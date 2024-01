Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (18/1)

Chegou a hora de traduzir suas intenções da Lua Nova em ações na Lua Crescente. A fase crescente, iniciada hoje, é marcada pelo signo de Áries. Caminhos estão se abrindo, existe algo a ser conquistado e você pode contar com a energia, disposição e coragem ariana para ocupar seu lugar no mundo, ou seja, ocupar mais espaço na sua própria vida. Existe uma semente brotando, lutando contra uma barreira, lutando para desabrochar e se desenvolver. E só você pode decidir, direcionar e agir. Dê o primeiro passo. Eu sei que não é fácil, mas mesmo diante dos medos e dificuldades, foque nas resoluções.

Áries

A Lua crescente te convida a investir na sua trajetória profissional, a buscar reconhecimento pessoal ou autorealização. Explore a sua individualidade, fortaleça vínculos e se comprometa com suas metas, pois chegou a hora de ampliar seus horizontes e evoluir como indivíduo.

Touro

Sob uma Lua Crescente apressada, seja paciente com você. Seu desejo é atingir novos alvos e alcançar realizações mais significativas. Nada de pressão, tente seguir o seu ritmo, pois a pressa pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Foque apenas no que importa.

Gêmeos

Os próximos dias podem ser bem turbulentos. Mas você pode contar com uma dose extra de coragem e sair dessa prisão. Tente circular mais por aí, não deixe o medo te paralisar.

Câncer

A Lua crescente chega trazendo pessoas, parcerias e compromissos. O momento pede expansão nos relacionamentos, mas você só cresce e se desenvolve quando se abre para o outro ou fortalece os vínculos.

Leão

Foque nas suas metas e encontre uma motivação na sua rotina, pois tudo que você faz no seu dia a dia é o que vai crescer e te proporcionar bons frutos. Um passo de cada vez, o que importa é a qualidade.

Virgem

Assuma o que traz alegria para a sua vida, se coloque disponível e se abra para receber as novidades. Permita-se ser acolhido(a), pois o outro tem muito a oferecer. A Lua crescente vai transformar a forma que você lida com os afetos.

Libra

Invista no seu lar, no seu conforto e no desenvolvimento de uma base segura. Tudo que você precisa agora é criar um espaço interno ou externo para que você possa se acolher e se sustentar diante dos desafios.

Escorpião

A Lua Crescente em Áries chega para te ensinar sobre rotina, trabalho e qualidade de vida. Desenvolva aprendizados acerca das formas mais saudáveis para conduzir o seu dia a dia. O mais importante é que você foque no bem-estar.

Sagitário

Reserve um tempo para momentos de lazer. Dedique-se a passatempos que possibilitem expressar sua criatividade. Este período também é propício para estar em companhia de crianças e filhos. Aproveite a Lua Crescente para buscar seus prazeres e paixões.

Capricórnio

Aproveite a Lua Crescente para estruturar sua vida íntima, privada e domiciliar. Tente não se impor, deixe de lado a rigidez, pois tudo que você precisa agora é colocar suas habilidades em movimento e fincar seus pés num lugar de acolhimento.

Aquário

Por mais que você sinta que é necessário silenciar e ficar mais introspectivo(a) é importante que você também socialize. Todas as suas experiências na vida prática vão trazer muitos insights necessários nesse encerramento de ciclo, época de estímulo à comunicação e aos aprendizados,

Peixes

Muito cuidado com as disputas e desavenças nos grupos ou entre amigos. Você precisa expor o que pensa e defender suas ideias, mas não se desgaste com conflitos. Foque essa energia no que você quer ver crescer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.