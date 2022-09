Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (22/9)

Hoje a Lua continua transitando por Leão, mas a animação e determinação que são características desse trânsito não são tão notáveis nesse momento, porque a Lua fica fora de curso durante todo o dia. Não seja tão exigente consigo mesmo neste momento, principalmente em relação à sua produtividade no trabalho. Além disso, hoje no fim do dia o Sol, que estava em Virgem durante as últimas semanas, entra no signo de Libra, inaugurando um novo momento em nossos relacionamentos.

Apesar de estarmos vivendo momentos estressantes envolvendo falhas de comunicação e até mesmo contratempos eletrônicos - eventos que são influenciados pelo movimento de Mercúrio retrógrado - as energias librianas nos auxiliam a lidar com tudo isso. Com a passagem do Sol para o signo de Libra, nos sentimos preparados para ser mais compreensivos com os outros, para não tomar conclusões precipitadas e para conciliar aquilo que precisa de mais atenção em nossas vidas - seja no âmbito profissional, familiar, amoroso ou em relação ao autocuidado.

Horóscopo de hoje

Aquário

Só você tem como viver uma vida que você ama. O que está te impedindo de se conectar cada vez mais com essas cinco coisas que fazem valer a pena viver?

Capricórnio



O trânsito do Sol por Libra faz com que você se sinta mais emotivo. É importante acolher essas reflexões e entender o que pode ser transformado para que você se sinta mais comprometido consigo mesmo.

Gêmeos

Tome um pouco de cuidado, principalmente entre as 14h e 16h, com possíveis desentendimentos e discussões. Aproveite a energia de hoje, com a entrada do sol em Libra, para retomar atividades especiais e gostosas. Reflita sobre de que forma é possível desfrutar o seu dia hoje.

Escorpião

Hoje tente pegar leve, não se cobrar tanto e se acolher ao máximo caso as coisas não aconteçam da forma como você gostaria. Na parte da manhã, por volta das 10h, respire fundo se sentimentos mais intensos vierem à tona. Se for possível, fique um pouco mais off e diminua o ritmo.

Leão

Muitas coisas podem estar confusas e até mesmo fluindo de uma forma diferente do que você gostaria, mas lembre-se que você pode escolher redirecionar a sua energia para o que está acontecendo de bom e para as pessoas especiais que existem na sua vida.

Peixes

Tudo o que você já foi ainda faz parte de quem você é hoje, e pode ser resgatado a qualquer momento. Escolha entrar em contato com seu lado mais puro e apaixonado pela vida!

Áries

O Sol em Libra forma uma oposição à Quíron em Áries, indicando uma possibilidade de cura através da conversa ou de um desabafo. Muitas vezes acabamos guardando sentimentos por achar que uma discussão não valeria a pena, mas é importante perceber que a base de qualquer tipo de relacionamento é o diálogo.

Câncer

A necessidade de se encaixar no outro geralmente provém com base naquilo que você mesmo impôs como um padrão de relacionamento perfeito. Muitas vezes, os nativos de Câncer podem acabar tentando moldar o seu modo de pensar e de agir, porque acreditam que isso é o que deve ser feito, seja para atingir suas próprias expectativas ou as das pessoas com quem se relacionam.

Touro

Durante os períodos de Mercúrio Retrógrado, muita coisa é repensada, por isso é fundamental refletir e perceber o que genuinamente te faz sentir amor pela vida. Se você não consegue responder isso com facilidade, talvez seja porque você não está fazendo o suficiente do que te desperta essa alegria! Investigue o que é importante e valioso para você.

Virgem

A entrada do Sol em Libra facilita o diálogo, mas será preciso ter cuidado para não perder a paciência com facilidade. A influência de alguns aspectos tende a despertar um comportamento mais individualista e até mesmo arrogante, o que pode prejudicar principalmente seus relacionamentos afetivos.

Libra

O que é realmente uma prioridade para você, mesmo que alguns desafios façam parte da sua trajetória até conquistar isso? Quanta energia você está colocando em construir a vida que você deseja para si? Você merece viver o que faz a sua existência valer a pena e só você é capaz de saber o que é isso! Pare de ignorar o que você já sabe no seu coração.

Sagitário

A passagem do Sol para Libra faz com que os nativos de Sagitário sintam uma necessidade maior de encontrar equilíbrio em relação à forma que estão lidando com seus relacionamentos. As energias librianas te ajudam a compreender melhor o outro e a se expressar de forma não agressiva, para que seja possível alinhar as expectativas.

