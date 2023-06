Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (15/6)

Câncer

Agora que Vênus deixou a tensão com Plutão de lado, as coisas tendem a voltar naturalmente ao seu lugar nos relacionamentos. A dica para acelerar esse processo é celebrar a pessoa que está ao seu lado, falar sobre suas qualidades e o que gera admiração em você. Se está solteiro ou “enrolado”, é momento de aproveitar Vênus em Leão para cuidar da autoestima e se embelezar, aumentando suas chances de conhecer alguém especial. A Lua está conjunta com Urano, o que desperta o desejo de ajudar o próximo, da maneira mais altruísta possível. Já uma quadratura entre Lua e Marte pode gerar atrito com familiares e cônjuges - cuidado ao falar sobre a vida financeira da casa.Esse é um momento excelente de criatividade e tomada de decisões em sua vida profissional. Talvez você pense em mudar de área, de emprego ou até de carreira. Além disso, suas qualidades estão em evidência no ambiente de trabalho, aproveite. Esse chamado interior que você sente vem de alguns planetas em Peixes - faça suas orações e peça por bênçãos.Há uma mágoa envolvendo pessoas próximas e bens materiais, algo que você precisa colocar para fora e resolver de vez para seguir em paz. Para fazer isso, aproveite a habilidade diplomática que o sextil entre Mercúrio e Vênus te traz. Deixe que os atributos de Leão se façam presentes e pratique o autoamor e a generosidade.Em algum momento você precisará retomar suas práticas espirituais - não adianta deixar de lado, diminuir essa importância, porque o contato com o divino te faz falta. Algumas feridas do passado podem trazer à tona memórias difíceis. Tente organizar momentos de diversão leve com seus amigos do trabalho, ou saia para conhecer pessoas novas.Seu foco no trabalho e no plano físico está ótimo, e isso te ajuda a organizar as coisas rotineiras da vida. Cuidado apenas para não se perder em pensamentos, deixando a vida pessoal de lado: reserve um tempo para falar com aquela pessoa especial, tomar um café onde você gosta, fazer uma atividade física que lhe dê prazer. Você merece.A conexão entre Urano e a Lua em Touro te faz refletir sobre a sua autoimagem e o quão bem você se trata (ou deveria se tratar). Nesse momento, você precisa de conforto, tranquilidade e da chance de fazer as coisas em seu próprio ritmo, sem cobranças. Cuidado apenas para não se magoar facilmente.Com o Vertex bem próximo a Netuno em Peixes, você tem sua intuição elevada a patamares inesperados. Dê ouvidos aos seus sonhos e à voz interior, certamente há uma mensagem importante a caminho. Valorize suas conquistas materiais e, se possível, tente fazer um agrado - como um presente, um convite para jantar - aos seus pais ou a alguém igualmente importante em sua vida.Fase de muita sorte nas finanças, além de oportunidades para curtir momentos de prazer e bem-estar. Se você está em um relacionamento, é aconselhável que façam algo bem diferente juntos essa semana, para suprir a sua necessidade de se aventurar. Ler um livro interessante ou estudar outro idioma te trará muito prazer.Como tudo o que acontece em Touro te impacta de maneira tensa, essa conjunção entre Urano e Lua afetará suas decisões e desejos em relação à coisas materiais. Cuidado para não gastar seu dinheiro de maneira impulsiva, pense bem se você realmente precisa disso que está pensando em comprar ou fazer.Se você não está confortável nesse lugar, apenas mude. O momento é agora, com a Lua e Urano conjuntos em Touro, você tem o poder de gerar a revolução que precisa. Como há um sextil entre Vênus e Mercúrio traz a eloquência necessária para não magoar ninguém pelo caminho.Você tem a faca e o queijo na mão para resolver a situação em que se encontra. Se possível, tente fazer sozinho - há momentos em que precisamos trabalhar em grupo, mas também é preciso saber ter autonomia. Você pode se sentir ofendido por algo que, em dias normais, não te incomodaria. Pense bem antes de reclamar.A Lua em conjunção com Urano no signo de Touro provoca um desejo profundo por mudança e movimento, coisas que você entende bem, Virginiano. Sua capacidade de se adaptar é imensa, e com certeza será útil para viver essa fase da melhor maneira. Conte com o acaso e tenha jogo de cintura - Saturno em aspecto tenso com seu planeta regente te desafia a aprender a viver sem ter tanto controle sobre o que está acontecendo ao seu redor.A falta de foco que te acompanha nesses dias é causada por um aspecto difícil entre Saturno, seu planeta regente, e Mercúrio, que rege a mente e a criatividade. Para aumentar tudo isso, Mercúrio está em Gêmeos, o que deixa tudo mais acelerado e sagaz, e Saturno navega lentamente pelas águas de Peixes, te levando a vivenciar sonhos e nostalgia. Aproveite para meditar, fazer viagens curtas ou pausas no meio do dia de trabalho para fazer algo totalmente inesperado.