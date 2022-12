Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (15/12)

Leão

Hoje Lua continua transitando por Virgem, formando aspectos positivos quanto ao movimento de ideias e à conclusão de tarefas que precisam ser realizadas. Contudo, é preciso se atentar à quadratura que está se formando entre a Lua e Marte na parte da manhã, que pode ampliar a sensação de urgência e de irritação, nos levando a tentar resolver tudo de forma acelerada e impulsiva. Outro aspecto que também pode ser muito sentido hoje é a quadratura que está se formando entre o Sol e Netuno, que traz uma tensão com o intuito de nos ajudar a expandir nosso ponto de vista sobre algumas situações que estamos vivendo. O ângulo de 90° que está se formando entre esses dois astros evidencia a necessidade de sair um pouco da 'caixinha' que a sociedade impõe, buscando seguir o caminho que verdadeiramente acreditamos, e não simplesmente aquele que supostamente ‘deveríamos’ seguir. Precisamos nos dedicar cada vez mais para construir uma vida que faça sentido.A presença da Lua em Virgem indica a necessidade de desacelerar, para cumprir suas responsabilidades com mais calma e foco, sem deixar que os detalhes passem despercebidos. Além disso, é importante estar atento a sua comunicação e a forma de expor suas opiniões, para não acabar impondo seu ponto de vista a outras pessoas.A Lua em Virgem, signo característico pela sua forma de organização e disciplina, pede para você, libriano, revise suas metas e reflita sobre como vem direcionando sua energia. Muitas vezes, você pode acabar ficando indeciso sobre suas prioridades, perdendo o foco e se sobrecarregando.A presença da Lua em seu signo evidencia a necessidade de dar mais atenção ao seu processo de autoconhecimento, para acessar sua sabedoria interior e encarar os desafios que está vivendo com mais assertividade. Aproveite a praticidade e organização que são amplificadas agora para definir melhor suas prioridades.A presença da Lua em Virgem, e a aproximação da fase Minguante da Lua, pode fazer com que as coisas se acalmem um pouco, deixando as pessoas de Aquário mais contidas. Tenha cuidado com sua postura controladora, para não acabar se afastando de quem gosta.A presença da Lua em Virgem, indica um bom momento para focar em sua vida profissional, buscando enxergar as situações de maneira mais ampla e prática. A influência virginiana traz uma energia mais organizada e dinâmica para as pessoas de Gêmeos, possibilitando simplificar sua forma de agir.A presença da Lua em Virgem te convida a fazer um movimento de reflexão sobre os seus incômodos, sobre o que você vem reclamando e criticando, mas que, na prática, não tem feito muito para mudar. É hora de colocar a ‘mão na massa’, e agir em prol do que acredita.A Lua em Virgem te convida a ser mais cuidadoso consigo mesmo e refletir sobre onde você tem colocado sua energia mental. As pessoas de Sagitário têm como característica fortes serem mais livres e estarem mais propícias a se movimentar. Contudo, isso pode acabar te levando a gastar sua energia com coisas que não vão trazer bons frutos.A presença da Lua em Virgem, signo de terra assim como Touro, traz um aspecto harmonioso para os taurinos. As características de organização e busca por rotina dos dois signos tornam o dia ótimo para trabalhar em suas metas e priorizar aquilo que traz segurança e estabilidade.A Lua em Virgem faz uma quadratura com Marte, seu planeta regente, logo pela manhã. Esse aspecto pode despertar uma necessidade emocional de se movimentar, e acabar gerando o sentimento de que as coisas não estão fluindo como deveriam. É preciso ter muito cuidado para não acabar agindo por impulso sobre questões importantes.A Lua se encontra em Virgem, signo de terra, assim como Capricórnio. Essa influência traz uma maior estabilidade para sua vida profissional e amorosa. Uma dica é ter uma rotina mais equilibrada com momentos de foco e de descanso, para que consiga produzir da melhor forma possível no trabalho.Mercúrio se encontra em Capricórnio, trazendo um foco maior para seu financeiro. Você pode se sentir mais apto a decidir com o que deseja investir seu dinheiro, e como ele pode trazer bons frutos. Aproveite a Lua em Virgem para se organizar e ser mais eficiente.Virgem é o signo oposto a Peixes, assim, as exigências despertadas pela influência virginiana podem fazer com que você se sinta sobrecarregado. Será preciso dar mais atenção à sua saúde física e mental, antes de pensar em resolver os problemas práticos que vierem à tona.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.