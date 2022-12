Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (22/12)

Câncer

A entrada do Sol em Capricórnio, que aconteceu ontem, está despertando em nós um espírito mais analítico, junto ao senso de responsabilidade. Apesar de a disciplina e da disposição para cumprir tarefas serem características naturalmente evidenciadas pelas energias capricornianas, nada mudará se não começar em si mesmo, internamente. Para que a motivação faça parte da nossa vida no próximo ano, é preciso encontrar sentido na rotina que você constrói e naquilo que você está alimentando diariamente (seus hábitos, suas relações e suas crenças). Lembre-se que apenas você pode se movimentar em direção àquilo que deseja concretizar. É preciso unir sua fé à sua força interior, para criar novos projetos que, a longo prazo, vão te ajudar a conquistar suas metas.Capricórnio é o signo oposto complementar à Câncer, indicando que o período que o Sol passará em Capricórnio pode ser desafiador para as cancerianas. Você pode aproveitar esse posicionamento para aprender a balancear o sentimentalismo canceriano com a racionalidade característica de Capricórnio.O trânsito do Sol por Capricórnio ajuda a desenvolver a sua capacidade de negociação e pode trazer grande crescimento profissional. Porém, um cuidado a se tomar nesse momento é referente a forma com que você expressa as suas ideias, porque você pode acabar passando a impressão errada ao ser direta demais.Os geminianos tendem a ficar mais irritados com a influência de Capricórnio, já que Gêmeos é um signo que preza pela liberdade e pela espontaneidade. Porém, as energias capricornianas podem te ajudar principalmente nas áreas da sua vida que estão precisando de mais atenção, constância e responsabilidade.Apesar da influência de Capricórnio evidenciar seu lado mais exigente, o trânsito do Sol por esse signo também tem o potencial de te ajudar a não se deixar levar por sentimentos momentâneos.A indecisão característica dos librianos é um dos pontos que podem se beneficiar com as energias capricornianas, que auxiliam a ter uma visão mais assertiva e coerente com a sua realidade.A presença do Sol no seu signo indica o início de um período marcado por muita análise, mas que também pode trazer prosperidade. Porém, a tendência a agir de forma controladora pode trazer desafios para seus relacionamentos.A influência do Sol em Capricórnio nos ajuda a lidar com os sentimentos de forma mais objetiva e contida. Isso desafia os escorpianos, mas também representa a possibilidade de ajudar esses nativos a lidar com sua intensidade que, muitas vezes, acaba sendo um empecilho no seu desenvolvimento pessoal.Neste momento, as pessoas de Virgem precisarão tomar cuidado com o seu lado crítico. Tente transformar todo o criticismo em um olhar analítico e construtivo, para expressar suas percepções de forma coerente.Os piscianos são, naturalmente, pessoas mais apegadas às coisas e pessoas amadas, e tendem ao escapismo quando precisam lidar com algo emocionalmente difícil. Por isso, as energias capricornianas podem te ajudar a identificar essas predisposições e a lidar com as questões que servem de gatilho para você de forma mais prática e produtiva.Com o fim da temporada sagitariana, você tende a sentir o peso das responsabilidades de forma mais evidente. Por isso, os nativos de Sagitário tendem a ficar um pouco mal humorados, mas podem aproveitar essa percepção para redefinir suas prioridades.Você tende a se sentir mais confiante e pode aproveitar esse momento para colocar suas ideias no papel e começar a se planejar para o próximo ano. Defina metas concretas, e lembre-se de não se limitar à sua zona de conforto.A paciência é a principal qualidade capricorniana que precisa ser integrada nos nativos de Áries. Por isso, as situações desafiadoras que começam a se desenrolar neste momento são uma oportunidade para que você desconstrua o padrão de agir impulsivamente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.