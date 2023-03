Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (16/3)

Capricórnio

Hoje é um dia muito poderoso do ponto de vista astrológico, porque o Sol, Mercúrio e Netuno estão em conjunção em Peixes, trazendo uma energia altamente intuitiva, criativa e espiritual. Este é um momento de profundidade emocional, e também uma oportunidade para nos conectarmos com a espiritualidade e a imaginação. Além disso, Vênus está entrando em Touro, que é seu domicílio. Em outras palavras, Vênus ama estar em Touro, e proporciona muito crescimento e consolidação em nossos relacionamentos. Por outro lado, o ciúmes e a necessidade de controle são amplificadas por este trânsito.A entrada de Vênus em Touro te leva a se concentrar mais em seus relacionamentos e na estabilidade financeira. Além disso, você pode sentir um forte desejo de desfrutar dos prazeres da vida, e será preciso tomar cuidado com a ganância e a luxúria.A conjunção do Sol, Mercúrio e Netuno em Peixes aguça sua intuição e sua capacidade de compreender as emoções dos outros. Por outro lado, você pode acabar dando muita importância para os sentimentos mais negativos, deixando de apreciar as coisas boas do dia a dia.Este é um momento para se concentrar em seus estudos e expandir seus horizontes. A conjunção em Peixes pode trazer mais inspiração e espiritualidade em sua vida, e a entrada de Vênus em Touro pede que você busque e cultive mais harmonia em seus relacionamentos.O alinhamento planetário em Peixes, somado à entrada de Vênus em Touro, desperta energias contraditórias. Tenha cuidado para não se perder em sua imaginação ou se apegar demais à zona de conforto. É importante manter em mente suas prioridades e compromissos.Hoje você pode se sentir mais sensível e intuitivo do que o normal. O alinhamento planetário em Peixes indica que este é um momento para se conectar com suas emoções e trabalhar em sua espiritualidade. A entrada de Vênus em Touro pode trazer mais estabilidade para a vida financeira.Os trânsitos de hoje evidenciam sua sensibilidade e conexão com o mundo ao seu redor. No entanto, a Lua em Capricórnio pode trazer uma postura mais crítica e controladora, junto a uma busca intensa por resultados e por reconhecimento. Tenha cuidado para não deixar seu ego falar mais alto.Com o Sol, Mercúrio e Netuno em conjunção em Peixes, há uma forte ênfase na intuição, imaginação e espiritualidade. Você pode sentir um forte desejo de se conectar com sua espiritualidade ou mergulhar em um hobby criativo que lhe traga alegria e satisfação.Hoje é um dia em que você pode sentir uma grande conexão com sua intuição e sentimentos. A conjunção entre o Sol, Mercúrio e Netuno em Peixes pode trazer inspiração e insights criativos para sua vida pessoal e profissional. É preciso equilibrar seus sonhos com a necessidade de concretizar seus objetivos.Este é um momento para se conectar com seus amigos e se envolver em atividades em grupo. A conjunção em Peixes pode trazer mais compaixão e empatia em suas relações, enquanto a entrada de Vênus em Touro traz a necessidade de segurança e estabilidade. Tenha cuidado com a forma que você reage ao ciúmes.Este é um momento para se conectar com sua intuição e trabalhar em seus objetivos espirituais. Você pode sentir uma forte necessidade de encontrar um significado mais profundo em sua vida. A entrada de Vênus em Touro pode trazer mais harmonia em seus relacionamentos.Os trânsitos de hoje são propícios para trabalhar em sua carreira e seguir seus objetivos profissionais. A conjunção em Peixes pode trazer mais intuição e criatividade em sua vida profissional, enquanto a entrada de Vênus em Touro traz mais estabilidade em suas finanças, o que te ajuda a fazer bons investimentos.A entrada de Vênus em seu próprio signo pode trazer mais amor e conexão em seus relacionamentos, enquanto a conjunção que está acontecendo em Peixes traz inspiração e criatividade. Este é um bom momento para expressar suas emoções da forma que fizer sentido para você - falando, escrevendo ou produzindo algo artístico.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.