Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (12/1)

Libra

Peixes

Escorpião

Gêmeos

Aquário

Touro

Capricórnio

Leão

Câncer

Áries

Virgem

Sagitário

Hoje a Lua fica em Virgem ao longo de todo o dia, ficando fora de curso somente às 20 horas. Durante a manhã, ela forma uma oposição a Netuno em Peixes, sendo necessário ter mais calma e paciência. Aproveite esse momento para se organizar e refletir sobre os sentimentos que você está evitando. Além disso, hoje chega ao fim a retrogradação de Marte em Gêmeos, trazendo uma sensação de maior vitalidade e motivação, que estão muito ligados à força de ação proporcionada por Marte. Essa energia vai dar mais coragem e disposição para ir atrás dos seus sonhos e enfrentar suas lutas pessoais. Apesar disso, tome cuidado com os excessos e com a desatenção.A volta do movimento direto de Marte em Gêmeos te ajuda a expressar suas ideias de forma mais clara. Aproveite esse momento para descobrir novos talentos e se movimentar. Você pode se sentir mais disposto para lutar contra os desafios e imprevistos do dia.Os trânsitos do dia podem deixar você, pisciano, um pouco cansado e disperso, fazendo com que sua autocobrança aumente em relação a busca constante por resultados. Tire um tempo para você, se acolha e reflita sobre suas estratégias. É importante organizar sua mente antes de colocar as coisas em prática.Marte, seu planeta regente, retoma seu movimento direto em Gêmeos, fazendo com que você se sinta mais ativo e disposto nos próximos dias. É um ótimo momento para colocar em prática novos planos e sair da sua zona de conforto, já que Marte é o planeta da vitalidade e da coragem.O movimento retrógrado de Marte chega ao fim hoje, possibilitando que você, geminiano, entenda melhor seus sentimentos e reflita sobre os excessos dos últimos meses. É importante entender como controlar seus impulsos, para que possa trabalhar novas estratégias de expansão.A presença da Lua em Virgem traz a necessidade de se responsabilizar pela forma que suas escolhas vêm afetando sua vida. Busque fazer as coisas com mais calma, leveza e autenticidade. Além disso, tome cuidado com as dispersões, que te levam a deixar de lado tudo o que planejou.O fim da retrogradação de Marte proporciona para você, taurino, uma melhor consciência sobre seus talentos. Esse movimento pode fazer com que você tenha mais força para colocar em prática tudo que te inspira a se movimentar, fazendo com as coisas fluam de uma forma mais leve.A volta do movimento direto de Marte em Gêmeos, signo da comunicação, traz benefícios para os capricornianos, já que sua forma de dialogar se torna mais fluida. Esse movimento, em conjunto com a organização e disciplina característico do seu signo, promete grandes resultados no campo profissional.A movimentação direta de Marte em Gêmeos possibilita para você, leonino, um novo olhar para sua essência, impulsionando a busca por sua melhor versão. É um ótimo momento para estabelecer planos e colocá-los em prática. Atente-se aos seus instintos e pensamentos, mas cuidado para não acabar se perdendo em meio ao turbilhão de ideias que podem surgir.O fim da retrogradação de Marte, enfatiza a necessidade de acolher seus sentimentos e preocupações, olhando para eles de uma forma diferente, menos ‘automática’. Essa energia te dá força para colocar em prática seus desejos, trazendo mais discernimento e coragem para se expressar.Marte, seu planeta regente, volta para o movimento direto hoje, trazendo mais leveza e discernimento para suas ações e pensamentos. Você, ariano, pode se sentir mais corajoso na forma de se expressar, aumentando sua consciência sobre seus desejos e emoções.A presença da Lua em seu signo, em oposição a Netuno, indica um momento desafiador, já que sua mente pode ficar mais aérea e dispersa. Uma dica é focar em suas prioridades, mesmo que alguns imprevistos possam surgir. Não desista do que se propôs só porque as coisas não saíram como esperado.A presença da Lua na Virgem gera maior organização e disciplina para colocar em prática suas atividades. Com a retomada do movimento direto de Marte você, sagitariano, pode se sentir mais disposto e empenhado. Contudo, tenha cuidado com a vontade de ‘abraçar o mundo’ e começar várias coisas ao mesmo tempo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.