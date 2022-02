Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (17/2)

Aquário

A Lua cheia aconteceu ontem no signo de Leão está iluminando nossos caminhos, nos ajudando a enxergar as coisas por outros ângulos. Porém, como a Lua ficou fora de curso logo depois de entrar na fase cheia, não foi fácil controlar o humor para lidar com os imprevistos. Após as 18 horas, esse astro ingressou em Virgem, onde continua transitando hoje. Para aproveitar a energia de todo esse contexto astrológico, é interessante parar para refletir sobre aquilo que desejamos criar e construir nesse momento. É preciso ter coragem para nos movimentar, mesmo sem ter muita certeza de que este é o caminho. Na verdade, ter certeza sobre o resultado de algo nunca é possível, então a única coisa que realmente está ao nosso alcance é dar o nosso melhor todos os dias. Nos conectando com nós mesmos, com nosso propósito de vida e com nossa espiritualidade, é possível trilhar nossos caminhos de forma mais assertiva e leve.A Lua cheia em Virgem faz com que seu raciocínio dinâmico seja mais assertivo. A clareza mental proporcionada por essa fase lunar te ajuda a definir metas e resolver pendências com mais facilidade, indicando um bom momento no trabalho. Porém, é preciso ter cuidado para não ter a mente fechada para aceitar ideias externas.A influência da Lua cheia em Virgem te ajuda a renovar sua determinação e força de vontade, principalmente no trabalho. É comum ter momentos de maior cansaço físico e mental, mas é preciso aprender a respirar e recuperar as energias, antes de pensar que tudo foi por água abaixo ou que você não é capaz de lidar com essa situação.A Lua cheia em Virgem desperta sua força interior e te ajuda a perceber que impossível mesmo é só aquilo que você não tenta. Pare por um momento e visualize aquilo que você mais deseja, o que faz sua alma vibrar. Pode parecer uma realidade distante, mas se aproximar dela só depende de você. Comece pelo princípio: o que você pode transformar agora para estar mais perto do que almeja?Essa fase lunar proporciona clareza, mas é preciso ter cuidado para não enxergar apenas aquilo que você quer. Os escorpianos costumam ser muito decididos, mas em certas ocasiões isso pode ser prejudicial. É preciso questionar a si mesmo: o que estou sentindo? por que estou sentindo? Qual a perspectiva de outra pessoa sobre isso? Estou considerando todos os ângulos?Não se permita paralisar pelo medo, libriano. Você não precisa jogar tudo para o alto e ser imprudente, mas pode começar a dar os passos necessários em direção ao que seu coração está te pedindo. Tenha cuidado com extremismos nesse momento: nem tudo precisa ser 8 ou 80 e nem toda pergunta tem uma resposta única e clara - faça as pazes com isso.A Lua cheia que aconteceu no seu signo está evidenciando as energias de Virgem nesse momento, te levando a prestar mais atenção nas suas responsabilidades - e na falta dela, em algumas situações. Não é certo cobrar do outro algo que não faz por si mesmo, e nem esperar que algo em sua vida mude se você continua fazendo as coisas da mesma forma.Tudo que se relaciona com cobranças são pontos delicados para os geminianos, que tendem a reagir mal (mesmo que de forma inconsciente) quando algo é exigido deles. É preciso ter cuidado para que esse tipo de comportamento não acabe te fazendo agir de forma imatura até mesmo no trabalho. Saber cumprir ordens é tão importante quanto saber delegar.A Lua cheia no seu signo faz com que você se sinta mais confiante para realizar tudo aquilo que é preciso nesse momento, seja para resolver algum problema no trabalho ou para ter uma conversa delicada com quem você se relaciona. Aproveite toda essa força de vontade, mas tenha muito cuidado para que o excesso de confiança não se torne arrogância.Hoje a Lua cheia em Virgem está formando uma oposição com Júpiter, que está transitando por Peixes. Esse aspecto faz com que você reflita sobre a importância de definir suas prioridades, considerando que a sua saúde mental é uma delas. Tenha cuidado para não viver em um constante ciclo que varia entre alta produtividade e procrastinação, fazendo com que você se sinta esgotado.Hoje a Lua cheia em Virgem está formando uma oposição com Júpiter, planeta regente de Sagitário, que está transitando por Peixes. Esse aspecto te desafia a encontrar mais equilíbrio entre aquilo que você quer e o que você deve fazer. Nem toda responsabilidade precisa ser tão pesada, e nem todo momento de diversão deve ser vivido como se fosse o último.A influência das energias virginianas faz com que os taurinos se sintam mais dispostos e motivados no trabalho. Lembre-se que você tem um potencial enorme para realizar tudo aquilo que se propõe a fazer, mas é difícil evoluir e se aprimorar se você ficar atento aos erros e impedimentos. Tente olhar a situação por outro lado.A Lua cheia em Virgem desperta em você a necessidade de colocar as coisas em ordem, resolver pendências e fazer o que for necessário para sentir que as coisas estão se encaminhando. Mesmo que algo não esteja acontecendo exatamente da forma que você planejou, é importante não se deixar desanimar e estagnar, sentindo pena de si mesmo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 