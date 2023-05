Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (18/5)

Capricórnio

Leão

Libra

Escorpião

Gêmeos

Sagitário

Áries

Aquário

Touro

Peixes

Câncer

Virgem

Hoje a Lua fica o dia todo em Touro, formando um aspecto positivo com Vênus em Câncer e também uma conjunção com Urano em Touro. O sextil com Vênus desperta uma energia mais emotiva e romântica, permitindo trocas mais acolhedoras com as pessoas à sua volta. Esse movimento permite que tenha conversas mais profundas e expresse seu ponto de vista de forma mais clara. Já ao final do dia, a conjunção com Urano pode despertar uma energia mais inquietante, gerando mudanças e inovações. Além disso, o Sol forma um sextil com Netuno em Peixes, trazendo uma energia harmoniosa que desperta uma sensibilidade e empatia em relação a suas trocas.A influência de Touro, signo de terra assim como Capricórnio, enfatiza a necessidade de segurança e estabilidade emocional em sua vida pessoal, se sentindo mais conectado com suas raízes e família. Aproveite esse momento para seguir sua intuição, ou mesmo se inspirar nas pessoas que ama.A conjunção entre a Lua e Urano ambos em Touro traz mudanças inesperadas em sua rotina diária e em sua saúde. Esse trânsito pode despertar a necessidade de adotar uma abordagem mais inovadora em relação à sua saúde e bem-estar, bem como em suas rotinas administrativas e de trabalho.O sextil entre a Lua em Touro e Vênus em Câncer enfatiza um momento para se concentrar em seus relacionamentos amorosos e familiares, construindo relações mais profundas com as outras pessoas. Você pode se sentir mais aberto a se conectar de forma mais significativa e sentimental.Os trânsitos do dia podem fazer com que sinta uma energia de mudança e inovação em sua comunicação, pensamentos e conexões pessoais. Pode haver a necessidade de liberar padrões de pensamentos antigos e adotar uma abordagem mais original e revolucionária em sua comunicação.A Lua em Touro traz uma abordagem mais prática e sensível para suas emoções, fazendo com que sinta uma maior necessidade de trabalhar sua estabilidade emocional e segurança. É um momento para buscar estabilidade em suas relações e no seu ambiente familiar.O Sol em Touro forma um sextil com Netuno em Peixes, permitindo uma abertura para experiências espirituais e uma maior conexão com sua visão de mundo. Você pode sentir uma inspiração para buscar novos conhecimentos e expandir horizontes. Aproveite para explorar diferentes formas de se conectar com seu interior.O sextil entre Mercúrio e Saturno traz um energia de estabilidade e foco para suas rotinas, despertando seu senso de responsabilidade e organização para sua comunicação e pensamento. Você pode se sentir mais determinado a expressar suas ideias de maneira mais estruturada e prática.Os trânsitos do dia trazem um foco maior para suas relações amorosas, permitindo que se conecte melhor com as pessoas a sua volta, permitindo construir relações mais profundas. Aproveite a influência de Touro para se organizar e ter momentos de trocas entre os compromissos diários.A Lua em seu signo formando um sextil com seu planeta regente enfatiza uma energia mais romântica para seu dia. Este pode ser um momento ideal para expressar seus sentimentos mais profundos e trabalhar um equilíbrio em suas relações, buscando visualizar suas prioridades e estabelecer limites saudáveis.Sol em Touro forma um sextil com Netuno despertando uma olhar mais voltado para sua intuição e conexão espiritual, permitindo que se volte para seu interior buscando compreender melhor suas crenças. É um momento de muitas inspirações, aproveite seu lado mais criativo para se expressar.Vênus em seu signo traz uma energia mais voltada para seus sentimentos, proporcionando momentos de troca com sua família e amigos. Você pode se sentir mais emotivo e sensível em suas trocas, se sentindo mais aberto para se conectar com o outro de uma forma mais profunda.A Lua em Touro em conjunto com o sextil entre Mercúrio e Saturno, proporcionam uma mente mais organizada e metódica para você. Sua capacidade analítica está mais fortalecida, permitindo que se comunique de forma mais precisa e eficiente. É um bom momento para resolver problemas e abordar questões práticas de forma mais lógica.