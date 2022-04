Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (14/4)

Aquário

Hoje a Lua ingressa em Libra, o que configura um momento em que ficamos mais pacientes e, consequentemente, mais disponíveis para nos conectar com as pessoas que nos relacionamos. A presença do astro que rege nossas emoções no signo de Libra nos leva a ter mais atenção com nossos relacionamentos, por isso, é interessante aproveitar para ter diálogos pacíficos sobre os assuntos que estão te incomodando. É importante compreender o ponto de vista do outro e expor o seu sem tentar mostrar que você tem razão. A conciliação de discussões não é sobre estar certo, mas sim sobre chegar a um meio termo que seja benéfico para ambas as partes. Aproveite as energias librianas para desfrutar de momentos de lazer e cuidado com as pessoas que você convive. Além disso, esse posicionamento lunar também te convida a questionar sobre como você poderia fortalecer o seu amor próprio. A relação com o outro é reflexo do seu relacionamento consigo mesmo.Nesse momento, lembre-se de não perder sua originalidade - assim, você somente terá relações com pessoas que tenham os mesmos interesses que os seus, o que te leva a se aproximar de novos ciclos sociais. Você possui uma habilidade ótima em fazer as pessoas despertarem o seu melhor lado e expressarem suas individualidades, então, concentre sua energia em despertar a si mesma também para isso.Neste momento, é necessário que você concentre mais energia em si mesma, ao invés de esperar que as pessoas lhe deem o que você acha que merece. É possível que tendo mais compreensão com seus familiares, você esteja mais perto da sua cura interna.Os nativos de Capricórnio costumam problemas em acreditar que são capazes de vencer os obstáculos. Mesmo que sua vontade maior esteja refletida em adquirir poder, é preciso saber se, de fato, o que você está buscando lhe trará prosperidade e alegria. A força de se alcançar o que deseja sempre esteve dentro de você, mas é preciso encontrar o seu verdadeiro propósito.Neste momento, se dedique à busca pela criatividade, pela autovalorização e pelo autoconhecimento. Você deve concentrar suas forças em experimentar atividades em que possa se identificar. Envolvendo-se nelas, sentirá que sabe exatamente o que está fazendo. Seu potencial de ser talentoso em algo sempre esteve dentro de você, porém, é preciso despertá-lo com alegria, entusiasmo e de coração aberto às possibilidades.Ainda que você tenha dificuldades em lidar com seus problemas íntimos, você tem energia para lidar com os problemas de terceiros, mas é preciso ter cuidado com a tendência de abraçar o mundo. Sua intensidade influencia em se perder dentro dos seus sentimentos relacionados ao passado, então, concentre suas forças para viver no presente.O trânsito da Lua por Libra hoje te ajuda a se recordar da importância de cuidar das suas próprias necessidades e vontades, antes de doar sua energia para ajudar outras pessoas. Por outro lado, isso não significa que você não deve considerar os sentimentos de quem é afetado por suas escolhas.Nesse momento, é necessário que se tenha paciência e compreensão ao ter troca interpessoais. É possível que se magoe pelo modo como as pessoas falam com você, e que isso interfira diretamente na sua autoestima e autoimagem. A harmonia nas suas relações será encontrada quando se tem consciência que você é inteiramente completa - dessa maneira, você para de querer completar-se por meio dos outros.Os nativos de Sagitário costumam ter dificuldades de aprender novas teorias pelas pessoas, porque pensam que já sabem dominar o assunto em questão. Uma vez que ouvir o que os outros têm a dizer com o coração aberto, você estará mais próximo de vencer seus desafios.É necessário concentrar sua energia para ganhar mais firmeza e objetividade em seus pensamentos sobre si mesma. Se você não valorizar a si mesmo, ninguém poderá fazer isso por você. Logo, quando você tiver consciência desta autovalorização, automaticamente os outros irão te valorizar também.Nesse momento, sua enorme empatia em relação às pessoas pode gerar grande sensibilização, a ponto de causar angústia. O equilíbrio de sentimentos e a coragem para ser sincera e não deixar de se expressar em situações desconfortáveis são pontos chave para lidar com os desafios que você está vivendo agora.É comum que você descarregue no excesso alimentar as suas inseguranças e a sua ansiedade de não estar satisfeito com a própria imagem, com a vida financeira, amorosa ou familiar. Lembre-se que todo excesso aponta para uma falta. É importante que você siga um caminho baseado no equilíbrio e estabeleça metas para conseguir o que quer.É preciso concentrar suas forças para lidar com a estrutura física e com o seu ambiente de trabalho. Seu perfil crítico pode influenciar na sua determinação em curar o que precisa ser curado. Seja mais flexível em seu modo de pensar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.