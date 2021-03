Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (18/3)

Astros nos renovam



Além do Sol, também a Lua e Vênus estabelecem contatos positivos com Plutão, exatos hoje. Esses astros fazem com que a gente possa se reciclar, sacudir a poeira e dar a volta por cima de qualquer crise ou decepção no terreno amoroso. Juntamente com Plutão, a Lua e Vênus nos revitalizam, acentuam nosso poder de regeneração e nos dão condições de superar as tensões existentes. Mesmo assim, convém a gente evitar a propensão para a dispersão e a inquietude exagerada. Esse contato positivo de Vênus com Plutão nos torna mais perspicazes e penetrantes em nossa visão dos assuntos amorosos e possibilita que a gente analise nossos sentimentos com maior profundidade, clareza e realismo. Estes dias são ideais para a gente abrir o coração e trocar confidências com quem ama. Isso nos aproximará bastante. Esse aspecto também favorece os amores e encontros e estabiliza nossa vida afetiva. A Lua, em Touro, forma um aspecto tenso com Júpiter, por isso assinala um dia em que devemos relaxar.



Áries

Vênus, no final de Peixes, vibra em um uníssono harmonioso com Plutão, por isso lhe dá condições de se transformar e se reciclar sob todos os aspectos. Este período é ótimo para você cultivar as relações de amizade e ampliar seu círculo social. DICA: a Lua faz com que os momentos de aconchego e isolamento a dois sejam maravilhosos.



Touro

Seu planeta Vênus, em seu setor dos amigos, está em harmonia com Plutão e anuncia um período em que você se sentirá mais confiante e terá maior facilidade para ampliar seu círculo social. DICA: sua necessidade de religação com o Todo está em alta e você pode ter maior consciência das pequenas manifestações da divindade.



Gêmeos

Graças ao contato positivo de Vênus com Plutão você pode se recuperar muito mais facilmente das tensões existentes nesta fase. Esses astros reforçam sua capacidade de se reciclar e se adaptar a novas circunstâncias. DICA: o fato de Vênus harmonizar-se com Plutão também lhe torna consciente de seus processos íntimos.



Câncer

O fato de Vênus estar em ótimo aspecto com Plutão lhe ajuda a superar com maior facilidade as tensões desta fase. Você está em condições de manter os pés no chão e ser mais realista. DICA: graças à Lua, que está em Touro, estes dias são ideais para você reavaliar seus hábitos alimentares e aprimorá-los com objetividade.



Leão

O contato harmonioso de Vênus com Plutão estimula sua capacidade de trabalho e lhe ajuda a se reciclar e atualizar-se naquilo que faz. Você tende a demonstrar maior entusiasmo para fazer alterações no setor profissional e elas serão mesmo muito estimulantes. DICA: tende a haver um astral de entrosamento e harmonia no amor.



Virgem

Vênus harmoniza-se com Plutão e faz com que as horas íntimas sejam ainda mais agradáveis e restauradoras. Esses planetas lhe ajudam a entender melhor aquilo que sente e ver através da aparência das coisas, o que evita muita perda de tempo, energia e dinheiro. DICA: Vênus e Plutão facilitam o diálogo no terreno amoroso.



Libra

Seu espírito prático está reforçado pelo bom aspecto de Plutão com seu regente Vênus. Esses astros estimulam seu lado mais inovador e criativo e lhe dão condições de utilizar no presente os recursos do passado, com muita objetividade. DICA: a capacidade regenerativa do seu organismo e psiquismo está em alta, graças a eles.



Escorpião

Agora é Vênus que se harmoniza com seu planeta Plutão, por isso eleva seu astral, acentua sua capacidade de ser feliz e faz com que haja maior entendimento no terreno amoroso. As atividades de lazer estão em alta e você pode se divertir junto com quem ama. DICA: você tende a dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua.



Sagitário

Nestes dias Plutão está em bom aspecto com Vênus, por isso favorece bastante as questões domésticas e dá a maior força aos negócios com terras ou imóveis. Esteja de olho nas boas oportunidades que tendem a surgir e trate de aproveitá-las. DICA: a Lua faz com que haja maior profundidade e entrosamento com quem você mais gosta.



Capricórnio

Durante estes dias Vênus e Plutão acentuam seu poder de observar e lhe estimulam a aprender através da análise fria daquilo que se passa a sua volta. Sua curiosidade anda mais marcante do que nunca e o período promete ser muito estimulante intelectualmente. DICA: procure unir-se aos outros em torno de metas comuns.



Aquário

Vênus alia-se a Plutão, por isso promete um período produtivo para você, que pode se sair particularmente bem nos negócios e finanças. Como nosso satélite bate de frente com Júpiter e Saturno, que estão em seu signo, contenha seus ímpetos e mantenha a estabilidade emocional. DICA: libere sua sensualidade sem grilos.



Peixes

O planeta Vênus, em seu signo, acha-se positivamente ativado por Plutão, que recarrega suas baterias e faz com que você esteja bastante vital. Sua capacidade de amar está em alta, por isso será mais fácil entender-se com quem você gosta e eliminar qualquer mal-entendido que exista entre vocês. DICA: Plutão promete momentos intensos a dois.