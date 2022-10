Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (20/10)

Peixes

O dia se inicia com a influência da Lua ainda em Leão até às 7:30. Logo após, ela fica fora de curso até às 13:13, nos deixando mais cansados, preguiçosos e irritados com alguns imprevistos. Esse cansaço pode ser amplificado pelas energias do Eclipse Solar que está se aproximando, nos deixando mais introspectivos. Todo esse contexto astrológico nos deixa mais ansiosos, e pode acabar influenciando na nossa rotina e nos nossos relacionamentos. Além disso, a entrada da Lua em Virgem no começo da tarde proporciona um pensamento mais analítico, para que possamos nos organizar melhor em meio a toda movimentação de energia que vem bagunçando nossa rotina. Contudo, essa busca por organização pode acabar nos deixando mais críticos e intolerantes com as pessoas ao redor, principalmente quando algo não acontecer como previsto. Tire um momento para respirar, se acalmar e entender melhor suas emoções.A Lua fora de curso durante a parte da manhã pode acabar deixando as pessoas de Peixes mais desligadas e com a cabeça cheia, como se os pensamentos estivessem desordenados. É preciso ter paciência consigo mesmo para não acabar ‘surtando’ logo no início do dia, porque as coisas tendem a melhorar, principalmente no trabalho, com as energias virginianas que vão se evidenciar na parte da tarde.Suas ideias vêm sendo influenciadas pelo Sol e Vênus em Libra (signo de ar assim como Aquário), que evidencia sua criatividade e desperta ideias inovadoras. A entrada Lua em Virgem é um aspecto facilitador para colocar em prática seus projetos, trazendo mais organização e disciplina.Para os leoninos, o orgulho pode acabar atrapalhando algumas de suas atividades do dia. Você pode se sentir desmotivado por não admitir que algumas tarefas não vão dar certo, ou mesmo que precisa mudar os planos. Tome cuidado, seu ânimo exaltado pode acabar gerando discussões e desentendimentos que não vão trazer resultados nenhum.Para os sagitarianos, a Lua fora de curso faz com que o começo do dia seja mais preguiçoso e com baixa energia, o que acaba trazendo à tona seu lado mais irresponsável. Isso pode tirar seu foco no trabalho e nas obrigações. Tente não sair totalmente da rotina para não se desesperar com as consequências.O Sol e Vênus estão formando quadratura com Plutão, que é o planeta regente dos escorpianos. Esse aspecto aumenta sua irritabilidade e a tendência a tentar controlar tudo à sua volta. Tente fazer atividades que costumam deixar você mais calmo. Sua emoções podem estar exacerbadas, e falar sobre elas com alguém pode te ajudar a se sentir melhor.Durante a manhã, as pessoas de Virgem podem se sentir perdidas devido aos imprevistos que tendem a surgir. O ideal é manter a calma e se preparar para aproveitar as energias da entrada da Lua em seu signo na parte da tarde. Essa nova energia vai ajudar os virginianos a se organizarem, para desenvolver novos projetos de forma mais prática.O alinhamento do Sol com Vênus traz oportunidade para os capricornianos se desenvolverem em termos de carreira. Aproveite a sua força de vontade para buscar oportunidades mais promissoras. Durante o dia, deixe as reuniões ou atividades do trabalho para a parte da tarde, já que a Lua entrará em Virgem e você se sentirá mais confiante.Os trânsitos de hoje podem deixar as pessoas de Gêmeos mais instáveis, tanto nas atividades diárias previstas quanto nos seus pensamentos. Você pode acabar se sentindo mais disperso, principalmente durante o momento em que a Lua estará fora de curso. É importante se movimentar durante esse período, para minimizar os efeitos da ansiedade. Praticar algum esporte pela manhã pode ser uma boa ideia.As energias do dia podem acabar deixando os arianos mais desmotivados e ansiosos, por não conseguirem se movimentar da forma que almejam. Isso se deve principalmente porque a Lua vai estar fora de curso durante toda manhã. A dica é deixar os compromissos mais importantes para a tarde, aproveitando a entrada da Lua em Virgem.Durante essa semana, Vênus se encontra em harmonia com Marte, trazendo um magnetismo e vontade de se movimentar em busca dos seus objetivos, o que configura um ótimo momento para ir em direção ao que deseja. Aproveite a entrada da Lua em Virgem para se organizar, os cronogramas e uma rotina podem ser grandes aliados.Para as pessoas de Touro, a Lua fora de curso no período da manhã pode fazer com que se sintam mais preguiçosas e sem ânimo para começar essa quinta-feira. Isso acaba afetando sua estabilidade emocional. Contudo, tente não se desesperar, a entrada da Lua em Virgem traz um pouco de controle para toda essa desordem mental.As energias do dia podem acabar trazendo sentimentos do passado à tona, tenha cuidado com essas vibrações, para que elas não permaneçam por tanto tempo te atormentando. As energias do dia podem acabar trazendo sentimentos do passado à tona, tenha cuidado com essas vibrações, para que elas não permaneçam por tanto tempo te atormentando. Você, canceriano, precisará se organizar, entender mais seus sentimentos e o que está pensando sobre eles. Tome cuidado com as críticas excessivas sobre si mesmo.