Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (16/9)

Hoje de madrugada a Lua formou uma conjunção com Plutão, o que indica que alguma conversa pode gerar desgaste ao longo do dia.

Logo após formar esse aspecto, a Lua fica fora de curso em Capricórnio até aproximadamente uma hora da tarde, quando ingressa em Aquário.

Esse movimento lunar indica maior probabilidade de imprevistos ocorrerem e, por isso, é indicado sair pelo menos uma hora antes para todos os seus compromissos e conferir o que for preciso (como documentos, horário, local…) ao menos duas vezes.

A Lua fora de curso também nos faz sentir um pouco 'aéreos', como se o pensamento lógico estivesse comprometido.

Por isso, a produtividade tende a cair e pode ser interpretada como procrastinação, mas, nesses momentos, é necessário nos lembrar (e também lembrar as pessoas à nossa volta, se for necessário) que não somos uma máquina.

Tente cumprir seus afazeres mais importantes antes de 13 horas, fazendo uma lista de prioridades e calculando quanto tempo você gasta para fazer cada atividade.

Aquário

A presença da Lua em Aquário desperta uma necessidade de liberdade que pode fazer com que você aja de maneira irresponsável com as pessoas que se relaciona afetivamente. Caso você precise de mais espaço ou até de um tempo em suas relações, é necessário comunicar isso e saber dialogar com paciência, para não magoar pessoas amadas.

Capricórnio

A presença da Lua em Aquário convida os nativos de Capricórnio a repensar seus preconceitos, lembrando-se que existem pontos de vista diversos que precisam ser considerados. Você tende a viver momentos difíceis em seus relacionamentos por orgulho, que te leva a se prender à sua opinião de forma inflexível e arrogante.

Escorpião

O sentimento de que você não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa e deseja pode fazer com que você fique muito estressado(a) e desconte isso nas pessoas com quem convive. Faça um planejamento da semana, do mês e até mesmo do dia, caso você esteja com a agenda muito cheia.

Câncer

A presença da Lua em Capricórnio te faz sentir mais determinado a cumprir seus compromissos, mas logo depois você é acometido(a) por uma confusão mental ocasionada pelos efeitos da Lua fora de curso. Lembre-se de não tomar nenhuma decisão importante hoje, porque ela será baseada em pensamentos passageiros e em julgamentos errôneos.

Gêmeos

Os geminianos se sentem mais sobrecarregados com a Lua em Capricórnio, mas isso não dura muito tempo, já que logo pela manhã ela fica fora de curso e você tende a sentir que sua energia não está mais a mesma. Saiba escutar o seu corpo e respeitar seus próprios limites, para que não se sinta sobrecarregado(a) posteriormente.

Peixes

Os nativos de Peixes costumam ser muito apegados e tendem a desenvolver dependência emocional em seus relacionamentos. O posicionamento da Lua em Aquário te convida a refletir sobre a necessidade de mais liberdade para encontrar, compreender e expressar a sua individualidade. Tenha coragem para se libertar do apego.

Sagitário

Assim como o Aquário, Sagitário é um signo de ar movido pela liberdade. Isso é evidenciado pelas energias aquarianas despertadas pelo posicionamento da Lua e você deve aproveitar para refletir sobre as áreas da sua vida em que você não está sendo você mesmo, prendendo-se a algum paradigma ou expectativa de terceiros.

Leão

O posicionamento da Lua em Aquário evidencia a sua necessidade de liberdade e você deve ter cuidado com a forma que comunica isso para as pessoas com quem se relaciona. Muitas vezes, a sua independência pode assustar essas pessoas, principalmente quando você não dialoga sobre os seus sentimentos e dá espaço para inseguranças.

Libra

Aproveite as trocas de ideias que são favorecidas pela presença da Lua em Aquário para ter conversas produtivas no trabalho. Marcar reuniões, colocar suas ideias no papel e conversar com outros profissionais são possibilidades de desenvolver novos projetos que trarão bons resultados. Não tenha medo de ser criativo(a).

Touro

A Lua em Aquário desperta uma maior necessidade de independência e não há nada de errado com isso. Porém, é preciso ter cuidado com a forma que você expressa esse sentimento que está aflorado, porque a falta de sensibilidade pode fazer com que alguém importante se magoe. Tenha paciência para dialogar, caso isso ocorra.

Virgem

A presença da Lua em Aquário pode fazer com que você se comporte de maneira egoísta. Por mais que seja necessário colocar-se em primeiro lugar na sua vida, você também precisa honrar seus compromissos. Quando o que foi acordado não estiver mais suficiente para você, é preciso dialogar de forma honesta (com o outro e consigo mesmo).

Áries

Os efeitos da Lua fora de curso podem te deixar ansioso(a) no começo do dia, fazendo com que você sinta que as coisas não estão conspirando ao seu favor. É preciso respirar fundo e perceber que os imprevistos não podem ser impedidos, mas a única coisa que está sob seu controle é a forma com que você reage a eles.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.