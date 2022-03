Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (17/3)

Aquário

Capricórnio

Escorpião

Câncer

Leão

Peixes

Sagitário

Virgem

Áries

Gêmeos

Libra

Touro

Hoje a Lua em Virgem está formando oposições com todos os astros que estão em Peixes: o Sol, Júpiter e Netuno. Esses aspectos são considerados desafiadores na astrologia, como se houvesse uma “disputa” entre energias opostas. Enquanto Peixes nos deixa mais sonhadores e livre de alguns tipos de imposições e limites sociais, Virgem é conhecido por ser ‘certinho’, organizado, prático e até um pouco cético. Por isso, tendemos a estar em um desses dois polos hoje, o que nos faz sentir culpados - é possível reconhecer que não é bom estarmos muito desatentos com os compromissos, mas também não é saudável que o estresse tome conta. Por isso, é importante refletir sobre aquilo que te ajuda a encontrar um ponto de equilíbrio interno, como algum hobby, uma atividade física ou uma música. Caso você ainda não tenha encontrado algo que tenha esse efeito, é um ótimo momento para ter novas experiências.A oposição que está se formando entre a Lua em Virgem e Netuno em Peixes hoje pode despertar pressentimentos incômodos, que te levam a tomar atitudes precipitadas. Saiba que, por mais que você seja uma pessoa muito intuitiva, é necessário analisar a situação por vários ângulos antes de formular uma opinião definitiva.Os nativos de Capricórnio tendem a ficar mais impacientes e rígidos com a presença da Lua em Virgem. No amor, você está mais fechado e tem dificuldades em expressar seus sentimentos. Por isso, é importante buscar novas formas de se conectar emocionalmente com as pessoas que você se relaciona.O aspecto que está se formando entre a Lua e Netuno pode fazer com que você tenha noções ilusórias, seja agindo de forma arrogante em alguma discussão ou criando expectativas irreais sobre seus relacionamentos. Tenha cuidado com o que você for falar quando estiver estressado.A Lua (planeta regente de Câncer) está em Virgem e forma uma oposição a Netuno em Peixes hoje. Esse aspecto tenso desperta sentimentos duais, porque suas emoções estão à flor da pele, mas você tende a cobrar de si mesmo um comportamento racional e controlado, buscando evitar erros e imperfeições a todo custo.Hoje é um dia interessante para refletir sobre o que pode ser melhorado e aperfeiçoado, com base naquilo que está atrapalhando o seu dia a dia e também naquilo que você deseja conquistar a longo prazo. Muitas vezes, o espírito agitado e criativo de Leão faz com que você tenha muitas ideias, mas não tenha foco suficiente para colocá-las em prática.O aspecto entre Netuno e a Lua tende a fazer com que os piscianos se sintam confusos e irritados. Transmute esses sentimentos dando espaço à sua criatividade, que é evidenciada pela presença do Sol no seu signo. Você pode se dedicar a alguma atividade artística ou mesmo iniciar um novo projeto no trabalho.Os nativos de Sagitário se sentem incomodados pela cobrança que é despertada pela presença da Lua em Virgem, evidenciando as áreas da sua vida em que você não tem dado o melhor de si. Além disso, as energias aquarianas te convidam a sair da zona de conforto e expressar suas ideias no trabalho.A oposição que a Lua em Virgem está formando com Netuno hoje indica um momento delicado em suas relações amorosas, porque você pode se deixar levar por sentimentos momentâneos e acabar se deparando com uma desilusão amorosa. É normal que você esteja mais distraído hoje, não se cobre tanto.A presença da Lua em Virgem chama atenção para a necessidade de dar mais atenção a si mesmo. Caso você esteja postergando algum cuidado com a saúde, principalmente, é preciso quebrar esse padrão e correr atrás do que for preciso para melhorar isso. Se tem muito tempo que você não faz um check up, aproveite para marcar esses exames.Você pode estar sentindo que quer muito fazer algo, mas existem obrigações do cotidiano que estão te impedindo de direcionar sua energia ao que você realmente deseja. Reflita se esse não é um momento adequado para rever suas prioridades ou até mesmo fazer uma mudança em seu trabalho, para renovar o ânimo.Os nativos de Libra se sentem incomodados com a oposição que está se formando entre a Lua em Virgem e Netuno em Peixes. Esse aspecto gera certa confusão mental, fazendo com que você se cobre uma postura séria e racional, mas, simultaneamente, suas emoções podem impulsionar ações desmedidas.A presença da Lua em Virgem tende a fazer com que você tenha mais controle emocional, mas como esse astro está formando uma oposição com Netuno hoje, você se sente dividido entre a razão e a emoção. Tenha cuidado para não tomar conclusões precipitadas sobre seus relacionamentos, porque você pode se deparar com uma desilusão amorosa.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.