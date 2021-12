Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (23/12)

O posicionamento da Lua em Leão evidencia as vontades do ego e pode gerar um comportamento mais agressivo, porque queremos que tudo seja feito à nossa maneira. Isso se torna ainda mais delicado devido ao fato de que Saturno e Urano estão formando uma quadratura. Esse aspecto desarmônico pode gerar imprevistos e problemas burocráticos, além de nos deixar irritados com mais facilidade. Como o Sol ingressou em Capricórnio ontem, às questões do trabalho podem fazer com que você se cobre muito e tenha atitudes arrogantes.

Aquário

O trânsito da Lua por Leão pode te deixar mais impaciente, é importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama. A entrada do Sol em Capricórnio te ajuda a desenvolver novas ideias para o trabalho.

Escorpião

A aproximação entre Vênus e Plutão (planeta regente de Escorpião) vem acontecendo desde a semana passada e pode estar gerando um clima tenso em suas relações afetivas. Como a Lua também está transitando por Leão, é preciso ter muita cautela com a impaciência e com a irritabilidade.

Capricórnio

É preciso ter cuidado para não direcionar toda a sua energia ao trabalho. A presença da Lua em Leão pode fazer com que você fique mais orgulhoso. É importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama.

Câncer

Os cancerianos se sentem mais confortáveis no começo dessa semana, devido à presença da Lua (seu planeta regente) em Câncer. Por outro lado, a sensibilidade característica do seu signo, quando somada ao ingresso do Sol em Capricórnio, pode fazer com que você fique mais ciumento e possessivo, seja cauteloso.

Gêmeos

No trabalho, você está se sentindo mais determinado a resolver as pendências, mas é preciso parar e organizar suas prioridades para, então, colocar as ideias em prática. Quando existe muita energia e pouco planejamento, você acaba se perdendo e se sente frustrado.

Libra

A presença da Lua em Leão te faz sentir mais animado, mas também evidencia o seu lado impulsivo e egoísta. Lembre-se de não tomar nenhuma decisão importante hoje, porque ela será baseada em pensamentos passageiros e em julgamentos errôneos.

Leão

Como os leoninos não costumam segurar a língua, é preciso ter cuidado com os momentos estressantes hoje, porque a conjunção que Vênus está formando com Plutão em Capricórnio faz com que a comunicação seja dificultada, além de nos levar a agir por impulso. Trace metas práticas e evite discussões hoje.

Áries

Os arianos se sentem mais animados com a Lua em Leão, mas isso não dura muito tempo, já que logo pela manhã você tende a sentir que sua energia não está mais a mesma. Saiba escutar o seu corpo e respeitar seus próprios limites, para que não se sinta sobrecarregado posteriormente.

Peixes

A presença da Lua em Leão representa um perigo para a estabilidade emocional dos nativos de Libra. É interessante manter-se reservado, porque tudo aquilo que acontece ao seu redor nesse momento você tende a levar para o lado pessoal.

Sagitário

Apesar de os efeitos usuais da Lua em Leão envolver animação, a entrada do Sol em Capricórnio pode despertar o seu lado mais sério e inflexível. Por isso, é preciso ter paciência consigo mesmo e evitar assuntos delicados principalmente hoje.

Touro

A proximidade entre Vênus (planeta regente de Touro) e Plutão em Capricórnio vem acontecendo desde a semana passada e pode estar gerando um clima tenso em suas relações afetivas. Lembre-se de não deixar que o orgulho te faça afastar as pessoas amadas. Nos momentos de maior estresse, mantenha-se reservado para não falar o que não deve.

Virgem

Com a influência da Lua em Leão, você tende a adotar uma postura mais agressiva no trabalho e pode acabar criando um clima desagradável. É importante ter confiança nos seus parceiros (afetivos e profissionais), para não tentar ‘guiá-los’ a todo momento, porque isso é frustrante para ambos os lados.



