Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (15/4)

Atividades culturais em alta



Às 3h36 desta madrugada a Lua entrou em Gêmeos, signo aéreo e mutável no qual facilita as questões culturais e intelectuais e favorece os estudos e leituras. Esta configuração astral acentua nossa capacidade de adaptação e faz com que a gente curta novos e diferentes estímulos. A rotina tende a ser especialmente entediante, mesmo porque nossa curiosidade e nosso interesse por tudo estão em alta. A passagem da Lua por Gêmeos estimula nosso lado mental e comunicativo e facilita nossos relacionamentos. Nossa capacidade de verbalização está em alta, por isso podemos nos expressar com especial clareza e objetividade. Estes dias são propícios para a gente responder e passar novas mensagens, dar telefonemas e fazer diferentes contatos. Trocar ideias com pessoas inteligentes e informadas tende a ser especialmente estimulante. Em harmonia, o Sol e Júpiter elevam incrivelmente o astral.



Áries

Sua capacidade de adaptação está em alta, graças à posição da Lua. Ela lhe torna uma pessoa flexível e capaz de apreciar novas circunstâncias. Sua mente anda mais acelerada do que nunca, mas convém superar certa tendência para a dispersão. DICA: procure fazer uma coisa de cada vez.



Touro

Os ótimos aspectos existentes acentuam ainda mais sua já incrível capacidade de trabalho. Eles prometem dias muito frutíferos para você, que pode revelar seu potencial e incrementar seus rendimentos. Sua performance tende a ser excelente e você pode ter ideias bastante inventivas. DICA: cuide de sua saúde.



Gêmeos

Até depois de amanhã a Lua faz o trânsito mensal sobre o seu signo. nosso satélite recarrega suas baterias e faz com que você esteja com a corda toda. Nosso satélite lhe ajuda a se sair bem em suas iniciativas. DICA: Sol e Júpiter elevam incrivelmente seu astral e lhe ajudam a abrir novos horizontes.



Câncer

Nestes dias a Lua vibra de forma benéfica no signo anterior ao seu. Assim, ela aumenta o poder da sua fé e faz com que suas mentalizações sejam bem sucedidas. Alimente apenas pensamentos otimistas e construtivos, que atraiam experiências de igual quilate. DICA: você pode ver as coisas de modo mais abrangente.



Leão

Estes dias são muito favoráveis para você cultivar as amizades, as relações pessoais de um modo geral e curtir a vida em grupo. Sua capacidade de entender os outros está em alta e você pode aceitar o ponto de vista alheio. DICA: a Lua volta sua mente para o futuro e lhe convida a fazer planos, de preferência a dois.



Virgem

Graças ao trânsito da Lua pelo ponto culminante de seu céu natal, sua capacidade de concretização anda bastante acentuada. Estes dias prometem ser bastante frutíferos e favoráveis às questões práticas. DICA: você pode criar bases sólidas para seus empreendimentos, que exatamente por isso tendem ao êxito.



Libra

A Lua vibra positivamente para você e assinala dias excelentes para seus projetos pessoais de um modo geral e para os cuidados com o visual em especial. Você anda mais confiante e otimista, o que atrai bons fluidos. DICA: nosso satélite dá a maior força a suas iniciativas no sentido de ampliar seu campo de ação.



Escorpião

Júpiter, o Sol e a Lua fortalecem seu psiquismo e convidam à auto-análise. Esses astros favorecem os processos de renovação e fazem com que o momento seja ideal para você abrir-se para o novo. DICA: não dramatize demais as coisas e cultive o saudável hábito de pensar positivamente, sejam quais foram as circunstâncias.



Sagitário

A passagem da Lua por Gêmeos dá especial ênfase às suas relações pessoais e faz com que você se mostre ainda mais sociável, capaz de curtir melhor os outros. Aproveite a fase para aliar-se às pessoas em torno de metas comuns. DICA: evite a dispersão e lembre-se de que genialidade nada mais é do que concentração.



Capricórnio

O fato de a Lua passar por Gêmeos dá a maior força às suas iniciativas e faz com que existam boas chances de você realizar-se no serviço e atingir as metas a que se propõe. DICA: as dietas purificadoras estão bastante favorecidas e todos os cuidados que você dedicar à saúde serão frutíferos.



Aquário

Seu Sol natal recebe as boas vibrações da Lua, do Sol e também de Júpiter. Esses astros energizam você e lhe ajudam a revelar seu lado inspirado e criativo. Você pode se afirmar e dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua. DICA: suas iniciativas no sentido de demonstrar seu valor tendem ao pleno êxito.



Peixes

Durante estes dias a Lua, em seu signo de concepção, fortalece você por dentro. Ela volta sua atenção para as questões domésticas e estimula seu lado intimista. Aproveite para dedicar mais tempo à família. O Sol facilita as questões materiais. DICA: você pode se instalar melhor e de modo mais confortável em casa.