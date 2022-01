Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (20/1)

Nesta madrugada, por volta das 5 horas, a Lua fica fora de curso em Leão, o que pode trazer sonhos estranhos ou nos fazer perder o sono. Por isso, no começo do dia é importante tentar manter um ritmo mais tranquilo, sem nos cobrar tanto e evitando fazer compras ou tomar decisões importantes. Após as 11 horas, a Lua ingressa em Virgem e volta a transitar normalmente, o que nos ajuda a retomar a pensar de forma mais clara e a nos planejar melhor.

Porém, como Mercúrio (o planeta regente de Virgem) ainda está em movimento retrógrado, precisamos ter flexibilidade para lidar com imprevistos e mal entendidos. Saber ouvir é tão importante quanto ter paciência para se expressar.

Capricórnio

A entrada da Lua em Virgem representa certo alívio para os nativos de Capricórnio, já que ambos são signos de terra. Apesar de esse posicionamento lunar indicar um bom momento, principalmente no trabalho, é preciso ter cuidado para não agir como se você fosse o dono da razão.

Câncer

Os nativos de Câncer podem aproveitar a entrada da Lua em Virgem para organizar sua agenda e redefinir suas prioridades no trabalho, de acordo com os acontecimentos dos últimos dias. Esse também é um bom momento para iniciar novos hábitos, como definir um horário para dormir ou criar um ritual matinal.

Escorpião

A entrada da Lua em Virgem faz com que os nativos de Escorpião se sintam mais confiantes, mas é preciso ter cuidado para que isso não te leve a acreditar que você já tem todas as respostas. É preciso se relembrar, nesse momento, que todos precisamos de ajuda e isso não é motivo para se sentir inseguro ou envergonhado.

Gêmeos

A entrada da Lua em Virgem evidencia sua capacidade intelectual para encontrar soluções práticas para tudo aquilo que sair dos planos hoje. Apesar disso, você pode reagir mal a essas situações, principalmente se o seu orgulho for ferido de alguma forma. Tenha cuidado para com atitudes precipitadas.

Libra

Os nativos de Libra podem aproveitar a entrada da Lua em Virgem para fortalecer a sua autoconfiança e a sua assertividade ao se comunicar. Muitas vezes, você pode ter dificuldade para fazer expor suas necessidades e impor limites e as energias virginianas te ajudam nesse sentido.

Leão

A Lua fora de curso no seu signo faz com que você se sinta muito irritado e é preciso ter cuidado para não explodir por qualquer motivo. É preciso perceber que nem tudo aquilo que te incomoda é verdadeiramente um problema que merece o seu gasto de tempo e de energia.

Sagitário

Com a Lua em Virgem e o Sol em Aquário, os nativos de Sagitário se sentem mais determinados para ‘fazer acontecer’, principalmente em seu trabalho. Porém, como Mercúrio ainda está retrogradando, estamos vivendo uma fase de reestruturação e revisão - ou seja, ainda não é a hora certa para começar novos projetos ou fazer mudanças definitivas.

Touro

Com a Lua fora de curso no começo do dia, você tende a ficar irritado e pode acabar se envolvendo em uma discussão boba. Quando esse astro ingressa em Virgem, o seu orgulho se torna mais nítido e pode acabar te prejudicando na hora de tomar decisões, principalmente envolvendo a sua vida profissional.

Virgem

A entrada da Lua no seu signo indica um bom momento no trabalho, em que você consegue visualizar soluções com mais facilidade. Porém, é preciso ter cuidado para não achar que existe uma fórmula mágica e acabar se frustrando.

Aquário

O período de revisão e reestruturação que foi iniciado com o movimento retrógrado de Mercúrio na última semana te desafia a tomar decisões de forma mais calma e consciente. Principalmente agora que o Sol está transitando pelo seu signo, é preciso ter cuidado com atitudes impulsivas.

Peixes

A influência das energias virginianas te ajudam a resolver imprevistos de forma mais prática, mas também pode te levar a achar que você deve fazer tudo sozinho, para não ser incômodo para outras pessoas. Lembre-se que é preciso respeitar seus próprios limites e saber a hora de pedir ajuda.

Áries

A entrada da Lua em Virgem te ajuda a ter mais clareza e foco para resolver as questões que estão surgindo sem tanta tensão. Principalmente no trabalho, é preciso ter cuidado para não seguir uma linha de raciocínio ao pé da letra, sem considerar outras possibilidades. Você pode se frustrar caso não analise diferentes pontos de vista.



