Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (21/10)

Hoje a Lua continua passando por Touro, o que nos ajuda a colocar os pés no chão, depois de dias agitados marcados pela intensidade de Peixes e de Áries (signos pelos quais a Lua transita nos últimos dias).

A influência das energias taurinas desperta um clima mais familiar, calmo e agradável. Além disso, nos sentimos mais incomodados com qualquer desentendimento que ainda não tenha sido resolvido, principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos.

Isso acontece porque procuramos mais segurança emocional quando a Lua está transitando por Touro.

Porém, as energias taurinas somadas ao posicionamento do Sol em Escorpião podem despertar o orgulho, a carência e o ciúmes.

Sabendo disso, tenha muito cuidado com a forma que você expressa o que está sentindo, porque adotar uma postura possessiva e controladora apenas dificulta a conciliação dos conflitos.

Além disso, Marte em Libra e Plutão em Capricórnio estão formando um aspecto desarmônico, o que indica possíveis contratempos e desentendimentos, que podem acabar se tornando algo maior do que realmente são.

Capricórnio

Assim como Touro, os capricornianos são regidos pelo elemento terra e, por isso, o ingresso da Lua nesse signo te ajuda a se sentir mais calmo e seguro de si. Porém, você também pode ficar mais teimoso e inflexível, reclamando de tudo que não saia de acordo com seus planos. Tente controlar essa tendência para manter um clima agradável em casa.

Aquário

A presença da Lua em Touro te ajuda a acalmar seus sentimentos e a organizar as ideias. Por isso, a dica de hoje é parar para refletir sobre os principais problemas que te afetaram durante os últimos dias, analisando se você tratou essas situações com maturidade. Lembre-se de não deixar que o orgulho te impeça de conciliar as discussões.

Gêmeos

O posicionamento da Lua em Touro te ajuda a acalmar a mente e a buscar mais estabilidade. Por isso, esse é um bom momento para resolver as pendências que ficaram nos últimos dias, principalmente se alguma discussão tiver acontecido envolvendo as pessoas que moram com você. Fazer alguma atividade de lazer juntos ajuda a melhorar o clima.

Escorpião

A presença da Lua em Touro ajuda os escorpianos a se sentirem mais centrados e confiantes, sendo um bom momento para expor suas opiniões em diálogos que você estava postergando durante os últimos dias. Porém, também é importante se lembrar de ter flexibilidade para levar a opinião do outro em consideração.

Câncer

Os cancerianos podem (e devem) aproveitar o posicionamento da Lua em Touro para ser um pouco mais racionais e ponderar sobre o quanto estão se deixando levar pelos sentimentos. Nos últimos dias, você pode ter deixado a emotividade falar mais alto e acabar gerando conflito. Aproveite esse momento para dialogar com paciência.

Libra

A presença da Lua no signo de Touro faz com que você volte a sua atenção para as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Esse é um ótimo momento para resolver qualquer desentendimento que tenha acontecido durante a semana e também para organizar a casa, fazendo com que fique mais aconchegante.

Peixes

Os nativos de Peixes se sentem mais estáveis emocionalmente com a presença da Lua em Touro, após dias em que a insegurança pode ter sido um sentimento constante. Esse é um bom momento para organizar suas ideias e colocar em prática alguma atividade que favoreça o seu bem-estar físico, como uma caminhada ou mesmo um alongamento.

Sagitário

A ansiedade dos sagitarianos costuma fazer com que não consigam manter o foco no sentido prático e emocional. O posicionamento da Lua em Touro te ajuda a colocar os pés no chão e refletir sobre as situações que te fizeram perder o controle emocional nos últimos dias. É preciso saber se desculpar para melhorar o clima dentro de casa.

Leão

O posicionamento da Lua em Touro tende a deixar os leoninos mais orgulhosos e inflexíveis. Tenha cuidado para não ser muito exigente dentro de casa, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Se você divide o lar com outras pessoas, é preciso aprender a conviver com as diferenças com mais leveza.

Virgem

Os nativos de Virgem estão sendo convidados a desacelerar e a passar um tempo agradável com as pessoas com quem dividem o lar. O ritmo da vida cotidiana faz com que muitas coisas passem despercebidas e você pode acabar não dando atenção suficiente para as pessoas que ama. Lembre-se de não focar apenas no trabalho.

Áries

Apesar da influência do trânsito da Lua por Touro despertar mais serenidade, você deve ter cuidado para não gerar discussões desnecessárias geradas por sua teimosia. Muitas vezes, você pode ser inflexível com relação a novas ideias, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Uma mudança de postura pode te surpreender.

Touro

Com a presença da Lua em Touro, você é convidado a dar mais atenção ao seu lar e às pessoas que moram com você. Muitas vezes, você pode focar nos problemas da vida prática, como as demandas do trabalho e mesmo a necessidade de limpar a casa, e acaba não priorizando o diálogo com quem você compartilha o lar.