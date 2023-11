Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (16/11)

A Lua chegou no signo de Capricórnio e agora você precisa sentir o chão. O dia pede prudência e solidez. Coloque limites em tudo que está impedindo o fluxo. Nada é para ontem. Respeite o tempo, amadureça suas ideias.

Para que tantos papéis e para quem tantas performances? Seja mais maleável com você e com o outro. Olha para tuas prisões e quebre essas correntes. Não seja escravo da matéria. Não perca a confiança no mistério. Não permita que o outro controle sua vida. Se sentir que perdeu o controle, lembre-se: você nunca o teve.

Áries

Não limite a sua liberdade, ariano(a). O excesso de precaução e o senso de responsabilidade acabam desgastando seus relacionamentos. Não importa como os outros lhe veem. Os valores e papéis tradicionais não são tão importantes no momento. É melhor pirar de vez em quando do que pirar de vez.

Touro

Não tenha medo de voar, taurino(a). Você quer ir mais longe, mas precisa se libertar das correntes. Eu sei que você é persistente, mas não deixe a dúvida te paralisar. Tome uma direção completamente diferente, mas não esqueça da estratégia. Tire o pé do freio e quebre as amarras.

Gêmeos

Corte o desnecessário, geminiano(a). Não fique refém do medo de perder. Você é capaz de se reinventar. Por mais que você tente manter um rígido controle sobre si mesmo(a). Permita que as coisas sejam diferentes. E coloque limites no que te limita.

Câncer

Você precisa cuidar mais dos seus relacionamentos. Pode ser que você esteja lamentando muito os defeitos do seu par. Mas será que foi uma escolha indevida ou você precisa buscar dentro de si mesmo(a) as razões para tanto desalento? Não iniba seus desejos e suas paixões. Extravase suas paixões.

Leão

Cuidado com essa necessidade compulsiva de arrumar tudo à sua volta. A sua rotina pode se tornar excessivamente pesada. Não crie estruturas rígidas demais para sua vida. Esse comportamento pode indicar um rígido controle sobre si mesmo(a) como meio de se defender das suas emoções. Tente relaxar mais.

Virgem

Cadê aquela criança brincalhona que existe dentro de você? Não esconda sua individualidade para agir de acordo com as expectativas dos seus pais ou familiares. A sua espontaneidade acaba sendo bloqueada pela sua rigidez. Não tenha medo da sua grandeza e do seu poder de fala e de negociação. Chegou a hora de se posicionar.

Libra

Coloque ordem na sua casa, no quarto ou no escritório. Essa ordem externa vai refletir na sua organização interna. Uma pergunta que você pode se fazer hoje é: “Do que é que eu realmente preciso?”. Nesse momento, o desapego e a segurança material caminham de mãos dadas. Explore novos talentos.

Escorpião

O que impede sua evolução? Pode ser que algumas estruturas da sua vida (empregos ou relacionamentos) estejam impedindo o seu progresso. Mas você precisa abrir espaço para novas possibilidades. O seu crescimento está associado à sua capacidade de expressão e comunicação. Organize a sua mente.

Sagitário

Antes de dar um novo passo, certifique-se de estar bem firme no passo anterior. Tome pé dos gastos e do quanto você produz. Hoje é um dia ideal para corrigir as falhas. Faça uma previsão das despesas e só depois tome uma decisão importante. Você está finalizando um ciclo e se preparando para iniciar outro. Encare os altos e baixos, faz parte do processo.

Capricórnio

Do jeito que você semeia, você colhe. Não esqueça que você é filho de Cronos, aquele que castrou e destronou o próprio pai. E mais tarde, Cronos foi derrubado por um golpe do seu próprio filho, Zeus. Você sofre quando negligencia o que Saturno requer. E no mundo de Saturno pouco é muito. O que vale é a qualidade, enxugue tudo que não é interessante. Você se revela através das amizades.

Aquário

Relaxe o controle sobre si mesmo(a) e não tenha medo do que você sente. Você precisa manter o equilíbrio e colocar ordem na sua vida interior. Não deixe de pedir ajuda e proteção. Você não está sozinho(a) nesse mundo. Receba as bênçãos que o Universo tem para você.

Peixes

O sucesso não chega do dia para noite, pisciano(a). Tente refletir sobre suas metas e os seus ideais. Decida suas intenções, pois sem intenções claras, dificilmente você vai obter resultados. Aquilo que você foca cresce. Esse é o momento certo para agir. Mas nada de fazer sozinho(a), junte sua turma ou participe de atividades que envolvam grupos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.