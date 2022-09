Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (15/9)

Gêmeos

Nesta quinta-feira (15), a Lua ficará fora de curso durante a maior parte do dia, o que exigirá de nós mais paciência e cuidado para nos comunicar e para lidar com os imprevistos que podem surgir. Como a Lua fica fora de curso a partir das 10 horas, é interessante começar a manhã fazendo uma lista de prioridades para o dia, de forma que possamos cumprir nossas tarefas da forma mais tranquila e ordenada possível. Por volta das 17:30, a Lua ingressa em Gêmeos, aliviando um pouco o estresse e nos deixando mais comunicativos. Por isso, se você precisa ter alguma conversa importante hoje, é importante deixar para dialogar no fim do dia, quando nossos pensamentos estarão mais claros, e estaremos mais dispostos a compreender as outras pessoas.A entrada da Lua no seu signo hoje te propicia bem-estar, e faz com que você fique mais criativo e animado. Aproveite essa energia para se dedicar ao trabalho, mas tome cuidado para não reagir agressivamente a situações que não ocorrerem de acordo com as suas expectativas.A Lua fora de curso influencia na sua produtividade, e é importante se lembrar de que seu corpo e sua mente não podem funcionar como uma máquina. Não seja injusto consigo mesmo, exigindo demais em todas as áreas da sua vida. Dar o seu melhor não significa dar conta de sua lista de tarefas.Os nativos de Escorpião tendem a ficar inquietos com a Lua fora de curso e, por isso, não é indicado tomar decisões importantes hoje, se for possível. Busque fazer algo que você saiba que te proporciona relaxamento, para que você consiga manter o controle sobre seus pensamentos, que podem ser incômodos.Os nativos de Câncer são regidos pela Lua e, por isso, hoje você é especialmente influenciado pelas energias geminianas. Para o seu trabalho, esse posicionamento é interessante a partir de amanhã, porque desperta a sua criatividade e te auxilia a analisar situações mais desafiadoras por um ponto de vista inovador.A Lua fora de curso hoje pode fazer com que você adote uma postura exigente, colocando defeito em tudo que observa. Tenha cuidado para não iniciar confusões por esse motivo e lembre-se também de não ser tão crítico consigo mesmo, para conseguir cumprir seus compromissos com mais leveza.A Lua fora de curso no seu signo é indício de confusão mental. Para lidar com as dificuldades de pensar claramente, é preciso ter paciência consigo mesmo, sabendo que você não precisa resolver tudo sozinho. Pedir ajuda para pessoas que você confia pode te ajudar, além de fazer com que vocês se aproximem.A Lua fora de curso faz com que as pessoas de Sagitário se sintam inquietas. Por isso, fazer alguma atividade física hoje, ou até mesmo um alongamento rápido em casa, pode ajudar a liberar um pouco de energia. Além disso, lembre-se que é importante tomar um tempo para ouvir aos seus sentimentos sem distrações.Hoje você tende a ficar mais ansioso e talvez até mesmo confuso, o que não deve ser um motivo de preocupação excessiva. Uma postura agressiva pode ser despertada pela influência de Marte, mas apenas evidencia inseguranças com as quais você precisa lidar de forma consciente, para conseguir desenvolver sua autoconfiança.Para as pessoas de Áries, a Lua fora de curso pode evidenciar alguns traços desafiadores da personalidade, como a impaciência e a impulsividade. Por isso, é importante estar atento às suas próprias emoções, para não acabar se deixando levar por ela nos momentos mais delicados.A Lua fora de curso hoje pode fazer com que você se sinta muito incomodado, sem saber exatamente com o quê. Por esse motivo, tenha cuidado para não descontar esses sentimentos nas pessoas ao seu redor, sendo inflexível e exigindo que as coisas sejam feitas à sua maneira.Hoje é indicado que você fique mais desconectado das redes sociais, para não focar nas notícias ruins que estão surgindo a todo momento. Mentalize que tudo está se resolvendo aos poucos e conecte-se à sua fé, que te ajuda a ter mais serenidade para passar por tudo que está acontecendo.Hoje é importante começar o dia com calma, organizando os seus afazeres, para que a ansiedade não tome conta de você. Fazer uma atividade física ao acordar é uma dica interessante porque o exercício impulsiona a liberação de dopamina, um neurotransmissor que provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.