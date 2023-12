Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (14/12)

Lua e Mercúrio amanhecem juntos no signo de Capricórnio. Sob essa configuração, muitas ideias poderão surgir e você vai compreender que tudo pode ser diferente. Chegou a hora de despertar e assumir a responsabilidade pela tua vida estreita e estagnada. Coloca limites no que te limita e cria sua realidade sem muros e sem medos. Quais foram os erros, acertos, enganos? Onde você deseja mudar? Em quais novos começos você está pronto para embarcar?

Áries

Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Infelizmente ninguém pode te resgatar, ariano(a). Só você pode mudar essa situação que lhe restringe. Reflita sobre suas experiências difíceis do passado e não repita os mesmos erros. Lembre-se que você tem escolhas e um caminho a seguir.

Touro

Não fuja das verdades, taurino(a). Talvez você não queira encarar as consequências negativas dos seus atos. Mas a conjunção da Lua e mercúrio vai te ajudar a compreender porque você evita tanto algumas obrigações ou compromissos, principalmente quando se trata de relacionamentos.

Gêmeos

Se abra para as boas notícias, geminiano(a). Aceite as ajudas que surgirão. E se preocupe somente com aquilo que você quer ver crescer. Chegou a hora de colher bons frutos. Aproveite!

Câncer

Hoje você acorda motivado e confiante. Mantenha-se firme, pois o sucesso é garantido. Tome suas decisões baseadas no que você quer e no que você deseja em vez de tomá-las com base no que os outros acham que é certo para você.

Leão

Se você não envolve seus sentimentos ou paixão em seu trabalho ou esforços, você está desconectado da fonte, ou seja, do seu coração. Se você quer melhorar sua vida, saia dessa dormência e acenda o fogo da paixão.

Virgem

Lua e Mercúrio juntos podem te ajudar a compreender seus sentimentos, principalmente aqueles que te aprisionam e impedem seu crescimento. Peça ajuda, se abra com alguém, mas não reprima suas necessidades emocionais.

Libra

Aproveite os insights do dia e reavalie suas prioridades. Existe um desequilíbrio em sua vida, há alguma coisa fora do lugar. Mas lembre-se que tudo é transitório, chegou a hora de deixar para trás uma situação difícil. Planeje, determine uma nova rota e siga.

Escorpião

Você está pronto para os desafios que estão por vir. Eles podem não ser exatamente o que você queria, mas você está preparado para a próxima etapa. Não deixe de comunicar suas ideias, foque nas suas metas.

Sagitário

Você está numa encruzilhada e pode ter que dar um passo atrás e olhar com muito cuidado todas as questões envolvidas. Pode ser que o seu relacionamento esteja passando por uma fase difícil, mas saia da estagnação. Dê um passo atrás para avançar. Tente ver a vida de um ângulo diferente.

Capricórnio

É hora de deixar as preocupações e dúvidas sobre si mesmo para trás e dar um salto de fé. Não tenha medo de fazer escolhas, escute seu coração e acredite em você mesmo. Você está se preparando para um novo ciclo ou mudança de direção.

Aquário

Continue planejando, focando nas suas metas, pois a organização e disciplina vai te levar para uma fase mais próspera. Mas o importante é que você esteja ciente dos seus desejos e motivações. Reconheça seus valores e não se deixe enganar.

Peixes

Não erga barreiras, não se feche para o mundo. Pode ser que você esteja emocionalmente estagnado ou isolado, mas precisa abrir os olhos e ver o que lhe está sendo oferecido.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.