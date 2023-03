Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (2/3)

Escorpião

Hoje é um dia muito poderoso (e talvez um tanto quanto cansativo) do ponto de vista astrológico. A Lua continua em Câncer, nos deixando mais sensíveis, amorosos e cuidadosos, mas com uma pitada de drama e manipulação. Além disso, Vênus e Júpiter também continuam transitando lado a lado, e se encontram com Quíron hoje, trazendo ainda mais energia, força de ação e impulsividade. Para completar o ‘combo’ da intensidade, Mercúrio entra em Peixes hoje. A presença de Mercúrio (regente do intelecto) no signo mais ‘elevado’ do Zodíaco (Peixes), nos ajuda a perceber que a intimidade e a parceria são coisas conquistadas a partir da vulnerabilidade e da comunicação, quando nos abrimos para outras pessoas.A presença de muitos planetas no signo de Áries te ajuda a se conectar com sua força de vontade, e pode te ajudar a identificar algumas situações que vinham te prejudicando nos últimos meses. Aproveite esse momento astrológico para ‘virar a página’.Os movimentos dos astros hoje deixam as pessoas de Aquário mais agitadas e distraídas, o que pode prejudicar sua produtividade. É importante ser paciente e compreensivo com você mesmo, lembrando que dar o seu melhor todos os dias não significa que você vai ter os mesmos resultados sempre.A entrada de Mercúrio (seu planeta regente) em Peixes desperta seu lado mais perceptivo e atencioso com tudo e todos. O excesso de emoção pode ser desafiador, mas também pode abrir seus olhos para aquilo que estava invisível até agora - tudo depende da forma como você reage a essa sensibilidade.Esse momento astrológico é muito especial para as pessoas de Câncer, que são direcionadas a abrir os olhos para tudo que estão ignorando e para o que está limitando seu crescimento.O excesso de energia mental e emocional pode fazer com que você se sinta um pouco sem controle. É importante ter cuidado para não ‘calar’ suas frustrações e acabar descontando em alguma relação, vício ou ‘escape’ que não te faça bem. Esteja aberto para receber ajuda de outras pessoas.Essa é uma semana muito intuitiva para você, taurino. Aproveite para ter conversas mais profundas, tocando nos assuntos que têm te causado dores, para encontrar cura através das trocas. Não deixe que o seu orgulho te impeça de se aproximar das pessoas amadas.O alinhamento planetário que está acontecendo em Áries envolve seu planeta regente, que é Vênus. Você pode aproveitar a autoconfiança e a expansão desse momento astrológico para fazer aquilo que você sempre quis, mas nunca tem coragem. É preciso parar de se limitar tanto, para conquistar o que deseja. Você é mais do que capaz de mudar o que te incomoda.Neste momento tão movimentado astrologicamente, algumas portas estão se fechando, ou precisam se fechar - mas você precisa permitir. Não adianta se apegar a questões passadas que estão te impedindo de evoluir. Permita-se viver o novo com vontade e coragem.O alinhamento planetário que está acontecendo em Áries envolve seu planeta regente, que é Sagitário. Esse momento astrológico pode trazer muita sorte, expansão e realização no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a impaciência e a pressa para resolver tudo ao mesmo são grandes desafios.O encontro de Vênus, Júpiter e Quíron no seu signo só acontece uma vez a cada 12 anos, e traz boa sorte, mas também muita ansiedade. Aproveite o otimismo e a extroversão para mostrar seu brilho para o mundo, expondo suas ideias. Porém, tenha cuidado com decisões muito ‘empolgadas’, sem considerar os prós e contras.A entrada de Mercúrio no seu signo traz mais dinamismo, criatividade e liberdade para pensar e agir de acordo com suas próprias crenças. Porém, as cobranças e a impulsividade também estão presentes hoje, e você pode se estressar. Em meio aos compromissos, lembre-se de cuidar do seu bem estar emocional.O alinhamento planetário que está acontecendo em Áries (signo de fogo assim como Leão) te ajuda a impressionar pessoas importantes. Mas, para isso, é preciso ter cuidado para não agir de forma arrogante e impensada, porque você também pode se estressar com mais facilidade hoje.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.