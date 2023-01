Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (19/1)

Hoje é o último dia da conjunção entre o Sol e Plutão em Capricórnio. Esse aspecto enfatiza a necessidade de olhar para seu lado mais profundo e intenso, trazendo luz para algumas situações que antes estavam escondidas ‘debaixo do tapete’. É um momento de rever padrões que não condizem com a sua essência e seu modo de viver. Além deste movimento de transformação, a Lua ficará fora de curso entre 7 e 16 horas. Nesse período, pegue leve com você mesmo, e evite conversas delicadas e decisões definitivas. Aproveite a entrada da Lua em Capricórnio no final da tarde para compreender quais decisões precisam ser tomadas, e como organizar suas responsabilidades sem te sobrecarregar.

Áries

A energia do Sol em conjunção com Plutão desperta algumas questões físicas e mentais, evidenciando a importância de cuidar mais das suas necessidades básicas. Reflita se você tem colocado outras pessoas ou o seu trabalho em primeiro lugar, deixando de lado suas prioridades pessoais.

Touro

A entrada da Lua em Capricórnio, signo de Terra assim como o seu, enfatiza a busca por controle e organização. Esse trânsito traz a necessidade de tomar decisões e estar sob controle de tudo. Lembre-se que não é justo exigir isso de você mesmo, e nem das pessoas ao seu redor.

Gêmeos

Os trânsitos do dia podem deixar você, geminiano, mais elétrico e ansioso, já que algumas decisões importantes e compromissos podem sair dos planos. Tenha paciência e busque se concentrar no que você está sentindo antes de agir.

Câncer

A movimentação da Lua, saindo de Sagitário e entrando em Capricórnio, influencia seu senso de merecimento e sua coragem. É muito importante ter em mente seus planos e como executá-los, isso pode fazer com que você tenha mais confiança sobre seu poder pessoal.

Leão

A entrada da Lua em Capricórnio traz mais clareza e foco para a vida profissional. Você, leonino, pode utilizar sua autoconfiança e vaidade para se aprimorar e buscar sua melhor versão. Esse movimento não acontece do dia para a noite, então, tenha calma.

Virgem

Os trânsitos do dia podem afetar diretamente a rotina das pessoas de Virgem, já que muito imprevistos podem surgir. Tenha cuidado para não acabar tomando decisões precipitadas, agindo sem paciência. A entrada da Lua em um signo de terra, no fim da tarde, trará mais foco e conforto.

Libra

A conjunção entre o Sol e Plutão enfatiza a busca por harmonia e paz interior. Você, libriano, pode se sentir mais introspectivo e com a cabeça ‘nas nuvens’ ao longo do dia, já que muitos questionamentos podem surgir. Não se desespere para tomar decisões. Tenha paciência, as respostas podem estar onde menos imagina.

Escorpião

Os trânsitos do dia desafiam as pessoas de Escorpião a saírem da sua zona de conforto, deixando o controle de lado e agindo com mais leveza, sem tantas cobranças. Aproveite o dia para refletir e olhar para o seu interior, visualizando seus hábitos e escolhas, e como tem cultivado o que deseja.

Sagitário

Aproveite o momento de reflexão proporcionado pelo encontro entre o Sol e Plutão para realinhar suas ações com base naquilo que está sobre seu alcance neste momento, respeitando seus limites.

Capricórnio

A entrada da Lua em seu signo expande sua energia e autoconfiança. Aproveite esse momento de maior clareza sobre suas intenções para organizar melhor seu tempo e seus compromissos. Não deixe de lado seus sentimentos e necessidades emocionais.

Aquário

O aumento da energia capricorniana traz muitas cobranças em relação aos seus relacionamentos, sendo importante se atentar a forma como você reage a isso. Busque ter conversas mais claras, sem deixar de lado a opinião e o ponto de vista dos outros.

Peixes

A Lua em Capricórnio forma quadratura com Júpiter em Áries podendo, o que pode trazer mais cobranças e ansiedade para seu dia, fazendo com que você se sinta sobrecarregado. É importante buscar mais leveza. Não deixando que a impulsividade tome conta das suas ações.