Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (2/2)

Hoje a Lua se encontra em Câncer, te convidando a ter um olhar mais acolhedor sobre a sua trajetória, buscando amparo nas pessoas que ama. É um momento de muita cura, que possibilita conversas libertadoras nas relações em que a insegurança e sentimentos que vêm causando angústia. Aproveite esse movimento para quebrar padrões autodestrutivos que te impedem de solucionar os problemas de forma mais amorosa. Busque ter mais firmeza sobre o que você acredita, colocando mais foco nas suas ações. Além disso, conecte-se com a natureza, com as pessoas à sua volta, e com aquelas coisas que ativam a sua fé na vida.O Sol em seu signo forma um sextil com Quíron em Áries, possibilitando um momento de cura para seus sentimentos. É um momento de se libertar de certas ‘amarras’ e ter conversas libertadoras, buscando soluções de forma mais amorosa, com firmeza e foco em seus ideais.A Lua crescente em seu signo, te convida a olhar para seus sentimentos e como vem se sentindo em relação a eles. Você pode perceber uma maior conexão com quem ama, esclarecendo melhor as intenções e expectativas na relação.A Lua em Câncer traz um maior aconchego para seus sentimentos, fazendo com que você busque amparo nas pessoas que ama. É preciso entender o que vem te trazendo angústia e como se movimentar para ver o outro lado da situação. Aproveite mais os prazeres da vida.A presença da Lua em Câncer pode despertar o lado mais romântico dos geminianos. É preciso dar a oportunidade de se declarar e ter conversas mais profundas sobre seus planos e sonhos. Isso possibilita que se alinhe com quem ama, podendo ir mais além.O trânsito de Vênus em seu signo já vem despertando seu lado mais sensível e emocional. Com a entrada da Lua em Câncer, você pode acabar se sentindo mais carente e sonhador. É importante dar mais espaço para sua imaginação, refletindo sobre como seus sentimentos têm influenciado no seu posicionamento.As energias do dia são muito favoráveis para execução de projetos, principalmente em grupo. É um momento para se atentar às pessoas à sua volta, já que muitos conselhos podem surgir e te ajudar a alcançar seus objetivos.A presença de Vênus, seu planeta regente, em Peixes traz a necessidade de ser mais fiel a sua essência. É um momento de escutar sua intuição e fazer dar certo. O sextil entre Vênus e Nodo Norte enfatiza esse movimento e te convida a estar ao lado de pessoas que te apoiem e que busquem crescer contigo.A Lua em Câncer desperta um sentimento mais acolhedor sobre sua jornada. Você pode se sentir mais confiante em relação às suas decisões. É um momento de se conectar com seus sentimentos e buscar curar tudo que pode atrapalhar sua trajetória.A Lua em Câncer traz um lembrete para você escorpiano, para que acolha seus desafios, com a certeza de que as soluções vão fluir da maneira certa. É importante reconhecer seus limites e refletir sobre como você vem agindo em relação a suas necessidades.A Lua em Câncer é um lembrete para não se cobrar tanto. É preciso dar mais atenção aos seus limites. Busque cuidar das suas necessidades emocionais, das suas relações, da sua autoconfiança e do seu amor próprio.Os sentimentos despertados pela Lua em Câncer podem gerar muitas inseguranças, já que os arianos tendem a expressar suas emoções antes de compreendê-las. Isso pode acabar fazendo com que você tome atitudes que não condizem com sua essência.A entrada da Lua em Câncer pode deixar você mais sensível, sendo necessário buscar conforto na presença de quem ama. Você pode se sentir mais à vontade na sua casa, ou no lugar que se sente em paz. Tenha cuidado para que essa sensibilidade não acabe se transformando em atrito e briga.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.