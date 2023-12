Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (21/12)

A quinta-feira vai exigir de você ação. A Lua no signo de Áries quer seguir seus impulsos, tantas vezes contidos. Aproveite os aspectos favoráveis no céu para acender o fogo dos inícios, pois essa Lua vai unir forças com Marte no signo de Sagitário. E você quer traçar novas rotas e seguir viagem. Seja verdadeiro(a) com você mesmo(a) e mude a direção. O dia já começa sob um cabo de guerra entre Vênus e Urano. Um lado seu quer conforto e outro inovação. Você precisa encontrar um jeito de lidar com suas inseguranças, pois tudo aponta para mudanças, algumas chegam de surpresa. Mas no fundo você já sabe qual área da sua vida precisa de reparos. E hoje Saturno pode te entregar todas as ferramentas que você precisa para fazer as reformas. Você está pronto(a) para partir, confia no teu conhecimento, aquele que toca os corações, e na tua bagagem de Alma.

Áries

Reflita sobre os rumos que você quer para sua carreira em 2024. Ou sobre os caminhos que você quer seguir ou sobre tudo que você quer realizar. Mas não se iluda com promessas, pois o cenário é de oscilação e instabilidade, especialmente financeiras. O momento não é de sair gastando o dinheiro que ainda não caiu na conta.

Touro

Enquanto Saturno e Mercúrio se alinham, indicando que você pode se fortalecer e ganhar muito com a sua comunicação, Vênus e Urano em confronto vão te deixar confuso no campo afetivo. Pode ser um dia de altos e baixos. Evite discussões com sócios e parceiros, pois é só uma fase. Respire fundo.

Gêmeos

Transforme os insights em ações práticas, chegou a hora de decidir. Seja firme, coloque limites e continue com foco na sua carreira e organização financeira. Se prepare para mudanças de última hora e imprevistos. Você não vai conseguir controlar nada.

Câncer

Alargue seus pensamentos, canceriano(a). Invista no que te amplia. Pode ser um curso ou uma viagem. Que tal planejar? Mas é importante que você se prepare para as surpresas. Não espere muito das pessoas, não crie expectativas e não aposte todas as suas fichas numa pessoa, projeto ou situação.

Leão

Hoje é um dia para se manter flexível e aberto(a) a novas possibilidades. Vênus e Urano podem trazer frustração de planos ou expectativas. Os seus planos para a ceia de natal podem mudar por conta de outras demandas. Aproveite para rever e planejar suas finanças para 2024.

Virgem

Chegou a hora de realizar e concretizar sonhos. Pode ser que apareça um sócio ou parceiro de sucesso. Valorize seus talentos e aproveite essa quinta-feira para estruturar suas ideias. Mas respire fundo e tente manter a calma, pois pode acontecer uma mudança nos planos de viagem ou uma discussão com irmãos, parentes ou pessoas próximas acabam mudando um pouco sua programação.

Libra

Mercúrio e Saturno em sintonia podem ajudar você a organizar sua vida, comece implementando mudanças práticas no seu espaço doméstico, na sua rotina ou no trabalho. Mas esteja atento(a) às finanças, principalmente com gastos inesperados. Cuidado para não exceder o orçamento.

Escorpião

Repense os rumos de um projeto ou uma relação que tem muita importância para você. Se você quer mesmo resolver uma situação, é hora de pensar em soluções. Não tente controlar os acontecimentos, principalmente na esfera dos relacionamentos. E não crie expectativas em relação ao outro, pois você pode se frustrar. O melhor a fazer nesse momento é silenciar e dar espaço para o outro refletir.

Sagitário

Hoje você pode sentir a necessidade de reorganizar seu orçamento ou aproveitar a quinta-feira para organizar qualquer bagunça, mudar os móveis de lugar ou se desfazer de alguns itens. Pode ser que você seja surpreendido com alguma reviravolta no trabalho. Você vai precisar pensar rápido. Mantenha a calma e não perca a classe.

Capricórnio

Mercúrio e Saturno reforçam a oportunidade de repensar um projeto ou oficializar algo que estava só no campo das ideias. Mas saiba que muita coisa pode acontecer sem que você tenha controle sobre isso. Se for assinar um contrato, não deixe de avaliar os riscos e leve em consideração todos os imprevistos. É possível que planos com amor ou amigos não saem como combinado.

Aquário

Você precisa tomar uma decisão importante, ou seja, decidir sobre uma mudança significativa em sua vida pessoal. Se há algo que vem causando preocupação, este é o dia para usar seu bom senso e resolver a questão. Uma demanda de última hora no trabalho ou uma surpresa inesperada em casa pode deixar seu dia bem desorganizado. Tente manter a calma.

Peixes

Hoje pode ser um dia perfeito para compartilhar o seu conhecimento com o mundo. Uma palestra, um artigo, uma apresentação ou uma Live, tudo isso pode trazer muito reconhecimento. Mas prepare-se, pois nem tudo vai sair como você planejou. Não se estresse .

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.