Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (19/10)

A Lua buscadora segue livre no Céu. Mas no período da tarde, enclausurada na névoa, ela experimenta algumas incertezas. Netuno traz algumas confusões e um pouco de preguiça. E você vai ter que se esforçar muito caso precise se concentrar no trabalho ou nos estudos.

Ainda bem que o Sol e Mercúrio chegam e te salvam da ilusão. A palavra-chave é clareza. E você retoma, retorna. A visão fica limpa, a atenção é redobrada e, no fim da tarde, tudo que Netuno quis encobrir é exposto.

A noite Saturno lhe parabeniza pelo trabalho bem feito. Deu tudo certo. E você vai dormir com aquela sensação de dever cumprido.

Áries

Você sabia que a sua mente pode ser sua maior inimiga, ariano(a)? Não se deixe iludir. Preste atenção a tudo que passa pela sua mente durante o dia. Anote tudo, os pensamentos, as memórias e todas as histórias que ela conta sobre você. Depois você vai perceber o quanto ela te mantém ocupado(a) e aprisionado(a).

Touro

Não se iluda, pois ninguém vai trazer a felicidade numa bandeja para você. Um amor de verdade não tenta satisfazer suas necessidades por meio da dependência. Um amor de verdade te ajuda a amadurecer. Não se apegue com teimosia a um relacionamento (ou uma parceria) que não é saudável.

Gêmeos

Sabe aquele momento que a última peça do quebra-cabeça é encaixada? É assim que você se sente, geminiano(a)? Mesmo sendo mutável, você está prestes a se sentir completo(a). O que quer que tenha estado absorvendo o seu tempo e sua energia, agora está chegando ao fim.

Câncer

Você olha para as situações da sua vida, mas não consegue enxergar com nitidez. E tudo parece ser um reflexo das ilusões errôneas que você tem da sua vida. Examine suas projeções e se pergunte se está verdadeiramente enxergando a realidade.

Leão

Um mundo de possibilidades lhe é oferecido, leonino(a). Mas para isso precisa desenvolver mais amor para consigo mesmo (a) e celebrar as maravilhas da sua vida. Tudo que você está experienciando agora é o que você precisa.

Virgem

O passado não existe mais e o futuro nem se quer começou a existir ainda. Tente permanecer no momento presente, mas você só consegue estar no momento presente se não for ambicioso. Se afaste das preocupações e não se apegue a detalhes.

Libra

Você está iniciando um novo ciclo. Aproveite para abandonar as velhas estruturas e convenções sociais e abrace a vida com alegria e entusiasmo. Chegou a hora de se aventurar no desconhecido, sem medos. Como anda a sua autoconfiança? Coragem, libriano(a)?

Escorpião

“Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca… Agora é hora de você assumir…”. É isso mesmo, escorpiano(a). Uma dose de rebeldia cai bem. Você já descobriu a sua própria natureza e está determinado(a) a viver de acordo com ela. Esse é o caminho.

Sagitário

Você tem muita energia, sagitariano(a)! Mas não se iluda, você tem muito trabalho pela frente. Levante dessa cadeira, pois a jornada ainda não terminou. É hora de seguir em frente.

Capricórnio

Arruma a bagunça da vida, capricorniano(a). Você reconhece que alguma coisa acabou ou que algo está se completando na sua vida? Deixa ir. Pode ser um emprego, relacionamento, uma parceria ou qualquer coisa que possa tê-lo ajudado a definir quem você é. É hora de desapegar, não tente se agarrar ao ciclo que se completou.

Aquário

Você tem medo do desconhecido? Chegou a hora de se aventurar e se lançar no desconhecido. Vá aberto(a) e vulnerável. Nada de planos, mapas e organização. Até mesmo as menores coisas da vida podem transformar-se nas maiores aventuras.

Peixes

Baixe a guarda, pisciano(a)! Chegou a hora de tirar a armadura. Ao cobrir suas feridas com a armadura, você está impedindo que elas sejam curadas. Ao agredir os outros, você acaba não recebendo o amor que merece. Comece por perdoar a si mesmo: você merece.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.