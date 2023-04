Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (20/4)

Escorpião

Aquário

Touro

Sagitário

Leão

Libra

Capricórnio

Gêmeos

Peixes

Áries

Câncer

Virgem

Hoje durante a madrugada ocorre o primeiro Eclipse do ano, trazendo o início novos ciclos e encerrando padrões que prendem ou afetam sua individualidade. É um momento muito importante para se conectar com seus sonhos e novos caminhos. Pensando nisso, busque abrir espaço para falar sobre si mesmo e confiar mais na sua capacidade. Além disso, o Sol e a Lua entram em Touro logo após o Eclipse, trazendo a necessidade de buscar estabilidade e organização em meio a tantas movimentações. É preciso estar com os pés no chão e estar mais presente, construindo mais segurança e estabilidade em sua vida. Aproveite a quadratura do Sol com Plutão para se conectar com sua autenticidade e sua verdadeira essência. Questione-se sobre o que realmente importa e como o passado está te influenciando.Os trânsitos do dia podem te impulsionar a se concentrar em sua carreira e objetivos neste momento. Use essa energia para seguir seu sonho e alcançar novos patamares em sua carreira. É um momento de muita transformação e mudança para você.O Sol em Touro forma uma quadratura com Plutão em seu signo despertando um momento de transformação e busca por mudanças em sua vida que podem gerar algumas resistências ou medo ao desconhecido. Tente ser corajoso e confiar mais em si mesmo e nos seus desejos.O Eclipse pode despertar uma resistência em relação às mudanças que são necessárias para sua vida. Aproveite a entrada do Sol e da Lua em seu signo para ter mais estabilidade e segurança em qual caminho seguir e como aproveitar os prazeres da vida sem ser tão impulsivo.A quadratura entre Sol e Plutão pode despertar um momento de confronto para você, já que pode sentir a necessidade de expressar suas frustrações e angústias. É importante ser mais diplomático e observar outras perspectivas, deixando de lado a impulsividade em suas ações.Os trânsitos do dia impulsiona você a ser mais criativo, permitindo que expresse seus sentimentos e visões de mundo. Use essa energia para canalizar sua paixão e criatividade em seus projetos. É um momento de mostrar aos outros o que você realmente é.O eclipse em seu signo oposto pode despertar uma necessidade de estabilidade e harmonia em suas decisões, você pode se sentir mais agitado em busca de fortalecer seus relacionamentos e trocas. Além disso, é um momento para se concentrar em seu bem-estar físico e mental.A entrada da Lua e do Sol após o eclipse pode trazer a necessidade de realizar mudanças e se reorganizar em meio a suas demandas e objetivos. Aproveite para definir metas claras, além de mostrar sua desenvoltura para liderança e habilidades na sua área de atuação.A entrada da Lua e do Sol em Touro pode gerar um desafio para você, já que desperta uma necessidade de estabilidade em sua vida, sendo muito difícil concentrar-se em um único objetivo. É importante que use a força de ação do eclipse para se movimentar, mas tendo seus princípios como base para suas escolhas.O Eclipse em um signo de fogo pode enfatizar suas emoções mais sensíveis e intuitivas, podendo aparecer um pouco mais avassaladoras e desafiadoras. Esse movimento pode acabar levando a uma sobrecarga, sendo importante se atentar aos seus sentimentos e buscar um autocuidado.Este é um momento poderoso para você, já que o eclipse ocorre em seu signo. Esse movimento renova sua energia e vontade de agir, levando a buscar novos caminhos para seus sonhos. Além disso, você pode se sentir mais autoconfiante, possibilitando mudanças e transformações.O Eclipse pode transformar algumas relações à sua volta, trazendo como foco a cura. Você pode sentir a necessidade de deixar ir emoções negativas e curar feridas antigas que vem te deixando angustiante. Use essa energia para se cuidar e se amar mais.A influência de Touro pede para que tenha mais estabilidade em sua vida, principalmente depois de reavaliar e refletir sobre seus planos e ações. Você pode se sentir impulsionado a se afastar do mundo e se concentrar em sua vida interior. Aproveite para se conectar com sua espiritualidade e propósito de vida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.