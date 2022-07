Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (14/7)

Capricórnio

Nos últimos dias é normal que você tenha se sentido mais sensível e emotivo, já que o Sol está em Câncer e isso faz com que as emoções fiquem afloradas.Essa vulnerabilidade se torna mais leve hoje, porque a Lua fica cheia em Virgem e esse posicionamento desperta em nós mais equilíbrio e expansividade. A fase cheia da Lua torna tudo mais explícito e leva os últimos acontecimentos ao seu ápice, o que faz com que as questões que estavam se manifestando se tornem ainda mais claras. Por isso, essa nova fase lunar que se inicia configura um ótimo momento para que você pondere sobre as escolhas que precisa fazer, para se libertar de padrões que não estão mais te favorecendo e inaugurar uma nova etapa na sua vida.A personalidade mais conservadora dos nativos de Capricórnio pode fazer com que os processos de mudança sejam muito sofridos. Nesse momento, acolha com amor as mudanças que estão acontecendo e usufrua da força da Lua cheia para se reinventar!Os aquarianos estão vivendo um momento de questionamento sobre os seus relacionamentos, os padrões que regem sua vida e o seu propósito. A Lua cheia traz esclarecimentos e te auxilia a traçar um caminho alinhado aos seus valores metas. Por isso, aproveite essas energias para ter momentos de reflexão.Os nativos de Câncer podem se apegar a noções ilusórias que são mais confortáveis do que a verdade. Porém, é necessário se lembrar que, assim como uma casa não pode ser construída em areia de praia, não há como construir um relacionamento sem honestidade e segurança, porque esses são princípios básicos.Para os geminianos, tomar decisões e manter-se satisfeitos com elas pode ser um grande desafio. Por isso, aproveite a sensibilidade despertada pelo Sol em Câncer e a clareza que é efeito da Lua cheia para se compreender. Assim, você consegue iniciar um novo ciclo com mais leveza!Os nativos de Escorpião precisam ter cuidado para que não acabem espelhando atitudes e comparando alguém que deveria estar no passado com quem entrou na sua vida. Esse comportamento faz com que você coloque em risco um relacionamento importante para você e até mesmo uma oportunidade profissional.A postura crítica despertada pela Lua cheia em Capricórnio, somada à impulsividade característica dos arianos, pode ter efeitos negativos. Busque harmonizar isso acessando as energias mais ternas despertas pelo posicionamento do Sol em Peixes.O desapego não é fácil para os nativos de Peixes e essa Lua cheia te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Por isso, tenha paciência e serenidade para lidar com essas mudanças, mas não deixe de realizá-las.A Lua cheia em Capricórnio te desafia a perceber que apenas você tem controle sobre suas decisões. Aproveite esse momento para assumir a responsabilidade de traçar seu próprio caminho e, assim, se desprender daquilo que não faz mais sentido.A expansividade e a resiliência são fortes características de Sagitário, que fazem com que você consiga lidar melhor com esse período intenso. Apenas tome cuidado para não assumir uma postura 'automática' para cumprir suas responsabilidades, você pode acabar ignorando os sinais que o Universo está te mostrando nesse momento.Os virginianos são muito influenciados por essa Lua cheia em Capricórnio, que pode despertar o sentimento de superioridade e te deixar muito crítico. Tome cuidado para não avaliar excessivamente as situações, isso pode acabar te levando a enxergar 'agulha no palheiro'.A dica para os nativos de Leão neste momento é ser flexível para enxergar as transformações que são necessárias para o seu desenvolvimento. Utilize a criatividade característica do seu signo para traçar metas práticas, mas tenha cuidado para não tentar dar um 'passo maior que a perna'.Para os nativos de Touro, a Lua cheia em Capricórnio traz alívio, já que ambos são signos de Terra e você estava se sentindo vulnerável pela predominância das energias cancerianas. Aproveite esse momento para focar em sua jornada profissional, mas lembre-se da importância de manter o equilíbrio.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.