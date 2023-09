Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (21/9)

A tensão provocada pelo Sol e Netuno nos últimos dias começa a dispersar, ou seja, o Sol dissipa a Neblina Netuniana. E aquele desânimo ou aquela imunidade baixa que insistiu em te acompanhar nos últimos dez dias se despede e a sua vitalidade vai voltando aos poucos e a vida vai ficando mais branda.

Agora que você já compreendeu, o que vai fazer com todas essas fichas que caíram? Pegue essas ilusões, os enganos e as decepções, junte com aqueles sentimentos represados, as mágoas do passado e, assim como um(a) alquimista, transforme esse chumbo emocional em ouro. E o Sol está pronto para brilhar e iluminar esse Céu aflito dentro de nós.

Quem vai facilitar as ações ou as decisões que precisam ser tomadas é o encontro fluido do Sol com Plutão. Essa parceria marca uma oportunidade que o Universo nos concede. Eu só sei que você não será o(a) mesmo(a) depois desse trânsito purificador.

Sabe quando a lagarta se transforma em borboleta? É sobre isso. A presença de Plutão não é nada sutil, é sempre ameaçadora. Não é à toa que esse planeta já sofreu um rebaixamento astronômico. Mas aproveite esse encontro entre o Sol e Plutão para destrinchar sua vida. Onde você abriga os receios, suspeitas e desconfianças? Em qual área da vida você se sente sem forças? Financeiro, moral, sexual, espiritual, emocional ou material? É nesse lugar que você encontra seu poder, sua força reprimida.

O que você vai fazer com as dores de experiências passadas? Não permita que nada, nem ninguém te rebaixe ou te exclua, o Sol vai ampliar a consciência sobre si mesmo(a). Se você não se enxerga, chegou a hora de ter consciência do seu próprio poder.

Horóscopo escrito com alma por uma astróloga Plutoniana, ouvindo uma canção da Marisa Monte que resume o Céu de hoje: “Lá vem o sol para derreter as nuvens negras. Para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu para inspirar os seus desejos. Pra fazer você encher o peito e cantar…” (Pra Melhorar - Marisa Monte)

Áries

A vida ficou meio desarrumada, mas agora é hora de reorganizar. O Sol em harmonia com Plutão vai trazer aquela sensação de autorrealização e o reconhecimento que você tanto deseja. Pode ser que surja uma oportunidade ou algo a ser conquistado. Mostre a que veio e tome a iniciativa no seu ambiente de trabalho. Sabe aquela ideia ou aquele projeto que você vem maturando há tempos? Chegou a hora de apresentar. Faz teu nome, ariano(a), dê um passo e tente uma promoção.

Touro

A quinta-feira vem carregada de energias positivas, graças ao trígono entre Sol e Plutão. O Universo está te oferecendo novas maneiras de pensar. Não tenha medo de se expressar, mesmo que conquiste desafetos. Confie no seu modo ousado de pensar. Chegou a hora de ajustar a rota e vencer os obstáculos. Voe alto, taurino(a)!

Gêmeos

Depois de muita pressão interna, a sensação é de renascimento! Sol e Plutão se unem e te entregam de bandeja um grande poder de transformação. Se algo não está fluindo como deseja, essa dupla promete te ajudar a criar coragem e sair da estagnação. Busque um novo espaço para si e um novo modo de se relacionar com o mundo. Avance em direção aos seus objetivos mais profundos.

Câncer

Suas descobertas e transformações acontecem a partir dos encontros. E depois de tantos rompimentos ou crises, chegou a hora de renovar as forças. União e entendimento marcam o cenário afetivo. Aprofunde os laços, pois o Sol e Plutão se unem e prometem trazer conexões profundas. Aproveite o momento, chame seu par para uma conversa ou retome uma relação importante.

Leão

Você vai sentir um sopro de renovação, leonino(a)!. Além da vitalidade na rotina, pode ser que você receba boas notícias. Novas oportunidades profissionais estão a caminho. Sol e Plutão vão te ajudar a virar o jogo! Fique atento(a) às novas oportunidades que surgirem. Boas energias e novas fontes de renda se aproximam.

Virgem

Pare de focar nos pequenos detalhes, virginiano(a)! Sol e Plutão estão facilitando seu processo criativo. Chegou a hora de se reinventar, subir no palco e mostrar seus talentos para o mundo. Talvez seja o dia perfeito para aquele projeto audacioso que estava guardado na gaveta. Ou quem sabe se expressar de forma mais autêntica e espontânea, pois por muito tempo a rigidez e o medo de errar roubaram a cena, mas agora o protagonista é você.

Libra

Chegou a hora de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Um bom aspecto entre Sol e Plutão te ajuda a compreender seu potencial afetivo, transformando o seu jeito de se relacionar. Converse com seu terapeuta ou com uma pessoa querida e transmute seus medos Quando a pressão emocional diminui, sua vida flui.

Escorpião

O dia está super movimentado, escorpiano(a)! Chegou a hora de fazer uma faxina nos seus projetos profissionais e abrir espaço para as novidades. Pode ser um contrato novo ou um produto que você anunciou na internet. Prepare-se para começar tudo de novo e desapegue do poder. Não se deixe seduzir pelas fogueiras da vaidade.

Sagitário

Ainda bem que hoje, a nuvem se dissipa e o Sol forma uma harmonia incrível com Plutão, trazendo de volta sua confiança e capacidade de realização. É o cenário perfeito para você tomar as rédeas da sua vida, mostrando sua força e determinação. O dia é muito bom para as finanças, e meu conselho é que você tome atitudes e decisões que ajudem tanto a recuperar sua autonomia, quanto negociar melhor o seu valor no mercado.

Capricórnio

Aproveite o embalo da quarta para desenrolar alguns nós. Sol e Plutão se unem e dão um belo empurrão nas suas iniciativas. Então, que tal deixar de lado os medos e abraçar as oportunidades? O dia é todo seu para brilhar e talvez até para riscar aquela meta grandiosa da sua lista de realizações.

Aquário

O trígono Sol-Plutão convida você a abrir o baú dos sonhos guardados. Talvez seja um bom dia para refletir sobre antigos projetos, reavaliar e, quem sabe, dar uma nova chance a eles. A terapia deve estar te ajudando a tirar o pó de muita coisa, mas não desista. Pode te ajudar a retomar a clareza sobre onde investir sua energia.

Peixes

União e entendimento. Essas palavras podem resumir o seu dia. Sol e Plutão em harmonia. Esse aspecto favorece entendimentos e acordos mais equilibrados. Além disso, um amigo querido pode surgir como um conselheiro sábio, te ajudando a enxergar soluções que antes pareciam fora de alcance. Esse é o momento de resgatar uma relação amorosa ou profissional que precisava de cuidados especiais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.