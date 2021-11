Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (18/11)

Nesta quinta-feira a Lua continua transitando por Touro, o que indica um bom momento principalmente no trabalho.

Aproveite a sabedoria e a precisão taurina para refletir sobre a coerência entre aquilo que você está plantando e o que você está esperando colher.

Às vezes ficamos presos no movimento de reclamar das coisas, identificar imperfeições e julgar tudo aquilo que precisa ser aprimorado.

Como primeiro passo, é preciso aceitar que, como seremos humanos, sempre haverá pontos que precisam de evolução, sejam eles internos ou externos.

Por isso, esperar perfeição de si mesmo ou de outra pessoa é como enganar a si mesmo, em um ato de negação.

Após perceber aquilo que pode melhorar nas condições atuais da sua vida, devemos nos desapegar do sentimento de culpa ou de insegurança e começar a tomar atitudes para mudar isso, mesmo sentindo medo.

Capricórnio

A Lua em Touro faz com que você consiga agir de forma mais assertiva e equilibrada no trabalho, o que indica um momento propício para pensar em novas estratégias e para resolver assuntos burocráticos. Aproveite a oportunidade de analisar a organização de outros negócios para aprender novas técnicas.

Aquário

Os aquarianos são regidos por Urano, que está formando uma oposição com Marte em Escorpião hoje. Além disso, Urano também está formando um trígono com Vênus em Capricórnio. A influência desses dois aspectos indica que as suas atitudes podem acabar transparecendo algo diferente daquilo que você esperava.

Câncer

Os nativos de Câncer podem aproveitar o posicionamento do seu planeta regente em Touro para tentar organizar melhor a sua rotina, inserindo hábitos que te ajudam a deixar os problemas de lado para focar em alguma atividade relaxante. Seja um exercício físico ou criativo, é importante ter constância para realmente conseguir sentir os resultados.

Escorpião

A entrada da Lua em Touro faz com que você se sinta mais estável emocionalmente, o que favorece principalmente a sua postura no trabalho. Esse é um ótimo momento para alinhar metas e pensar em novas formas de dinamizar o trabalho em equipe. Lembre-se que você não pode fazer tudo sozinho. Mesmo os trabalhadores autônomos podem delegar tarefas.

Gêmeos

Os geminianos são regidos por Mercúrio, que está formando um trígono com Netuno em Peixes hoje. Esse aspecto indica a necessidade de tomar cuidado com situações ou pessoas que você está idealizando. Saber aquilo que você deseja pode fazer com que você só enxergue coisas que confirmem e apoiem a sua ideia.

Leão

O Sol está se aproximando de Sagitário e, para os leoninos, o fim da temporada escorpiana representa certo alívio. O clima reflexivo e melancólico que é influenciado por Escorpião pode ter feito com que você focasse em pensamentos negativos nas últimas semanas. Aproveite esse momento para começar a pensar no lado positivo das coisas.

Peixes

Os piscianos são regidos por Netuno, que está formando um trígono com Mercúrio em Escorpião hoje. Esse aspecto pode te fazer sentir mais inspirado, mas também tende a fazer com que você idealize demais as situações que você está vivendo e as relações que está construindo. Tenha cuidado para não tirar conclusões precipitadas.

Libra

Os librianos são regidos por Vênus, que está formando um trígono com Urano em Touro hoje. Esse trânsito indica que algum acontecimento inesperado pode trazer uma lição importante para você. Principalmente na vida afetiva, é importante tentar identificar o ponto positivo dos desafios que você está vivendo.

Virgem

Touro

Os taurinos são regidos por Vênus, que está formando um trígono com Urano em Touro hoje. Esse aspecto indica que alguma situação inesperada pode acabar trazendo resultados positivos, principalmente em se tratando da sua vida afetiva. A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta mais confiante.

Sagitário

A Lua em Touro indica a necessidade de estar mais atento às suas responsabilidades. Aproveite esse momento para colocar as contas em dia, fazer um balanço mensal e rever as demandas que estão pendentes no trabalho. Em sua vida afetiva, é interessante aproveitar momentos de lazer com quem você compartilha o lar.

Áries

Os arianos são regidos por Marte, que está formando uma oposição com Urano em Touro hoje. Esse aspecto indica que você deve ter cuidado com decisões precipitadas hoje, principalmente se você estiver buscando a saída mais fácil para um problema. Nem sempre essa é a melhor forma de resolver e aprender com a situação.



