Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (13/10)

Hoje a Lua ingressa em Gêmeos, o que ajuda a aflorar a nossa criatividade e dinamismo mental, para cumprir as tarefas diárias sem tanto desânimo. Porém, para as pessoas que são naturalmente ansiosos ou distraídas, as energias geminianas podem representar uma diminuição na produtividade, porque a agilidade dos pensamentos faz com que não seja tão fácil organizá-los para sair do âmbito mental e transformar as ideias em ação. Além disso, o orgulho pode atrapalhar a comunicação, fazendo com que fiquemos irredutíveis em relação aos nossos desejos e opiniões pessoais. Como Marte em Gêmeos também está em Gêmeos, tendemos a tomar decisões de forma abrupta, sem pensar nas pessoas que serão afetadas.

Áries

Os nativos de Áries tendem a ter muita dificuldade em desacelerar. A sua carreira ou outra área da sua vida pode estar demandando mais calma, para organizar melhor suas metas. Aproveite a oportunidade de fazer um curso ou qualquer coisa que te ajude a estar mais preparado quando a hora chegar - é necessário investir em si mesmo.

Touro

Os taurinos costumam ter um ritmo próprio e, por vezes, são considerados preguiçosos ou desinteressados. Porém, é importante aprender a não dar ouvidos aos outros e entender que você não precisa (e nem deve) se render completamente a esse estilo de vida agitado. Lembre-se de olhar para dentro e se conectar com suas emoções.

Gêmeos

Para os nativos de Gêmeos, o pensamento fluido e constante faz com que sejam extremamente criativos, mas esse padrão de atividade mental também gera ansiedade e desconexão com o momento presente. Por isso, a proximidade entre Marte e a Lua te convida a equilibrar melhor seu campo emocional à mente consciente.

Câncer

Para os cancerianos, a quadratura que esse astro forma com Netuno hoje pode te direcionar a questionar os sentimentos que estão guiando suas decisões. Você tende a se esquecer de refletir racionalmente sobre os prós e contras, principalmente em situações que envolvem sentimentos profundos - como o ciúmes e o medo.

Leão

Os leoninos costumam ter uma energia invejável, nos âmbitos físico, mental e emocional. Por isso, muitas vezes, você tende a se sentir confuso e agir de forma um pouco inconsciente, sem saber verdadeiramente o que está motivando suas atitudes. A presença da Lua nova em Gêmeos te convida a fazer uma análise mais racional.

Virgem

Para os virginianos, a presença da Lua em Gêmeos pode fazer com que você fique mais racional e tente calar suas emoções. É preciso ter cuidado para que isso não prejudique a sua vida afetiva. No trabalho, é interessante dar lugar à sua criatividade para investir em ideias novas.

Libra

A presença da Lua em Gêmeos pode fazer com que os librianos se sintam mais ansiosos, porque o raciocínio fica muito acelerado. É importante não se forçar a tomar nenhuma decisão nesse momento. Respeite os seus próprios limites e olhe para dentro de si mesmo, buscando entender seus pensamentos para, então, racionalizá-los.

Escorpião

Os escorpianos são pessoas controladoras e a presença da Lua em Gêmeos tende a fazer com que você não controle o fluxo de pensamentos e, consequentemente, fique mais irritado. Colocar as ideias no papel é algo que te ajuda a organizá-las melhor, mas ainda mais importante que isso é respeitar seus limites e ficar mais reservado.

Sagitário

Os sagitarianos são agitados por natureza, e a presença da Lua no signo de Gêmeos tende a evidenciar esse traço da sua personalidade. Você pode aproveitar esse ânimo para deixar sua criatividade fluir no trabalho, mas também deve ter o cuidado de respeitar seus limites e ter tempo para si mesmo, para refletir com cuidados e dar ouvidos à intuição.

Capricórnio

A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Capricórnio agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. A grande dificuldade está no controle dos seus impulsos, porque seus sentimentos são aflorados pela quadratura entre a Lua e Netuno, e você pode agir de forma imatura.

Aquário

A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Aquário mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.

Peixes

Para os nativos de Peixes, o alto fluxo de pensamentos gerado pela presença da Lua em Gêmeos tende a ser sinônimo de ansiedade. Uma dica para lidar melhor com isso é botar todas as suas ideias no papel, o que te ajuda a visualizar a partir de um ponto de vista mais amplo. Organizar os sentimentos é o primeiro passo para controlar melhor suas ações.

