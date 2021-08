Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (19/8)

Hoje a Lua continua transitando por Capricórnio, o que indica mais um dia focado em nossas responsabilidades, porque as energias desse signo despertam o nosso senso de responsabilidade e de cobrança.

É importante aproveitar esse momento para abraçar os desafios que você está vivenciando no trabalho por outro ponto de vista.

Ao compreender que essas ‘pedras no caminho’ são, na verdade, oportunidades para que você desenvolva novas habilidades mentais e práticas.

Apenas quando somos movimentados a sair da nossa zona de conforto conseguimos despertar potencialidades que, muitas vezes, nem sabíamos ter.

Por isso, é importante manter a positividade e trocar os pensamentos negativos, que te levam a acreditar que você não é capaz, por um ponto de vista otimista, buscando em si mesmo as habilidades necessárias para enfrentar essa situação.

Lembre-se, porém, que acreditar no seu potencial não significa que você não pode pedir ajuda, porque aprender com o exemplo de uma pessoa com mais experiência é algo muito enriquecedor.

Capricórnio

Hoje o Sol em Leão está formando uma oposição com Júpiter em Aquário, o que indica um bom momento para colocar as coisas em perspectiva e entender tudo com uma clareza maior. Aproveite esse trânsito para pensar sobre o que você realmente almeja conquistar e como seu tempo e energia podem ser investidos nisso.

Aquário

A presença de Vênus em Libra tende a trazer à tona sentimentos mais densos, que estavam silenciados. O encontro entre Mercúrio e Marte indica que esse pode ser um momento para prestar atenção nas coisas que estão drenando sua energia (situações, pessoas ou sentimentos), para que você lide com isso de forma mais consciente.

Câncer

A conjunção entre Mercúrio e Marte está nos influenciando durante toda a semana e, para os nativos de Câncer, representa um convite para reorganizar o que pode estar te prendendo. Isso envolve, principalmente, cuidar do ‘caos interno’, ou seja, dos medos, inseguranças e frustrações que estão te impedindo de crescer.

Gêmeos

O trânsito de Vênus por Libra, que se iniciou na última segunda-feira(17), faz com que você sinta uma mais necessidade de estabelecer sua paz interior, afastando as situações e pessoas que estão te prejudicando nesse sentido. Você terá maior assertividade na hora de expressar seus desejos e vontades, não tenha medo de tomar iniciativa!

Libra

O trânsito de Marte e de Mercúrio por Virgem indica um momento de muita atividade mental, mas que também pode ser de cura, te ajudando a se despir de certos pesos que você tem carregado e a enxergar seus relacionamentos de forma mais realista. Reflita sobre quem você é para além de suas relações afetivas.

Leão

O encontro entre Mercúrio e Marte que nos influencia durante toda a semana pode indicar para você, leonino(a), um momento em que os incômodos e imprevistos diários serão resolvidos com agilidade. Fique de olho nas boas oportunidades e se arrisque a resolver certas coisas. Buscar novas formas de resolver velhos problemas pode dar muito certo.

Escorpião

Como Marte e Mercúrio estão caminhando lado a lado, é preciso ter cuidado para segurar seus impulsos e não tomar decisões antes de esfriar a cabeça e refletir com calma. Já a presença de Vênus em Libra chama a atenção para a sua relação com a sua própria imagem, com sua personalidade e com seu corpo. Cuide mais de si mesmo(a).

Peixes

Hoje Mercúrio está ingressando em Virgem, que é o signo oposto complementar à Peixes. Esse posicionamento representa um convite para que você, pisciano(a), encare o mundo de forma mais realista, mesmo que sem perder o seu jeitinho sonhador de ser. É preciso ter maturidade para alinhar suas expectativas e não viver ‘no mundo da Lua’.

Virgem

A presença de Vênus em Libra desde a última segunda-feira(17) direciona sua atenção às suas relações mais significativas, te ensinando a encarar esses relacionamentos com mais leveza e harmonia. Já o trânsito de Marte pelo seu signo te ajuda a cortar expectativas irreais que você tem construído em relação às pessoas que ama.

Sagitário

O trânsito de Vênus por Libra, que está acontecendo desde segunda-feira(17), pode te surpreender com novos encontros. Porém, é preciso ter cuidado para não tentar resolver as coisas com pressa, movido(a) pela sua ansiedade, que está evidenciada devido ao encontro entre Mercúrio e Marte que está acontecendo nesta semana.

Touro

A conjunção que está se formando entre Mercúrio e Marte pode lhe ajudar com situações que estão fazendo com que você se sinta sobrecarregado, como se não houvesse tempo suficiente para fazer o que você precisa ou deseja. Esse aspecto aponta padrões que insistem em se repetir, mas que estão impedindo o seu desenvolvimento.

Áries

Hoje Marte (seu planeta regente) continua caminhando lado a lado com Mercúrio, o que indica a oportunidade de avançar rapidamente em algumas questões que hoje parecem estar estagnadas. Para isso, é importante buscar novos caminhos. Não permaneça fazendo apenas aquilo que lhe é conveniente. Desafie-se!

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.