Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (15/2)

As estruturas balançaram, a poeira foi levantada e está caindo uma chuva de informação do Céu. Os sinais estão por toda parte. E o que você vai fazer agora com essas informações que Mercúrio está lhe enviando? Questione suas escolhas. Se você não sabe qual caminho seguir, a primeira coisa a fazer é: desbloqueie as barreiras que travam seus movimentos. Mercúrio e Quíron vão te ajudar a compreender aquilo que dói, ou seja, curar o que não anda bem. O universo vai te ajudar a modificar o modo como você lida com o que te faz sofrer.

Áries

Você está percebendo que todas as obrigações que você assumiu na vida, também pode largá-las. Só existe uma obrigação que você nunca poderá deixar: aceitar a sua própria natureza, ou seja, aceitar a você mesmo(a). Você é como é.

Touro

A cada vez que você sente um vazio ou medo, é uma maneira que a sua natureza encontra para se comunicar com você. Pode ser que a sua dor venha de um lugar muito profundo e para se livrar desse desconforto, você só precisa ser honesto(a) como você mesmo(a).

Gêmeos

Como você está se relacionando com sua turma, grupos ou colegas de trabalho, geminiano(a)? Caso você se depare com a necessidade de ser querido(a) é porque existe uma falta de autoceitação. Quanto menos você se aceita mais você precisa da aceitação alheia.

Câncer

É muito provável que nesse momento você sinta que sua vida precise de um sentido ou significado maior. Não só reflita, mas sinta seus potenciais e limitações, pois só assim você pode dar um sentido a vida.

Leão

Até que ponto você está anulando ou renunciando a sua vida e a si mesmo(a) em função de determinadas crenças, regras e atitudes. Entregue-se à vida, e como consequência, a seus ideais e ao mundo.

Virgem

O momento te pede coragem. Você precisa vencer seus medos e aceitar sua própria natureza. Não tente controlar nada, apenas se entregue. Não precisa ser tenso, deixe a vida acontecer.

Libra

Os relacionamentos te ajudam a perceber suas amarras. Você está percebendo que não pode mais viver em função do outro, adaptando-se as necessidades e desejos desse outro. Busque autoconhecimento e coloque limites.

Escorpião

Como anda sua rotina escorpiano(a)? Você vem se sacrificando ou se anulando? Se liberte dessa rotina exaustiva que acaba tirando seu brilho, sua alegria e seus encantos. Sinto que você não aguenta mais carregar tantos pesos. Busque o bem-estar e a felicidade na sua jornada.

Sagitário

Por onde anda aquela criança originalmente espontânea e carinhosa? Quantas vezes você teve que renunciar sua iniciativa ou sua capacidade de escolha para ser aprovado(a)? Quantas vezes você teve que sacrificar suas vontades e desejos? Chegou a hora de se libertar desses sacrifícios.

Capricórnio

Tente resgatar e fortalecer as emoções e fazer delas o verdadeiro guia de seus atos, sem permitir que a sua mente ou sociedade coloque obstáculos. Seja sincero(a) nas suas motivações, transforme suas emoções em ação e abandone qualquer atitude de submissão.

Aquário

Comunique ao mundo seu amor, aquariano(a). Entregue-se ao fluxo da vida e dedique-se a uma causa maior com compaixão e entusiasmo. Mas muito cuidado para não ajudar demais o outro e acabar se anulando ou perdendo a responsabilidade consigo mesmo.

Peixes

Você não precisa mais se sacrificar o tempo inteiro. Deixe a culpa de lado, deixe os enganos de lado. Não se apegue a ideia que o sofrimento é necessário. Você precisa manter um equilíbrio saudável entre o espiritual e o material

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.