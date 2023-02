Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (16/2)

Capricórnio

Aquário

Peixes

Gêmeos

Câncer

Leão

Escorpião

Touro

Sagitário

Áries

Virgem

Libra

Hoje a Lua ingressou no signo de Capricórnio no começo da madrugada, mudando o clima expansivo e mais leve dos últimos dias. As energias capricornianas também são reforçadas pelo trânsito do seu planeta regente, Saturno, que se encontra com o Sol hoje. A ambição é uma forte característica de Capricórnio que vamos sentir agora. Por isso, aproveite as energias deste signo para estruturar melhor seus projetos profissionais e pessoais, pensando de maneira mais prática e realista sobre os seus objetivos. Estabeleça suas prioridades e tente realizar as coisas mais importantes antes das 16 horas. A partir desse horário, a quadratura que a Lua forma com Júpiter em Áries pode nos deixar mais impulsivos e desconcentrados.As pessoas de Capricórnio podem se sentir muito pressionadas pelo encontro entre Saturno e o Sol. Quando a energia desses dois planetas está ‘competindo’, seu olhar mais crítico e pessimista se amplifica, e você pode acabar cobrando demais de si mesmo e dos outros. Seja razoável.O encontro entre o Sol e Saturno, que acontece hoje em Aquário, desperta seu senso crítico e seu olhar para os detalhes. Tenha cuidado para não focar nas reclamações, e acabe perdendo de vista as coisas boas e que a vida tem para oferecer.A forte influência de Capricórnio hoje traz reflexões sobre a forma que você está lidando com as suas prioridades, com seus valores e com tudo aquilo que é significativo para você. É preciso fazer uma investigação interna, para perceber aquilo que não está alinhado com suas crenças e vontades mais verdadeiras.A Lua em Capricórnio pode te deixar mal humorado, porque as coisas ficam mais burocráticas e regradas. Tenha cuidado para não descontar suas insatisfações em outras pessoas. Reflita um pouco sobre como você tem equilibrado suas responsabilidades e seus prazeres.Alguma questão do passado pode estar te incomodando, e você precisará de muita maturidade para lidar com a situação. Aproveite a praticidade de Capricórnio para inserir em sua rotina alguns cuidados para o seu bem-estar, para equilibrar as cobranças e compromissos.As pessoas de Leão são regidas pelo Sol, que se encontra com Saturno hoje - o planeta regente do tempo, das responsabilidades e da maturidade. Será importante refletir sobre as suas prioridades e seus valores. Mas lembre-se de não ficar se comparando com outras pessoas.Essa semana de Lua minguante está sendo muito intensa para as pessoas de Escorpião - principalmente para aquelas que estão ‘empurrando com a barriga’ alguma coisa. Reconecte-se com sua coragem e autoestima - no fundo, você sabe o que deseja. Dê o primeiro passo.A Lua em Capricórnio desperta a vontade de buscar refúgio nas coisas que te fazem sentir seguro. Seja uma pessoa especial ou um lugar, busque se conectar com seus alicerces - com aquilo que te sustenta, te dá apoio e reforça sua coragem.As pessoas de Sagitário são regidas por Júpiter, que forma um aspecto desafiador com a Lua hoje. Reflita sobre aquilo que está te tirando do foco, mas sem ser tão duro com você mesmo. Permita-se recomeçar com uma nova perspectiva, alimentando bons hábitos e focando no que é mais importante para você.A Lua em Capricórnio pode deixar as pessoas de Áries muito implicantes. Se tudo ao redor estiver sendo irritante, perceba que é você quem precisa se afastar. Dê a si mesmo tempo e espaço para reconhecer aquilo que está te incomodando internamente, e comece por aí.A entrada da Lua em Capricórnio reforça muitas características de Virgem - como a exigência e a inflexibilidade - porque ambos são signos de terra. Tenha cuidado para não agir com arrogância, se esquecendo do quanto você pode aprender com as pessoas com quem convive.O encontro entre o Sol e Saturno pode despertar alguns desafios no seu dia, que te fazem sentir sobrecarregado. Busque equilíbrio em sua rotina, aproveitando os momentos que você pode partilhar com pessoas especiais e cuidando de você.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.