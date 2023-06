Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (1/6)

Aquário

A tônica desse dia é a aventura: os astros nos desafiam a vivenciar a liberdade, sem perder o foco e a disciplina. O dia começa com o trânsito da Lua no signo de Escorpião, na casa 11, favorece a retomada do contato com amigos antigos ou uma aproximação, um estreitamento de laços: amigos são a família que a gente escolhe. Vênus, que rege as relações e emoções humanas, está em câncer e passa pela casa 8, o que reforça o sentimento de nostalgia e a necessidade de solucionar questões do passado. Não tenha medo de se entregar e dizer o que sente: o diálogo é sempre a melhor solução.Você terá a criatividade necessária para solucionar antigos problemas - permita-se ajudar outras pessoas que estejam precisando dessa mesma solução. Por mais que sua energia física esteja baixa e seu humor um tanto tempestivo ultimamente, esse tende a ser um dia tranquilo e gostoso.A maré de bons sentimentos está mais forte do que o comum: Vênus, Lua e Netuno estão em signos de água, e há um trígono de Vênus e Netuno acontecendo entre Câncer e Peixes. Suas relações tendem a ser repensadas nessa fase, de um modo bastante racional, buscando ideais de liberdade e individualidade. Mantenha o foco no lado bom da vida.Muita cautela para se comunicar bem e evitar qualquer mal-entendido. Você conseguirá lidar com as emoções de forma madura o suficiente para tomar boas decisões, especialmente em relação às pessoas mais próximas, seja na vida pessoal ou profissional. Um certo cansaço pode acontecer, mas mantenha a positividade.Os sentimentos voltam ao eixo, dia após dia. Esse é o momento de cuidar da família, de se fazer presente. O autocuidado também é favorecido, e o trígono entre Vênus e Netuno promete uma boa conversa com amigos ou terapeuta. A mente agitada irá logo se acalmar, dê mais atenção à sua saúde física.A passagem da Lua por Escorpião faz os sentimentos profundos desse signo se tornarem um pouco menos complexos. Permita-se emergir, pare um pouco para respirar e se sentir mais leve. A quadratura entre Lua e Marte sugere um incômodo vindo de pessoas que estão em posição de liderança em relação a você.Reserve alguns minutos do dia e faça algo que realmente gosta: você merece esse mimo. A sensação de bem-estar continua em alta, ainda que a vida prática esteja tomando boa parte do seu cotidiano. O trígono de Vênus e Netuno traz conforto emocional intenso, enquanto aquele da Lua e Saturno promove autocontrole e consciência.Mercúrio transitando por Touro traz criatividade e uma forte capacidade de defesa através da oratória, excelente para quem trabalha com vendas, marketing e até mesmo direito. No entanto, a Lua está em oposição a esse planeta, trazendo à tona questões de insegurança em relação a nós mesmos, além da dificuldade de confiar no que as outras pessoas estão demonstrando.Um dia ótimo, cheio de inovação, bom humor e novidades. Sua imunidade está se fortalecendo aos poucos e Júpiter anuncia bons negócios e sorte em conquistas materiais. Se você empreende ou lidera uma equipe, aproveite essa tendência para inspirar as pessoas ao seu redor.A comunicação e a criatividade estão fortes, mantenha o foco e a atenção no trabalho. Atenção para a sua saúde no dia de hoje, em especial no que diz respeito às vias respiratórias. Sua energia sexual está em alta, assim como o desejo de resolver problemas que estão incomodando há algum tempo.Este é um ótimo momento para o trabalho e o desenvolvimento da sua carreira. Sua autoestima elevada ajudará a ter a confiança necessária para agir no momento certo. Mercúrio e Urano em conjunção na casa 6 logo nas primeiras horas do dia trarão um forte desejo de questionar e mudar aquilo que já não serve mais.Um aspecto favorável entre a Lua e o Sol traz sensação de bem-estar, portanto o dia tende a correr muito bem para você. Cuidado para não buscar pelo em ovo, não deixe sua desconfiança falar mais alto. Se estiver esperando o momento certo para apresentar uma proposta ou projeto, acredite, a hora é agora: Mercúrio faz aspectos muito favoráveis com o Meio do Céu e o Ascendente, promovendo sucesso e ousadia.A Lua em quadratura com Marte anuncia emoções à flor da pele e pede que você controle seus pensamentos egóicos. No amor, uma certa carência pode surgir, vale dar espaço para que as emoções fluam livremente, sem medo de demonstrar vulnerabilidade. Seu humor estará em alta e o dia promete um alto nível de energia e disposição física.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.