito para crescer e aprender em todas as experiências.O trígono entre Mercúrio e Marte te ajuda a retomar a confiança no trabalho, para começar novos projetos e fazer lançamentos. Porém, tenha cuidado para não deixar de cuidar das suas necessidades básicas (físicas e mentais) e dos seus relacionamentos.Aproveite esse momento astrológico para se dar a chance de ser mais ousado, e descobrir novas versões da sua personalidade. Reveja os limites que você impôs, e perceba que é possível ser mais maleável.Os cancerianos podem se sentir mais desconectados, o que afeta sua produtividade. Com a Lua em Áries, saiba que é normal se sentir mais ansioso e acelerado, mas tente encontrar equilíbrio fazendo algo que te desestresse, como um exercício físico ou meditação.Os sagitarianos tendem a se sentir bem com o posicionamento da Lua em Áries. Esse é um ótimo momento para se expressar no trabalho e também para demonstrar seu carinho por quem ama. Mas tenha cuidado com o estresse e a impaciência, que podem incitar discussões.Os nativos de Capricórnio tendem a ficar mais irritados com a presença da Lua em Áries. Por outro lado, a conjuntura astrológica atual pode ser benéfica para que você tenha alguns momentos e conversas que te façam sentir mais motivado.O trígono entre Mercúrio e Marte faz com que você sinta a urgência de tomar alguma atitude para alterar aquilo que está te incomodando. Ao mesmo tempo, é difícil compreender qual o caminho a ser seguido. Não se force a tomar decisões importantes, caso você não se sinta em paz com elas.Os taurinos podem usar esse momento astrológico a seu favor para iniciar novos projetos no trabalho. Por outro lado, a influência da Lua em Áries pode te deixar mais estressado. Aproveitar uma comida gostosa e uma companhia agradável é uma forma de acalmar os ânimos e conectar-se com quem você se relaciona.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.