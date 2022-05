Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (19/5)

Aquário

Hoje a Lua, que ingressou no signo de Capricórnio ontem, forma uma quadratura com Quíron em Áries, o que indica que alguma ferida emocional pode vir à tona neste momento. É preciso ter cuidado para não reagir de forma explosiva, porque a Lua também está formando uma quadratura com Vênus em Áries, e isso tende a nos deixar mais impulsivos. Para lidar melhor com toda essa energia que é despertada pela influência ariana, podemos direcionar nossos esforços para cumprir os compromissos de forma mais dinâmica. Apesar dos aspectos desafiadores, a Lua também está formando uma angulação favorável com Urano, o que ativa a nossa imaginação para colocar mais criatividade em nosso dia a dia.O trígono que a Lua em Capricórnio forma com Urano em Touro pode fazer com que você aja por impulso, discordando da opinião de todos ao redor. É importante lembrar que suas escolhas afetam diretamente as pessoas com que você se relaciona - lembre-se da importância de dialogar.A presença da Lua em Capricórnio faz com que você se sinta sobrecarregado e isso pode acabar criando discussões com as pessoas que você se relaciona, principalmente na parte da manhã. Neste período, Quíron estará formando uma quadratura com seu planeta regente a alguns assuntos delicados tendem a vir à tona.A presença da Lua no seu signo tende a fazer com que você se sinta mais confiante. Porém, as quadraturas que este astro está formando hoje tendem a evidenciar o seu lado arrogante, e você pode acabar magoando alguém. Lembre-se que nem todas as suas opiniões precisam ser ditas.Mercúrio, que está caminhando para trás, está formando um sextil com Júpiter em Áries, o que pode te ajudar a refletir sobre os valores que têm guiado suas escolhas. Porém, entenda que este não é um momento propício para fazer grandes mudanças em sua vida - foque em reavaliar, antes de agir.A influência das quadraturas que estão acontecendo neste momento pode fazer com que você se envolva em brigas por motivos fúteis. Tenha cuidado para não querer estar com razão em situações que não vale a pena o desgaste. Aprenda a escolher suas batalhas - é necessário saber relevar.O sextil que está se formando entre Mercúrio retrógrado em Gêmeos e Júpiter (seu planeta regente) em Áries pode fazer com que os sagitarianos tomem atitudes impulsivas, o que pode colocar negócios em risco. Além disso, em sua vida afetiva algum assunto delicado tende a vir à tona - perder a paciência apenas dificulta o diálogo.A conjunção que está se formando entre Marte e Netuno em Peixes neste momento tende a nos levar a agir de acordo com motivações inconscientes. Isso significa que você pode estar fazendo ou sentindo algo sem saber qual é o verdadeiro sentido - muitas vezes, acabamos buscando formas de ‘compensar’ os dramas internos.A quadratura que se forma entre a Lua e Vênus hoje pode fazer com que os nativos de Libra reajam de forma dramática, principalmente caso se sintam ‘deixados de lado’. Nem sempre as pessoas vão agir de acordo com as suas vontades, mas isso não significa que você é a ‘vítima’ desta situação.Hoje Netuno (o planeta regente de Peixe) se encontra com Marte, o que faz com que suas atitudes sejam diretamente afetadas por suas emoções mais intensas. Por isso, é importante tomar cuidado com o que você fala em momentos mais estressantes. Nesses momentos, você não está considerando a situação por inteiro.O posicionamento da Lua em Capricórnio costuma ser favorável para os nativos de Touro, mas os aspectos que este astro está formando hoje podem fazer com que você se irrite com mais facilidade. Tenha cautela para que isso não prejudique a sua vida profissional - mas também lembre-se de não descontar suas frustrações em casa.A presença da Lua em Capricórnio costuma ser benéfica para os nativos de Virgem, mas a retrogradação de Mercúrio está causando uma sensação de confusão mental que tende a atrapalhar no trabalho. Por isso, tenha cuidado para que o seu mau humor não acabe apenas piorando a situação.Os aspectos desafiadores que a Lua está formando com os astros que estão em Áries (Quíron e Vênus) neste momento podem despertar um clima tenso. Por isso, saiba que nem tudo aquilo que você sentir agora deve motivar uma decisão importante - tente enxergar as situações por um novo ponto de vista.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.