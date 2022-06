Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (16/6)

Capricórnio

Hoje, aproximadamente a Lua está transitando pelos últimos graus de Capricórnio e ingressa no signo de Aquário no fim da tarde, nos deixando mais observadores e visionários, além de despertar críticas construtivas que abrem nossa mente para novas possibilidades. Esse fenômeno incita grandes questionamentos, revisões das ideias e crenças que estão direcionando nossas decisões. As noções de liberdade também são assuntos que vêm à tona nesse momento e podem nos levar a pensar de forma extremista. Por isso é necessário ter atenção redobrada nos seus posicionamentos. Além disso, as energias aquarianas nos levam a prezar por sentimentos mais racionais, renegando emoções como o ciúmes e o medo, por considerá-las inferiores. O grande problema é que, dessa forma, ficamos mais frios e irritados ao tentar ignorar essas sensações.Os capricornianos são regidos por Saturno e, por isso, são diretamente influenciados pelo aspecto que esse astro está formando com a Lua hoje. É necessário ter cuidado com a forma que você expressa suas opiniões para as outras pessoas, porque você tende a ficar mais exigente e menos sensível nesse momento.O posicionamento da Lua no seu signo é confortável para você, além de impulsionar sua criatividade para que você expresse todo o seu potencial. Por outro lado, você deve ter cuidado para não exigir demais de si mesmo e das pessoas ao seu redor, considerando que alguns astros estão formando aspectos tensos, os quais podem te levar a fazer ‘tempestade em copo d’água’.Os escorpianos podem ter comportamentos explosivos hoje, porque o Sol forma um aspecto desarmônico com Netuno em Peixes hoje. Por isso, é interessante iniciar o dia praticando algo que lhe ajude a manter a paz e a serenidade, como praticar yoga por alguns minutos.Por serem regidos pela Lua, os cancerianos se sentem tensos com a atmosfera crítica que é despertada quando esse astro se aproxima de Saturno. Essas energias são contrárias ao espírito acolhedor de Câncer e podem gerar insegurança, mas também configura uma oportunidade para aprender a produzir em ambientes que sejam desafiadores para você.A criatividade é uma qualidade impulsionada pelo posicionamento da Lua em Aquário, configurando um bom momento para dar ouvidos à intuição e colocar em prática ideias diferentes. Hoje e amanhã, você pode ter sucesso ao direcionar sua atenção para o trabalho, especialmente para a produção de novas ideias.Os taurinos apreciam a estabilidade emocional proporcionada pela presença da Lua em Aquário. Porém, é preciso entender que, ao reprimir suas emoções, elas não deixam de existir. O que acontece é o direcionamento das mesmas para o inconsciente, onde elas passam a te influenciar de forma ‘independente’, sem que você perceba.Os nativos de Sagitário têm a sua criatividade expandida pelo posicionamento da Lua em Aquário. Porém, como Netuno em Peixes está formando um aspecto desarmônico com o Sol, você tende a se sentir bloqueado emocionalmente e isso pode afetar a sua produtividade.Os virginianos são críticos por natureza e, por isso, devem ter um cuidado especial para não magoar outras pessoas nesse momento, com exigências incabíveis. Saiba modular o tom que você utiliza para se direcionar ao outro e lembre-se também que as opiniões que não são construtivas não devem ser expressas.A Lua em Aquário indica que esse astro está caminhando em direção à Saturno, formando uma conjunção. Esse aspecto gera uma tensão entre racionalidade e emoção. A influência de Saturno sobre a Lua pode despertar uma postura exigente e crítica, o que pode evidenciar o “pavio curto” dos arianos.Os piscianos tendem a se sentir irritados nesse momento, influenciados pelo criticismo e ceticismo que são características evidenciadas pelo Sol em Gêmeos. Você tende a enxergar com mais clareza as coisas que não lhe agradam, mas que passariam despercebidas em outro momento. Por isso, questione os seus próprios sentimentos antes de tomar decisões, pensando no que você pensaria e faria caso estivesse mais calmo.O posicionamento da Lua em Aquário impulsiona a sua criatividade e pode trazer novas oportunidades no trabalho, caso você decida expor as ideias que estão vindo à tona. Você tende a se sentir dividido entre razão e emoção e, para não se arrepender posteriormente, é importante evitar discussões e decisões envolvendo seus relacionamentos afetivos.Nesse momento, você pode acabar agindo como se os seus problemas fossem mais importantes que os das outras pessoas. Principalmente no trabalho, é preciso ter cuidado para que o espírito de competitividade e o egocentrismo não te levem a ‘passar por cima’ de colegas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.